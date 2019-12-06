Общество
РИА НовостиВ «Газпроме» сравнили СПГ с замороженной клубникой
Замначальника департамента "Газпрома" Николай Кисленко сравнил трубопроводный газ со свежей клубникой, а сжиженный природный газ (СПГ) - с замороженной, следует из его презентации, представленной в ходе форума "Газ России-2019".
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Общество
РФ помогла США вычислить предполагаемого хакера Якубца по его электронной почте
Вычислили по электронной почте Более конкретно помощь России описана в показаниях специального агента ФБР Джейкоба Фойлза суду Небраски, размещенных на сайте Минюста США.
Спорт
В Британии призвали отстранить россиян от всех соревнований
Комиссия спортсменов Антидопингового агентства Великобритании (UKAD) призвала исполком ВАДА, который пройдет 9 декабря, принять жесткие санкции в отношении российских атлетов.
Общество
Патриарх Кирилл мог пользоваться бывшим самолетом ВТБ
Патриарх Кирилл летал на самолете Gulfstream G450 стоимостью 43 миллиона долларов, утверждается в расследовании сайта The Bell.
Происшествия
SSJ100 вынужденно сел во «Внуково» после вылета в Надым
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Газпром-авиа", на борту которого находились свыше 40 человек, совершил вынужденную посадку в аэропорту "Внуково" из-за технической проблемы с одним из двигателей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев признался, что не собирается жениться
Поклонники видели Анну не раз в компании Лазарева.
Общество
Производители порошков ответили на обвинения ФАС
Выяснилось, что товары Lindt, Persil и Ariel на российском рынке отличаются по составу, качеству, а также условиям использования по сравнению с европейскими аналогами.
Общество
В Москве скончался отравившийся «Кротом» математик
Известный математик, заслуженный преподаватель МГУ Олег Ивашев-Мусатов скончался 3 декабря 2019 года в Москве.
Происшествия
В центре Екатеринбурга горит административное здание
В центре Екатеринбурга тушат пожар в здании на улице Радищева, 60. Горит третий этаж, сообщает пресс-служба свердловского управления МЧС.
Происшествия
В Москве задержан директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов
По данным юриста организации, задерживали Жданова сотрудники второго оперативного полка московской полиции.
Шоу-бизнес
Сосо Павлиашвили посоветовал Паулсу поблагодарить Бога за фанатов
«Если человек приходит и высказывает тебе свою любовь, свое уважение, за это нужно благодарить Бога», — сказал Павлиашвили.
Гаджеты
Apple выпустит iPhone в 2021 году без разъёмов
Политика
В Кремле рассказали об ожиданиях от «нормандской» встречи в Париже
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, чего в Кремле ждут от саммита "нормандской четверки", который пройдет в Париже.
Политика
Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину
Россия не собирается прекращать транзит газа через Украину.
Экономика
Росстат рассказал о росте цен на гречку
Начальник управления контроля АПК ФАС России Анна Мирочиненко 6 декабря сообщила, что антимонопольная служба пока не получала жалоб от граждан и розничных сетей на переработчиков в связи с ростом цен на гречку.
Происшествия
В оккупированном Артемовске двое подростков до смерти забили пособника ВСУ
Умер избитый вечером 29 ноября подростками известный на Украине пособник ВСУ, так называемый «волонтер АТО» Мирошниченко.
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до трех человек
Число погибших в результате пожара в колледже в Одессе выросло до трех, правоохранители достали из-под завалов тело еще одного человека, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Армия и оружие
Минобороны России испытало спутник-инспектор
Политика
Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.
Здоровье
В Казани открылась международная научно-практическая конференция
В Казани открылась международная научно-практическая конференция, на которой врачи, инженеры и архитекторы обсудят как создать домашнюю обстановку в стенах больничных.
Политика
«Интерфакс»: убитый в Берлине чеченец участвовал в терактах
В мае и августе 2003 года Хангошвили якобы участвовал в серии нападений на колонны федеральных сил на дороге между населенными пунктами Алхасты и Галашки в Ингушетии.
Общество
ГИБДД готовит изменения в теоретический экзамен на права
Количество теоретических задач в экзамене для получения водительских прав значительно вырастет.
Футбол
Аршавин посоветовал Слуцкому возглавить «Сочи»
Экс-нападающий «Зенита» Андрей Аршавин посоветовал бывшему главному тренеру «Витесса» Леониду Слуцкому возглавить «Сочи».
Экономика
В «Нафтогазе» рассказали о взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд
Украине удалось взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Политика
Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
Открытие рынка земли для иностранцев и конфликт на юго-востоке страны станут причиной уничтожения Украины, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович, слова которого приводятся на сайте партии.
Игры
В Steam появилась ПК-версия Red Dead Redemption 2
На просторах Steam для геймеров официально доступна ПК-версия игры Red Dead Redemption 2. Ранее приобрести шутер от третьего лица можно было только в Epic Games Store или Rockstar Games Launcher.
Шоу-бизнес
Познер отказался реагировать на нападки Певцова
Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин опубликовал фото после пластической операции
Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
Общество
Матвиенко возмутилась выращиванием овощей в России из импортных семян
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила обеспокоенность в связи с почти полным отсутствием отечественного семенного фонда в РФ, когда даже петрушка выращивается из зарубежных семян.
Политика
Украинский политик с автоматом в руках призвала выйти на Майдан
Бывший народный депутат Украины Татьяна Черновол записала видео, в котором с автоматом в руках призвала украинцев выйти на майдан Незалежности (площадь Независимости) в Киеве перед встречей «нормандской четверки».