«Газпром» прогнозирует падение финансовых показателей компаний группы из-за эпидемии коронавируса, которая привела к падению спроса на газ и экономическому кризису.

с чего всё началось

«Газпром» готовится к существенному падению финансовых показателей компаний группы из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, которая привела к падению спроса на газ и экономическому кризису.

Политика Лавров рассказал о выполнении решений «нормандского саммита» 2019 года Главы МИД стран "нормандского формата" на видеоконференции отметили, что из 9 пунктов итогового документа саммита лидеров в декабре 2019 года по урегулироваинию в Донбассе выполнен только один, и то частично, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. 1

Происшествия В Подмосковье ограбили склад с медицинскими масками Полиция ведет проверку по факту ограбления склада с медицинскими масками в Подмосковье, всего украдено 600 коробок с масками и электронными градусниками, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МВД по Московской области. 14

Политика Лавров прокомментировал сообщения чешских СМИ об отравлении политиков В понедельник пражский еженедельник Respekt со ссылкой на источник в местных спецслужбах заявил, что якобы три недели назад в Прагу прилетел некий мужчина с российским диппаспортом, который имел в своем чемодане смертельный яд рицин. 6

Политика В Таджикистане запретят русифицировать имена и фамилии Нижняя палата парламента Таджикистана приняла поправки к закону «О государственной регистрации актов гражданского состояния», запрещающие использовать славянские суффиксы в фамилиях и отчествах. 2,7K

Общество Эксперт назвал срок пика эпидемии коронавируса в России Директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин предположил, что пик распространения коронавируса в РФ наступит в середине мая. 557

Происшествия В Москве со стрельбой задержали нарушившего режим самоизоляции мужчину В Москве на шоссе Энтузиастов сотрудники ГИБДД открыли огонь по колесам иномарки, чтобы задержать 26-летнего водителя, нарушившего режим самоизоляции, а также выполнявшего опасные маневры на дороге. 378

Общество Рязанцам рекомендовали отказаться от пикников на майские праздники Рязанцам следует продолжить строго соблюдать режим самоизоляции: воздержаться от посещения родственников и друзей, а также не принимать их в своём доме. 954

Политика Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. 3,4K

Общество Башкирия примет на самоизоляцию 1800 вахтовиков Руководство компании «Стройтранснефтегаз» попросило власти Башкирии принять 1800 вахтовиков (жителей республики), находящихся в данный момент на Чаядинском нефтегазоконденсатном месторождении в Якутии, для организации режима самоизоляции. 34

Происшествия Бывший полковник-миллиардер Захарченко пропал в московском СИЗО В начале апреля Захарченко был этапирован в Москву из мордовской колонии, где отбывал срок по первому делу, чтобы начать знакомиться с материалами своего нового дела о получении взяток на 1,4 миллиарда рублей. 164

Экономика Бизнес-объединения попросили запустить новые программы по лизингу Большая четверка бизнес-объединений - Торгово-промышленная палата РФ, "Опора России", "Деловая Россия" и Российский союз промышленников и предпринимателей - в коллективном письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину попросила ввести новые льготные лизинговые программы для различных отраслей.

Общество В мае в Алтайском крае изменится график выплаты пенсий В связи с предстоящими майскими праздничными и выходными днями график доставки майских пенсий и других социальных выплат через отделения «Почты России» будет скорректирован с учетом режима работы почтового ведомства.

Общество Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США. 80

Общество В Ростовской области введут обязательный масочный режим Ростов-на-Дону, 30 апреля 2020, 17:30 — REGNUM В Ростовской области с 1 мая установят обязательный масочный режим, сообщил на пресс-конференции 30 апреля донской губернатор Василий Голубев. 64

Политика Глава МИД Германии заявил, что нужно открыть новые КПП в Донбассе Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что следует открыть новые пункты пропуска на линии соприкосновения в Донбассе, так как существующих недостаточно.

Общество В Оренбуржье режим самоизоляции продлен до 11 мая 30 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер подписал указ о продлении режима самоизоляции на территории региона.