Энергетика
ИзвестияВ «Газпроме» назвали плюсы снижения цен на газ в Европе
Снижение цен на российский природный газ в Европе способствует вытеснению американского сжиженного природного газа на другие рынки. Об этом в ходе телефонной конференции в среду, 29 апреля, сообщил начальник финансово-экономического департамента компании Александр Иванников.
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Общество
В Екатеринбурге предотвратили подготовку терактов
В Екатеринбурге силами ФСБ России предотвращена подготовка терактов, нейтрализованы трое бандитов, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.
РИА Новости 19:35
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv вчера в 06:09
Общество
Назван регион России с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу
Калининградская область является регионом с самой благопритяной на текущий момент ситуацией с коронавирусом нового типа, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
Газета.Ru 21:11
Экономика
Лимаренко: моя суперзадача — зарплата за апрель
На худой конец, продолжил развивать негативный сценарий Лимаренко, если человек совсем остался без работы, есть возможность взять деньги до конца года в кассе взаимопомощи.
Сахалин.Инфо 21:32
Политика
Песков: Россия избежала катастрофического сценария с коронавирусом
России удалось избежать катастрофического сценария с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 20:39
Политика
Премьер Чехии не увидел необходимости в высылке российского посла
Ситуация в отношениях с Россией, связанная с обвинениями в адрес Москвы в подготовке к покушению на пражских политиков, не требует выдворения из Чехии российского посла.
РБК 00:34
Единоборства
Артем Лобов: Фергюсону и Гэтжи после боя понадобится год для восстановления, а пока Хабиб может подраться с МакГрегором
ODDS.ru 13:58
Космос
Стартовал бета-тест стратегического космического симулятора Mars Horizon
Британская студия Auroch Digital запустила бета-тестирование космического симулятора Mars Horizon.
ЭндлессГеймОвер 27 апреля в 04:44
Общество
В сети выставили на продажу данные оформлявших микрокредиты россиян
Эксперты предупредили, что когда эти данные окажутся в руках мошенников, то они могут попытаться оформить онлайн-займы на другого человека, правда, для этого потребуется еще и номер СНИЛС, которого в базе нет.
Профиль 04:06
Культура
Ведущие кинофестивали покажут фильмы на YouTube
Ревизор.ру вчера в 09:17
Здоровье
Пять новых случаев коронавируса подтвердилось в Амурской области
Ареал по заболеванию в Приамурье расширил Бурейский район. 29 апреля в Амурской области зарегистрировано пять новых случаев COVID-2019.
Телепорт 02:32
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости 15:56
Футбол
Брат Натхо оказался причастен к массовому ДТП с погоней от полиции
Водитель отказался подчиниться требованиям стражей порядка - началась погоня, в итоге завершившаяся массовой аварией.
Газета.Ru 21:39
Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих «Силы Сибири»
Вахтовый поселок в районе Чаяндинского месторождения в Якутии относится к другой подрядной организации, заявили РИА Новости в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия "Газпром добыча Ноябрьск".
РИА Новости вчера в 13:02
Общество
Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков
Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 07:47
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит новое поколение Lada Granta
«АвтоВАЗ» построит новую LADA Granta на французской платформе Global Access (B0) от LADA Largus и Renault Logan.
Автоновости дня 02:57
Общество
В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает штаб по мониторингу и контролю за короновирусной инфекцией.
Российская газета 16:35
Киберспорт
Летом выйдет Dying Light: Hellraid — дополнение на базе отменённого слешера от Techland
3DNews 14:03
Экономика
Сбербанк назвал сферы с наибольшим сокращением расходов на зарплаты
Компании малого и среднего бизнеса, работающие в сфере спорта, отдыха и развлечений, сократили расходы на выплату зарплат сотрудникам на 33%, следует из данных Сбербанка на основании информации по транзакциям клиентов за период с 26 марта по 15 апреля в сравнении с докризисным периодом — с 26 февраля по 15 марта.
РБК 10:07
Космос
Органика на Марсе была уже как минимум 4 млрд лет назад
Десятилетиями ученые пытались понять, есть ли на Марсе органические соединения и, если да, каков их источник.
Хайтек+ 07:50
Музыка
Клип Skibidi стал самым просматриваемым российским видео на YouTube
Мойка78 27 апреля в 08:32
Политика
Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса
Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
Российская газета 19:25
Экономика
МОТ предупредила о лишении 1,6 млрд человек средств из-за коронавируса
В результате экономического кризиса из-за пандемии коронавируса могут лишиться средств к существованию примерно 1,6 млрд рабочих неформального сектора экономики по всему миру.
РБК 13:19
Политика
На Украине намерены помешать завершению проекта «Северный поток — 2»
Макогон добавил, что завершение строительства «Северного потока — 2» приведёт к потере оставшихся 50 млрд куб. м.
RT на русском 06:44
Экономика
Треть российских компаний малого и среднего бизнеса могут стать банкротами
Только за I квартал текущего года суды уже признали банкротами более 22 тыс. человек, а число потенциальных банкротов, то есть тех, кто задолжал более 500 тысяч руб. и просрочил платежи на три месяца, превысило миллион, пишет The Bell.
Финансовая газета 06:10
Политика
Армия Хафтара объявила о приостановке боевых действий
Триполи, 30 апреля 2020, 00:28 — REGNUM Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара прекращает ведение боевых действий в Ливии, заявил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари, передает телеканал Al Hadath.
REGNUM 17:28