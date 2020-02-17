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ВедомостиВ «Газпроме» сменился главный бухгалтер
Новым зампредседателя правления и главным бухгалтером «Газпрома» назначен Михаил Россеев, говорится в сообщении холдинга. Россеев ранее был заместителем главного бухгалтера компании. Должность зампредседателя правления, главного бухгалтера «Газпрома» с 2001 г. занимала Елена Васильева.
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