Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ «Газпроме» сравнили СПГ с замороженной клубникой

Замначальника департамента "Газпрома" Николай Кисленко сравнил трубопроводный газ со свежей клубникой, а сжиженный природный газ (СПГ) - с замороженной, следует из его презентации, представленной в ходе форума "Газ России-2019".
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В «Газпроме» сравнили газ с клубникой

URA.Ru09:08

В «Газпроме» сравнили сжиженный природный газ с замороженной клубникой

News.ru07:41

В «Газпроме» сравнили СПГ с замороженной клубникой

RT на русском06:41

«Газпром» сравнил СПГ с замороженной клубникой

РБК06:42

В «Газпроме» сравнили газ с клубникой

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Замороженная клубника. Газпром назвал недостатки сжиженного газа

Красная весна06:30

В «Газпроме» сравнили СПГ с замороженной клубникой

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