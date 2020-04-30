Коронавирус
РосбалтВ «Газпроме» признали риск резкого падения выручки
«Газпром» готовится к существенному падению финансовых показателей компаний группы из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, которая привела к падению спроса на газ и экономическому кризису.
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«Газпром» прогнозирует падение финансовых показателей компаний группы из-за эпидемии коронавируса, которая привела к падению спроса на газ и экономическому кризису.РБКвчера в 13:43
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Газпром предупредил о риске резкого падения выручки из-за эпидемии коронавируса
Evo-rus.comвчера в 18:12
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 20:28, Ашберн
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Врачи оценили возможность второй волны коронавируса в России
В России есть риск повторной волны эпидемии коронавируса, заявил РБК ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.
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США сделают все, чтобы продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана и не допустить, чтобы Тегеран закупил вооружение у России или Китая, заявил в пятницу госсекретарь Майк Помпео.
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Режим самоизоляции ужесточат в Иркутской области
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В Петербурге у 111 сотрудников НИИ скорой помощи выявили коронавирус
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Происшествия
ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию
Отмечается, что преступная группа организовала канал вывоза драгоценных металлов (платины, палладия, родия) из России в Германию транзитом через Белоруссию и Литву.
REGNUM вчера в 04:09
Общество
Власти Чечни отреагировали на ролик с выкриками «служу Ичкерии»
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Говорит Москва 08:56
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС 13:18
Футбол
УЕФА изменил регламент Лиги Европы. Как теперь попасть в этот турнир?
Регламент Лиги Европы не предусматривал ситуацию, которая уже возникла (в Голландии и Франции) и может еще возникнуть в разных странах, где невозможно завершить розыгрыш Кубка.
Спорт-Экспресс 17:54
Космос
НАСА выбрало разработчиков пилотируемых систем для посадки на Луну
Компании Blue Origin, Dynetics и SpaceX выбраны американским аэрокосмическим агентством НАСА для разработки пилотируемых систем для посадки на Луну в рамках программы «Артемида», 30 апреля сообщается в пресс-релизе агентства.
ИА Красная Весна 13:33
Армия и оружие
Минобороны России проведет крупные учения двух армий в 2020 году
Минобороны РФ проведет крупные учения двух армий с созданием коалиционных группировок войск на центральноазиатском стратегическом направлении в 2020 году.
ТАСС вчера в 05:47
Экономика
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 мая снизит ставки по ипотечным кредитам в среднем на 0,5 процентного пункта, сообщила пресс-служба.
РИА Новости 10:44
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Путин подписал указ о назначении Белоусова и. о. премьер-министра
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова временно исполняющим обязанности премьер-министра.
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Общество
Беглов призвал петербуржцев «не быть табуном, несущимся к обрыву»
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал горожан соблюдать режим самоизоляции в связи с угрозой коронавируса.
РИА Новости 18:30
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Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США.
Lenta.ru 09:29
Политика
Навальный согласился на дебаты с Захаровой
Москва, 1 мая 2020, 02:34 — REGNUM Блогер Алексей Навальный согласился на предложение официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой провести дебаты.
REGNUM 19:34
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Разработчики Apex Legends представили нового персонажа
Respawn Entertainment анонсировала нового персонажа «королевской битвы» Apex Legends.
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Москва прошла только четверть пути в борьбе с коронавирусной инфекцией. Такое заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин.
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Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru 13:07
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В Москве на шоссе Энтузиастов сотрудники ГИБДД открыли огонь по колесам иномарки, чтобы задержать 26-летнего водителя, нарушившего режим самоизоляции, а также выполнявшего опасные маневры на дороге.
Известия 06:44
Политика
Турция заявила о задержке развертывания С-400 из-за коронавируса
Турция отсрочила развертывание российских зенитных ракетных комплексов С-400 в связи с эпидемией коронавируса, сообщили в пресс-службе президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
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Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд.
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Российская музыкальная индустрия терпит убытки из-за коронавируса.
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В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников
Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.
Газета.Ru 02:16
Политика
Трамп считает, что Китай мог остановить распространение коронавируса
Трамп уточнил, что Китай либо не мог остановить распространение COVID-19, либо не стал этого делать.
RT на русском 19:52
Политика
Собянин прокомментировал сообщение о заражении Мишустина коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 30 апреля, прокомментировал заражение премьер-министра России Михаила Мишустина коронавирусом.
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