Снижение цен на природный газ в Европе из-за аномально теплых зим способствует вытеснению американского СПГ на другие рынки, сообщил в ходе телефонной конференции начальник финансово-экономического департамента "Газпрома" Александр Иванников.

с чего всё началось

Снижение цен на газ в Европе помогает вытеснению американского сжиженного природного газа (СПГ) на другие рынки, заявил начальник финансово-экономического департамента Газпрома Александр Иванников. Две аномально теплые зимы подряд снизили цену на газ, добавил Иванников, передает ТАСС.

В Газпроме назвали выгоду от снижения цены на газ в Европе

Общество «Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков «Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири». 85

Космос Спутниковый Интернет для армии США будет собирать Lockheed Martin Специалисты Lockheed Martin на базе площадки компании в Саннивейле, штат Калифорния, отработают на испытательном стенде принцип, интерфейсы и протоколы взаимодействия между разными типами космических платформ (спутников), аппаратурой (навигационной, связи и наблюдения) и автономным «космическим» процессором команд и данных Pit Boss.

Общество Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 894

Здоровье Попова отметила снижение темпов прироста заразившихся коронавирусом За два инкубационных периода во время самоизоляции в России значительно снизился темп прироста заболеваемости COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 8

Происшествия Жительница Татарстана сбежала в лес с детьми от чипирования Жительница Татарстана сбежала в лес с двумя сыновьями из-за страха перед чипированием, сообщает «МК-Казань» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по республике. 40

Общество Российским студентам продлили дистанционное обучение Студенты российских вузов продолжат учиться в дистанционном режиме до 11 мая. 4

Экономика ФРС сохранила базовую процентную ставку Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, сохранила диапазон базовой процентной ставки на уровне 0-0,25% годовых. 4

Общество Беглов ввёл в Петербурге масочный режим Санкт-Петербург, 29 апреля 2020, 21:04 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился о введении в городе с 30 апреля всеобщего масочного режима. 652

Общество Евгений Куйвашев ввел масочный режим на Урале на майские праздники В период с 1 по 11 мая Указом губернатора Свердловской области от 29 апреля установлены дополнительные правила в рамках режима повышенной готовности для борьбы с пандемией COVID-19. 92

Общество В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства. 63

Общество Ubisoft анонсировала новую Assassin’s Creed 29 апреля Ubisoft анонсировала новую игру серии Assassin's Creed с подзаголовком Valhalla.

Фигурное катание Тарасова назвала подход Тутберидзе к тренировкам «фанатичным» Тарасова назвала подход Тутберидзе к тренировкам "фанатичным" Заслуженный тренер СССР прокомментировала методы работы Этери Тутберидзе.

Политика Путин поручил подготовить план по выходу из самоизоляции Владимир Путин поручил подготовить рекомендации, критерии и параметры последовательных шагов поэтапного выхода из режима ограничений начиная с 12 мая. 120

Происшествия СК задержал бывшего первого вице-губернатора Курганской области Пугина По версии следствия, в 2018-2019 годах Пугин, будучи первым заместителем губернатора Курганской области и директором департамента агропромышленного комплекса, вместе с Вячеславом Рогозиным, занимавшим должность замглавы Шадринского района, изготовили, подписали и оплатили фиктивные акты выполненных работ в пользу подрядчика – ООО "Мультипласт". 32

Игры Представлен релизный трейлер SnowRunner для PS4, Xbox One и PC Разработчики из российско-американской студии Saber Interactive и издательство Focus Home Interactive показали релизный трейлер SnowRunner, которая вышла на Xbox One, PlayStation 4 и PC. 3

Общество В Москве обвалились ставки аренды квартир По подсчетам аналитиков, цены на двухкомнатные съемные квартиры обвалились сильнее всего: в январе 2020-го они сдавались в среднем за 54,5 тысячи рублей в месяц, в середине апреля — за 48 тысяч в месяц.

Общество В Москве умерли 65 пациентов с коронавирусом В Москве за сутки скончались 65 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. 8

Шоу-бизнес Звезда сериала «Родители» Мария Порошина стремительно похудела Фото: социальная сеть Инстаграм актрисы Марии Порошиной Напомним, что Мария воспитывает четырех дочерей и сына, которого она родила в прошлом году.

Здоровье Минздрав сообщил о смерти более 70 заразившихся коронавирусом медиков «Количество заболевших медиков растет, и даже российские врачи опубликовали в сети фамилии своих коллег, погибших во время пандемии коронавируса, в нем более 70 фамилий», - заявил Брико. 1K