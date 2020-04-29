Снижение цен на российский природный газ в Европе способствует вытеснению американского сжиженного природного газа на другие рынки. Об этом в ходе телефонной конференции в среду, 29 апреля, сообщил начальник финансово-экономического департамента компании Александр Иванников.

В «Газпроме» назвали плюсы снижения цен на газ в Европе

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