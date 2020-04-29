Коронавирус

РосбалтРосбалтВ «Газпроме» признали риск резкого падения выручки

«Газпром» готовится к существенному падению финансовых показателей компаний группы из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, которая привела к падению спроса на газ и экономическому кризису.
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с чего всё началось

«Газпром» предупредил о риске резкого падения выручки из-за эпидемии

«Газпром» прогнозирует падение финансовых показателей компаний группы из-за эпидемии коронавируса, которая привела к падению спроса на газ и экономическому кризису.
РБКвчера в 13:43

Подробнее о событии

Газпром предупредил о риске резкого падения выручки из-за эпидемии коронавируса

Evo-rus.comвчера в 18:12

«Газпром» предупредил о риске резкого падения выручки из-за эпидемии

Мой Брянск07:00

«Газпром» приготовился к обрушению спроса на газ

Lenta.ru04:35

В «Газпроме» признали риск резкого падения выручки

Росбалт04:17

Россия оптимизирует газовую политику на фоне падения спроса в Европе

Экономика сегодня10:01

«Газпром» может потерять почти $19 млрд экспортной выручки

Ведомостивчера в 15:09

«Газпром» предупредил о риске резкого падения выручки из-за эпидемии

РБКвчера в 13:43
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:29, Ашберн
Общество

Саратовский министр ушла в отставку после скандала с закупкой масок

Министр и руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку на фоне скандала с закупкой медицинских масок.
РИА Новости 11:19
386
Общество

Москвичам разъяснили правила оформления пропуска для поездки на дачу

Для поездки на дачу в период майских праздников необходимо получить цифровой пропуск, если отдых планируется длительный, для возвращения нужно будет оформить пропуск повторно.
РБК 11:04
218
Общество

В Подмосковье введут обязательное ношение масок при выходе из дома

В Подмосковье власти готовятся ввести обязательное ношение масок при выходе из дома. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 09:45
2,2K
Происшествия

Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева

Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы.
REGNUM 03:39
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Спорт

Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed

Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд.
Российская газета 04:35
22
Общество

В российском регионе прошел черный дождь

В южных районах Чувашии прошел черный дождь. Это видно на кадрах, опубликованных в группе Дзен | Чувашия во «Вконтакте».
Lenta.ru 08:17
2
Политика

Разведка США считает, что коронавирус не был создан искусственно

Коронавирус нового типа не был создан в лаборатории и не был генетически модифицирован.
ТАСС 11:25
48
Происшествия

На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

Lenta.ru 04:35
44
Экономика

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Сбербанк с 6 мая снизит процентные ставки по ипотечным кредитам в среднем на 0,5 процентного пункта, сообщила пресс-служба крупнейшего российского банка.
РИА Новости 10:44
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Культура

Умер народный артист России Альберт Панков

Актер Театра музыкальной комедии, народный артист России Альберт Панков умер в Санкт-Петербурге в четверг на 87-м году жизни.
ТАСС 11:02
3
Общество

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru 06:04
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Общество

В Ростовской области введут обязательный масочный режим

Ростов-на-Дону, 30 апреля 2020, 17:30 — REGNUM В Ростовской области с 1 мая установят обязательный масочный режим, сообщил на пресс-конференции 30 апреля донской губернатор Василий Голубев.
REGNUM 10:30
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Политика

Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
3,6K
Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США за $6,4 млн

Теледоктор купила их суммарно за $4,2 млн в 2014 году. Квартиры оформлены на юрлицо, зарегистрированное по адресу особняка в Алпайне.
Секрет фирмы вчера в 11:26
1,3K
Политика

Лавров рассказал о выполнении решений «нормандского саммита» 2019 года

Главы МИД стран "нормандского формата" на видеоконференции отметили, что из 9 пунктов итогового документа саммита лидеров в декабре 2019 года по урегулироваинию в Донбассе выполнен только один, и то частично, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 09:32
5
Происшествия

В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики

В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37
2,1K
Общество

В ВОЗ предостерегли от резкого снятия ограничений

ВОЗ рекомендует странам при рассмотрении аспектов по смягчению мер физического дистанцирования тщательно оценить риски и преимущества по четырем основным областям на основе собственной оценки риска в реальном времени в стране, поскольку слишком ранние или слишком быстрые шаги могут нести риски нового возвращения сильной эпидемической волны, — передаёт РИА Новости её слова.
News.ru 11:44
Шоу-бизнес

Лолита развелась с пятым мужем, он написал на нее заявление

56-летняя г-жа Милявская только что развелась со своим молодым, пятым по счету мужем, немаловажным (в масштабах страны) тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, передает KP.RU.
Российская газета 08:24
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Футбол

«Пари Сен-Жермен» объявлен чемпионом Франции

"Пари Сен-Жермен" признан чемпионом Франции по футболу после того, как сезон не был завершен из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).
РИА Новости 11:59
Политика

Зеленский нашел для Саакашвили «другой формат работы»

Саакашвили несколько последних дней вел длительные переговоры с президентом, и они наши другой формат, в котором они будут работать.
Комсомольская правда 09:11
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Финансы

Сбербанк дал прогноз по ключевой ставке на ближайшие годы

Аналитики Сбербанка поделились прогнозами относительно ключевой ставки, которая будет по итогам 2020 года и ближайших нескольких лет.
Национальная служба новостей 11:26
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

РИА Новости вчера в 10:18
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Происшествия

Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса

АиФ Иркутск вчера в 00:59
3K
Общество

Главврач Коммунарки высказался по поводу майских праздников

Главврач больницы в столичной Коммунарке Денис Проценко высказался по поводу наступающих майских праздников - доктор признался, что впервые ждет их очень сдержанно, хотя с детства любил.
Российская газета 12:04
3
Происшествия

В Москве со стрельбой задержали нарушившего режим самоизоляции мужчину

В Москве на шоссе Энтузиастов сотрудники ГИБДД открыли огонь по колесам иномарки, чтобы задержать 26-летнего водителя, нарушившего режим самоизоляции, а также выполнявшего опасные маневры на дороге.
Известия 06:44
387
Политика

Глава МИД Германии призвал улучшить гуманитарную ситуацию в Донбассе

Для реализации договоренностей, достигнутых в «нормандском формате», необходимо обеспечить доступ наблюдателей ОБСЕ ко всей территории Украины, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Взгляд.ру 04:15
Происшествия

Убийца попутчицы BlaBlaCar сознался в преступлении 10-летней давности

iReactor 12:04
Происшествия

В Подмосковье ограбили склад с медицинскими масками

Полиция ведет проверку по факту ограбления склада с медицинскими масками в Подмосковье, всего украдено 600 коробок с масками и электронными градусниками, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МВД по Московской области.
РИА Новости 10:53
17
Общество

В Праге началась установка памятника власовцам

Газета.Ru 11:55
78
Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполение плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУМВД.
РИА Новости 09:02
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