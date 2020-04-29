Коронавирус
РосбалтВ «Газпроме» признали риск резкого падения выручки
«Газпром» готовится к существенному падению финансовых показателей компаний группы из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, которая привела к падению спроса на газ и экономическому кризису.
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«Газпром» прогнозирует падение финансовых показателей компаний группы из-за эпидемии коронавируса, которая привела к падению спроса на газ и экономическому кризису.РБКвчера в 13:43
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Газпром предупредил о риске резкого падения выручки из-за эпидемии коронавируса
Evo-rus.comвчера в 18:12
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:29, Ашберн
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Ростов-на-Дону, 30 апреля 2020, 17:30 — REGNUM В Ростовской области с 1 мая установят обязательный масочный режим, сообщил на пресс-конференции 30 апреля донской губернатор Василий Голубев.
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Газета.Ru 06:07
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Секрет фирмы вчера в 11:26
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Лавров рассказал о выполнении решений «нормандского саммита» 2019 года
Главы МИД стран "нормандского формата" на видеоконференции отметили, что из 9 пунктов итогового документа саммита лидеров в декабре 2019 года по урегулироваинию в Донбассе выполнен только один, и то частично, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики
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Российская газета вчера в 20:37
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В ВОЗ предостерегли от резкого снятия ограничений
ВОЗ рекомендует странам при рассмотрении аспектов по смягчению мер физического дистанцирования тщательно оценить риски и преимущества по четырем основным областям на основе собственной оценки риска в реальном времени в стране, поскольку слишком ранние или слишком быстрые шаги могут нести риски нового возвращения сильной эпидемической волны, — передаёт РИА Новости её слова.
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Комсомольская правда 09:11
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