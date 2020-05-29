Энергетика

Российская газетаРоссийская газета«Газпром» начнет переговоры по газу с Беларусью после уплаты долгов

Начать переговоры о поставках газа в 2021 году с Беларусью можно будет после погашения Республикой долга за газ в 165 млн 570 тысяч долларов, считают в "Газпроме". Письмо с изложением этой позиции было отправлено главе минэнерго Республики Беларусь Виктору Каранкевичу.
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с чего всё началось

«Газпром» озвучил сумму задолженности Белоруссии за газ

"Газпром" будет готов начать переговоры по поставкам газа в Белоруссию в 2021 году после урегулирования вопроса с долгом страны за сырье в 165,6 миллиона долларов, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.
РИА Новости08:26

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Миллер назвал размер долга Белоруссии перед «Газпромом»

РБК09:09

«Газпром» готов начать переговоры с Белоруссией о цене газа после погашения долга

ТАСС07:36

«Газпром» озвучил сумму задолженности Белоруссии за газ

РИА Новости08:26

«Газпром» и Белоруссия возобновили спор о цене газа

Вести.Ru08:24

«Газпром» не стал снижать цену для Белоруссии и потребовал вернуть долг

Lenta.ru08:20

«Газпром» назвал сумму долга Белоруссии за российский газ

Известия07:53

В «Газпроме» назвали сумму долга Белоруссии за газ

RT на русском09:07
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Происшествия

В Миннесоте из-за беспорядков задействовали Национальную гвардию США

РЕН ТВ вчера в 20:05
Экономика

Торговцы с вещевых рынков получат региональную поддержку

Предприниматели с ОКВЭД 47.8 («Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках»), торгующие непродовольственными товарами, из регионального бюджета получат выплаты в размере 1 МРОТ (12 130 руб.) на каждого сотрудника на двухмесячный период действия ограничительных мер.
ГТРК Липецк 08:44
Авто

Новый спорткар Nissan показан на видео

В четверг, 28 мая, компания Nissan объявила о масштабной реструктуризации, в рамках которой производитель в ближайшие несколько лет планирует представить 12 новых или обновленных моделей, в числе которых будет преемник спорткара 370Z, показанный в официальном видеоролике.
Тарантас Ньюс 01:05
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Происшествия

Неизвестные устроили конфликт со стрельбой на западе Москвы

На западе Москвы произошел конфликт между неизвестными, в ходе которого один из участников открыл стрельбу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного управления полиции.
Интерфакс 09:14
2
Общество

В Москве возобновились задержания пикетчиков на Петровке, 38

Пикеты начались 27 мая после задержания корреспондента «Новой газеты» Ильи Азара и Виктора Немытова, которые стояли у здания МВД на Петровке, 38 в одиночных пикетах в поддержку арестованного основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
Коммерсантъ 08:29
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Общество

Минтруд рассказал о пенсионном стаже работающих с COVID-19 медиков

Пенсионный стаж медиков, которые работают с пациентами с коронавирусом, в 2020 году будет формироваться из расчёта день за три, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства труда.
RT на русском 08:36
Политика

В ФРГ сообщили о намерении Меркель стремиться к диалогу с Россией

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена достичь честного диалога с Россией.
Газета.Ru 06:38
Общество

В Москве с 1 июня частично заработают торговые центры

«С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, не включая пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны», — приводит его слова ТАСС.
RT на русском 08:25
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Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации по открытию храмов

Посещать храмы вне богослужений прихожане смогут, если показатели заболеваемости стабилизируются, а уровень охвата населения тестированием на COVID-19 будет не менее 70 на 100 тысяч населения.
Российская газета 06:52
7
Политика

Путин поддержит Ситникова на выборах губернатора Костромской области

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддержит намерение губернатора Костромской области Сергея Ситникова участвовать в выборах главы региона в 2020 году.
РИА Новости 08:43
14
Общество

