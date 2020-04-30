Коронавирус
РосбалтВ «Газпроме» признали риск резкого падения выручки
«Газпром» готовится к существенному падению финансовых показателей компаний группы из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, которая привела к падению спроса на газ и экономическому кризису.
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«Газпром» прогнозирует падение финансовых показателей компаний группы из-за эпидемии коронавируса, которая привела к падению спроса на газ и экономическому кризису.РБКвчера в 13:43
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Газпром предупредил о риске резкого падения выручки из-за эпидемии коронавируса
Evo-rus.comвчера в 18:12
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 10:57, Ашберн
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Лавров заявил об отсутствии прогресса в договоренностях по Донбассу
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг, 30 апреля, заявил, что в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе улучшений нет.
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Секрет фирмы вчера в 11:26
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МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
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REGNUM 09:28
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На выезде и въезде в Тульскую область образовались крупные пробки
Цифровые пропуска ввели в Тульской области с сегодняшнего дня.
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Вирусологи заявили о парадоксальной ситуации с коронавирусом в России
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Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed
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