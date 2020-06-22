МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. "Газпром" по-прежнему ожидает запуска работы газопровода "Северный поток — 2" в конце 2020-го либо в начале 2021 года, сообщил в ходе телеконференции начальник отдела по работе с инвесторами компании Антон Демченко.

с чего всё началось

ПАО «Газпром» планирует запустить в эксплуатацию газопровод «Северный поток-2» в конце 2020-го или в начале следующего года. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил начальник отдела по работе с инвесторами компании Антон Демченко.

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