Минтруд предложил новые правила увольнения при пандемии

Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введение режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года.
Газета.Ru 03:50
1,2K
Политика

В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма

Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57
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Происшествия

В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек

В Броварах, расположенных под Киевом, в пятницу утром произошла перестрелка с участием официальных перевозчиков и водителей, которые занимаются нелегальным извозом.
Российская газета 03:15
36
Транспорт

Действие льготных проездных в Петербурге возобновят с 1 июня

В Петербурге с 1 июня будет возобновлено действие льготных проездных.
Питерские заметки вчера в 13:06
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Происшествия

В США еще четыре женщины обвинили Харви Вайнштейна в изнасиловании

РИА Новости 05:23
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Авто

Первый российский автобренд отдадут под китайские электрокары

Латвийская компания Dartz, которая занимается созданием бронированных автомобилей, использует бренд «Фрезе» для электрокаров, производство которых наладят в Китае.
Журнал Авто.ру 08:26
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Экономика

Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей

Москва, 29 мая 2020, 13:59 — REGNUM Деятельность в области СМИ и производства печатной продукции отнесена российским правительством к отраслям, сильнее всего пострадавшим от кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции.
REGNUM 06:59
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Общество

Голосование по Конституции России могут растянуть на несколько дней

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) вместе с Роспотребнадзором порекомендовали провести голосование по поправкам в Конституцию в несколько дней.
Известия 08:51
2K
Экономика

Накопительные пенсии повысят в РФ с 1 августа

В России с 1 августа на 9,13% повысят накопительные пенсии, передает РИА Новости.
РИАМО 26 мая в 06:24
1,1K
Игры

Видео: 3D-художник показал, как мог бы выглядеть ремастер Diablo II на Unreal Engine 4

3DNews 06:24
Здоровье

В США родилась девочка с двумя ртами

В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru вчера в 10:48
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Музыка

Группа «Кино» выпустила новый клип «Мама, мы все тяжело больны»

Группа «Кино» представила новый клип на песню «Мама, мы все тяжело больны».
News.ru 06:16
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Общество

Свердловская область перейдет на новую коронавирусную статистику

Свердловская область осуществляет переход на новую методику подсчета инфицирования новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 07:05
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Общество

Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели

Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 07:47
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Шоу-бизнес

Дворец прокомментировал нервный срыв Кейт Миддлтон

Инсайдеры уверяли, что супруга принца Уильяма истощена и находится на грани нервного срыва из-за повышенной рабочей нагрузки, которую спровоцировало внезапное решение Меган оборвать все связи с монаршей семьей уехать в другую страну.
StarHit.ru вчера в 08:07
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Авто

Первый гибрид Lamborghini стал конструктором Lego

1 августа нынешнего года в продажу поступит набор Technic Lamborghini Sián FKP 37, предлагающий собрать уменьшенную копию первого серийного гибрида итальянской марки.
Motor вчера в 07:03
Здоровье

Ограничения в Марий Эл будут смягчены с 1 июня

Глава Марий Эл Александр Евстифеев, проводя очередное заседание регионального Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, рассказал, что в ближайшее время наступит ослабление режима ограничительных мер, введенных на территории республики из-за коронавируса.
Глава Республики Марий Эл 06:25
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Кино

Кончаловский: в Голливуде режиссером может быть 5-летний мальчик

Знаменитый режиссер Андрей Кончаловский в интервью RT рассказал, как он начинал карьеру в Голливуде и почему решил оттуда уехать, а также ответил на другие вопросы.
Время Н 07:56
Политика

Sohu: Япония осмелела, потому что в спор за Курилы вступили США

Политическая Экспертиза вчера в 09:29
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Происшествия

Экс-председателя Новосибирского облсуда отдали Следственному комитету

Сегодня, 29 мая, Высшая квалификационная комиссия судей рассматривала вопрос об уголовном преследовании бывшего председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной.
Atas.info 07:55
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