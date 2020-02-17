Общество

ВедомостиВедомостиВ «Газпроме» сменился главный бухгалтер

Новым зампредседателя правления и главным бухгалтером «Газпрома» назначен Михаил Россеев, говорится в сообщении холдинга. Россеев ранее был заместителем главного бухгалтера компании. Должность зампредседателя правления, главного бухгалтера «Газпрома» с 2001 г. занимала Елена Васильева.
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В «Газпроме» произошли кадровые перестановки

Piter.tv14:11

«Газпром» провел несколько кадровых и структурных изменений

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Из «Газпрома» уходит главный бухгалтер, которая начинала работать с Миллером еще в петербургском порту

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Девушке предстоит сдать анализы на коронавирус.
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Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер внесен в базу скандального украинского сайта "Миротворец" за подписание плана по урегулированию конфликта в Донбассе, сообщается на сайте.
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На круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у берегов Японии, коронавирусом нового типа 2019-nCoV заразилась россиянка.
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Атлетико Мадрид – Ливерпуль: команды сыграют надёжно

С другой стороны, очень эволюционировал «Ливерпуль» Клоппа.
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Полиция инициировала проверку по факту смерти ветерана органов внутренних дел, которая произошла в здании ФКУЗ "Главный клинический госпиталь МВД России", расположенном в Москве.
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Названа причина отставки начальника московской полиции

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Временный поверенный в делах РФ был вызван в МИД Украины.
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Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
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Многодетный отец застрелил жену, а после покончил с собой в подмосковном поселке Селятино.
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Литва окончательно проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд

Литва проиграла дело о финансовых претензиях к «Газпрому» в размере €1,4 млрд в последней инстанции — Верховном суде Швеции (ВСШ).
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