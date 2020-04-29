Коронавирус

РосбалтРосбалтВ «Газпроме» признали риск резкого падения выручки

«Газпром» готовится к существенному падению финансовых показателей компаний группы из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, которая привела к падению спроса на газ и экономическому кризису.
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с чего всё началось

«Газпром» предупредил о риске резкого падения выручки из-за эпидемии

«Газпром» прогнозирует падение финансовых показателей компаний группы из-за эпидемии коронавируса, которая привела к падению спроса на газ и экономическому кризису.
РБКвчера в 13:43

Подробнее о событии

Эксперт рассказал об отработанной тактике «Газпрома» на случай кризиса

ФАН14:18

«Газпром» может потерять почти $19 млрд экспортной выручки

Ведомостивчера в 15:09

«Газпром» приготовился к обрушению спроса на газ

Lenta.ru04:35

В «Газпроме» признали риск резкого падения выручки

Росбалт04:17

Газпром предупредил о риске резкого падения выручки из-за эпидемии коронавируса

Evo-rus.comвчера в 18:12

«Газпром» предупредил о риске резкого падения выручки из-за эпидемии

Мой Брянск07:00

«Газпром» предупредил о риске резкого падения выручки из-за эпидемии

РБКвчера в 13:43
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 15:32, Ашберн
Политика

Премьер-министр Мишустин заразился коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
Газета.Ru 14:05
4,1K
Общество

В Москве умерли еще 65 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли еще 65 пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб. У всех была подтверждена пневмония.
РБК вчера в 17:01
62
Общество

Минпросвещения назвало сроки окончания учебного года в России

Министерство просвещения России определило сроки завершения учебного года в связи с коронавирусом и рекомендовало регионам прислушаться к рекомендациям.
Газета.Ru 14:37
111
Общество

Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок

Ведомости 12:27
1,5K
Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 13:36
1,5K
Общество

Собянин допустил снятие ограничений в Москве после майских праздников

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ограничения, которые были введены в столице из-за пандемии коронавируса COVID-19, могут быть сняты после майских праздников, однако это произойдет исключительно на фоне позитивной динамики по заболеваемости вирусом.
РБК 13:43
67
Политика

Собянин прокомментировал заражение Мишустина коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что отгородиться от коронавируса никто не может.
Lenta.ru 13:00
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Игры

Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed

Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд.
Российская газета 04:35
46
Религия

Андрей Кураев ответил на запрет патриарха проводить богослужения

Говорит Москва вчера в 08:38
2,2K
Происшествия

Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым

Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru 06:37
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Общество

С 1 мая в Ростовской области вводится обязательное ношение масок

С 1 мая жителей Ростовской области обязали носить медицинские маски в транспорте, магазинах и других общественных местах.
Российская газета 12:00
349
Общество

В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу

Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru 13:07
353
Общество

Онколог: сплоченность русского народа поможет победить коронавирус

Русский народ, как правило, сплачивается вокруг любой беды, коронавирус в России тоже должны победить, заявил генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии", главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн в рамках онлайн-марафона Doctor Jazz Party, организованного МИА "Россия сегодня" и "Красным квадратом" при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
РИА Новости 15:17
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Происшествия

На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
48
Общество

В Подмосковье вводят обязательное ношение защитных масок на улице

Воробьёв отметил, что система обязательного ношения масок при выходе из дома будет внедряться поэтапно и коснётся также работодателей, которые собираются возобновить свою деятельность в сферах строительства и услуг.
REGNUM 10:16
3,2K
Общество

Минпросвещения рассматривает новый вариант аттестации девятиклассников

В Минпросвещения рассматривают вопрос проведения аттестации девятиклассников на основе итоговых оценок.
RT на русском 15:11
Шоу-бизнес

Умерла солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

Умерла солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо, сообщает ТСН. О ее смерти сообщила в Facebook ее сестра.
Газета.Ru 13:23
1
Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

РИА Новости 09:02
541
Шоу-бизнес

В больнице опровергли новость о выписке Бабкиной

В больнице, где проходит лечение народная артистка Надежда Бабкина, опровергли информацию о ее выписке.
Рамблер 09:03
21
Общество

На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков

19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
Дождь вчера в 03:28
2
Общество

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Lenta.ru 06:04
568
Политика

Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам

Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК 05:35
4,2K
Происшествия

В Иркутской области чиновников подозревают в поджоге леса

ЛесПромИнформ вчера в 02:24
3K
Наука

Обнаружено новое средство от коронавируса

Исследователи связали два вида антител, продуцируемые организмом лам, чтобы создать средство, которое связывается с ключевым для проникновения коронавируса в человеческую клетку белком.
Lenta.ru 13:27
2
Спорт

WADA объявило о завершении расследования против 298 российских атлетов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завершило расследование против 298 российских спортсменов.
РБК 13:18
Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости вчера в 10:18
1K
Общество

Собянин советует носить маски и перчатки в метро

Пассажирам московского метрополитена рекомендуется пользоваться защитными масками и перчатками.
Вести.Ru 12:54
37
Шоу-бизнес

Пятый муж Лолиты Милявской подаст на нее в суд

Пятый по счету муж Лолиты Милявской объявил о намерении подать на нее в суд. Тридцатого апреля певица объявила, что их официально развели.
KM.ru 11:52
11
Общество

Собянин заявил о вероятном пике заболеваемости коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с эпидемией коронавирусом в городе стабилизировалась.
Московский Комсомолец 12:23
311
Культура

В Петербурге умер народный артист России Альберт Панков

Актер Театра музыкальной комедии скончался в четверг на 87-м году жизни, сообщили в пресс-службе театра.
Газета Культура 11:26
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