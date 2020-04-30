Коронавирус

РосбалтРосбалтВ «Газпроме» признали риск резкого падения выручки

«Газпром» готовится к существенному падению финансовых показателей компаний группы из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, которая привела к падению спроса на газ и экономическому кризису.
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с чего всё началось

«Газпром» предупредил о риске резкого падения выручки из-за эпидемии

«Газпром» прогнозирует падение финансовых показателей компаний группы из-за эпидемии коронавируса, которая привела к падению спроса на газ и экономическому кризису.
РБКвчера в 13:43

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Россия оптимизирует газовую политику на фоне падения спроса в Европе

Экономика сегодня10:01

«Газпром» предупредил о риске резкого падения выручки из-за эпидемии

РБКвчера в 13:43

Россия потеряет деньги от продажи газа

Утро.ru05:48

«Газпром» приготовился к обрушению спроса на газ

Lenta.ru04:35

В «Газпроме» признали риск резкого падения выручки

Росбалт04:17

Газпром предупредил о риске резкого падения выручки из-за эпидемии коронавируса

Evo-rus.comвчера в 18:12

«Газпром» предупредил о риске резкого падения выручки из-за эпидемии

Мой Брянск07:00
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 10:57, Ашберн
Общество

В Пензенской области вводится масочный режим

«Для жителей Пензенской области становится обязательным масочный режим в общественном транспорте, при посещении организаций, учреждений и в общественных местах», - написала Дина Черемушкина.
1pnz.ru 08:45
7
Транспорт

Мэрия Москвы напомнила, как оформить пропуск для поездки на дачу

Московская мэрия предупредила горожан о необходимости оформить разовый цифровой пропуск для поездки на дачу.
Вести.Ru 10:08
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Здоровье

Врачи РКБ в Уфе обратились к Владимиру Путину

Сотрудники РКБ имени Куватова, которая стала очагом коронавируса в Башкирии, записали видеообращение к Владимиру Путину.
News102.ru 04:36
76
Здоровье

Минздрав Башкирии назвал, кто чаще заболевает коронавирусом

Минздрав Башкирии предоставил аналитические данные, из которых следует, что коронавирусом в республике чаще заболевают пациенты в возрасте 50 лет.
Bash.News 06:38
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Политика

В Праге началось сооружение памятника власовцам

В районе Ржепорыйе на окраине Праги начали устанавливать памятник власовцам.
РИА Новости 09:44
Общество

СК начал проверку по факту публикаций о двойном гражданстве Мизулиной

Следственный комитет начал проверку по факту публикаций в ряде СМИ о том, что у сенатора Елены Мизулиной двойное гражданство.
RT на русском вчера в 09:25
910
Политика

Путин рассказал о генетическом культурном коде россиян

Россия всегда объединяла усилия для того, чтобы противостоять напастям "всем миром", это буквально в крови, в генетическом коде россиян.
РЕН ТВ 08:12
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Киберспорт

Mafia III, F1 2019 и Squad — семь игр в Steam станут временно бесплатными

30 апреля в 20:00 мск у семи игр в магазине Steam, включая Mafia III, F1 2019 и Squad, начнется период, во время которого их можно будет опробовать бесплатно.
CyberSport.ru 03:09
Космос

РФ потратит 7,5 млрд рублей на комплекс для мониторинга ЧС из космоса

Роскосмос планирует потратить на разработку комплекса для мониторинга чрезвычайных ситуаций более 7,5 млрд рублей.
News.ru 28 апреля в 12:04
4
Политика

Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
3,2K
Политика

Украинская Рада пожаловалась миру на «вооруженную агрессию России»

Киев, 30 апреля 2020, 15:57 — REGNUM Верховная рада сегодня, 30 апреля, приняла обращение, осуждающее «вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины».
REGNUM 08:57
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Общество

Подмосковье вводит обязательное ношение масок

В Московской области готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок вне дома.
Вести.Ru 10:02
1,1K
Политика

Лавров заявил об отсутствии прогресса в договоренностях по Донбассу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг, 30 апреля, заявил, что в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе улучшений нет.
Известия 09:36
Общество

Первый пациент с коронавирусом умер в Севастополе

В Севастополе скончался первый пациент с положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.
Газета.Ru 10:11
15
Общество

В Саратовской области отменили закупку масок по 425 рублей

Подведомственное минздраву Саратовской области учреждение "Саратовский аптечный склад" отменило закупку 10 тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, а руководителя учреждения отстранили от работы, сообщил в четверг и.о. министра здравоохранения области Олег Костин.
РИА Новости 09:46
1,2K
Происшествия

На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

Lenta.ru 04:35
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Религия

Протодиакон Андрей Кураев отреагировал на запрет в служении

ИА Красная Весна вчера в 16:38
2,1K
Происшествия

В Иркутской области мэр города задержал чиновников за «поджог леса»

Газета.Ru вчера в 05:24
3K
Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США за $6,4 млн

Теледоктор купила их суммарно за $4,2 млн в 2014 году. Квартиры оформлены на юрлицо, зарегистрированное по адресу особняка в Алпайне.
Секрет фирмы вчера в 11:26
1,3K
Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

РИА Новости вчера в 10:18
1K
Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

Сотрудницу полиции в Новосибирске, требовавшую от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение введенного из-за COVID-19 режима самоизоляции, уволили из МВД после служебной проверки, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГУМВД по региону.
РИА Новости 09:02
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Кино

Скончался известный индийский актер Риши Капур

Мумбаи, Индия, 30 апреля 2020, 10:13 — REGNUM В Мумбаи на шестьдесят восьмом году скончался известный индийский актер Риши Капур.
REGNUM 03:13
6
Общество

Главреда «Эха Москвы» Венедиктова обвинили в домогательствах

Национальная служба новостей вчера в 06:16
106
Происшествия

В Подмосковье ограбили склад с масками и градусниками

Одинцово, Московская область, 30 апреля 2020, 16:28 — REGNUM В Одинцовском районе Подмосковья ограбили склад, где хранились немедицинские маски и градусники.
REGNUM 09:28
10
Общество

На выезде и въезде в Тульскую область образовались крупные пробки

Цифровые пропуска ввели в Тульской области с сегодняшнего дня.
Эхо Москвы 09:32
7
Общество

Жителям Башкирии разрешат прерывать режим самоизоляции каждый день

Жителям Башкирии разрешат прерывать режим самоизоляции каждый день. Оформлять поездку на портале doroga02 можно будет ежедневно.
UfaTime.ru 05:36
5
Общество

Попова рассказала о сроках испытания вакцины от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что раньше середины лета видимых результатов испытания вакцин от коронавируса никто получить не сможет.
РИА Новости 10:22
Авто

Аналог «внедорожного» Renault Logan от Citroen: теперь официальные фото

«Внедорожный» седан Citroen C3L раскрыли в декабре прошлого года: машина предназначена для Китая, ее фото «слило» местное министерство промышленности.
Колёса.ru 05:09
Здоровье

Вирусологи заявили о парадоксальной ситуации с коронавирусом в России

Врач-инфекционист, сотрудник Международного центра вирусологии РУДН Елена Белова рассказала о парадоксальной ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России.
РИА Новости 08:46
14
Общество

Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed

Российская газета 04:35
18
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