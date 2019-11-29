Энергетика

REGNUMREGNUMВ «Газпроме» рассказали, сколько газа пойдёт в Китай по «Силе Сибири»

Контрактные обязательства компании «Газпром» по поставкам газа в Китай через газопровод «Сила Сибири» на ближайшие три года составляют 5, 10 и 15 миллиардов кубометров в год, заявил 29 ноября журналистам РИА Новости менеджер «Газпром экспорта» Андрей Зотов.
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