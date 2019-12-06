Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ «Газпроме» сравнили СПГ с замороженной клубникой

Замначальника департамента "Газпрома" Николай Кисленко сравнил трубопроводный газ со свежей клубникой, а сжиженный природный газ (СПГ) - с замороженной, следует из его презентации, представленной в ходе форума "Газ России-2019".
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

В «Газпроме» сравнили СПГ с замороженной клубникой

РИА Новости06:03

«Газпром» сравнил СПГ с замороженной клубникой

РБК06:42

В «Газпроме» сравнили СПГ с замороженной клубникой

RT на русском06:41

В «Газпроме» сравнили газ с клубникой

Известия07:01

В «Газпроме» сравнили сжиженный природный газ с замороженной клубникой

News.ru07:41

Замороженная клубника. Газпром назвал недостатки сжиженного газа

Красная весна06:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 08:49, Ашберн
Космос

Корабль «Прогресс МС-13» будет запущен с Байконура к МКС

ТАСС вчера в 16:07
Экономика

Допфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей

Выступая на заседании правительства в пятницу, Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей.
РИА Новости 05:22
Экономика

В «Нафтогазе» рассказали о взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд

Украине удалось взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Известия вчера в 18:23
Общество

Идея снижения наказуемого порога превышения скорости исходит не от МВД

Инициатива возможности снизить наказуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч исходит не от МВД, заявил 5 декабря глава ведомства Владимир Колокольцев.
REGNUM вчера в 11:13
Культура

Amazon купил права на сериал Богомолова «Содержанки»

iReactor 02:59
Футбол

В Кремле прокомментировали ситуацию с поведением футбольных фанатов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил серьезность ситуации с поведением футбольных фанатов.
Телеканал Санкт-Петербург 08:34
Происшествия

В Екатеринбурге загорелось административное здание

РИА Новости 08:15
Футбол

В каких цветах сыграют «Арсенал» и «Локомотив» в Туле

Сегодня в матче 19 тура РПЛ тульский «Арсенал» играет со столичным «Локомотивом».
Молодой коммунар 07:31
Спорт

Родченков предлагал главе лаборатории в Москве убежище в США за данные

Бывший глава Московской лаборатории Григорий Родченков предлагал нынешнему директору организации Елене Мочаловой деньги и убежище в США или Канаде за передачу базы данных первичных результатов тестирования спортсменов (raw-data).
News.ru вчера в 09:42
Происшествия

На Кубани хакер взломал внутреннюю сеть РЖД

По версии следствия, в июне 2019 года подозреваемый с помощью незаконно полученных учётных записей двух пользователей работников ОАО «РЖД» и 96 уникальных ip-адресов авторизовался и получил доступ к охраняемой законом информации на внутренних ресурсах организации.
REGNUM 08:17
Общество

Егор Жуков получил три года условно за призывы к экстремизму

Ведомости 02:38
Здоровье

В Казани открылась международная научно-практическая конференция

В Казани открылась международная научно-практическая конференция, на которой врачи, инженеры и архитекторы обсудят как создать домашнюю обстановку в стенах больничных.
Вести Татарстан 08:36
Происшествия

Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии

В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
RT на русском 05:14
Происшествия

SSJ100 вынужденно сел во «Внуково» после вылета в Надым

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Газпром-авиа", на борту которого находились свыше 40 человек, совершил вынужденную посадку в аэропорту "Внуково" из-за технической проблемы с одним из двигателей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 08:01
Политика

Глава ДНР пообещал не впускать «муниципальных стражей» Зеленского

Украинский лидер предложил создать «муниципальную стражу» в составе представителей Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из числа людей, не участвовавших в боевых действиях.
Известия 08:13
Политика

Матвиенко: Новака нужно наказать за задержку реализации закона об «умных счетчиках»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что министр энергетики РФ Александр Новак или его заместители должны понести наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учета электроэнергии.
ТАСС 07:43
Происшествия

СК прекратил уголовное дело в отношении Сергея Фомина

Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве - Сергея Фомина.
ТАСС 06:58
Футбол

CAS сократил трансферный бан «Челси»

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок запрета на подписание новых игроков, который был наложен на лондонский «Челси».
RT на русском 07:19
Политика

Пранкер Лексус дозвонился до Зеленского вслед за Скабеевой

Пранкер Лексус (Алексей Столяров) утверждает, что дозвонился президенту Украины Владимиру Зеленскому и пообщался с ним.
Lenta.ru 04:51
Политика

Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину

Россия не собирается прекращать транзит газа через Украину.
Lenta.ru 07:04
Политика

США ввели новые антироссийские санкции

США ввели санкции против российской организации Evil Corp и ее руководителей Максима Якубца и Игоря Турашева.
Газета.Ru вчера в 13:13
Общество

Ургант сделал пародию на «Разговор с Дмитрием Медведевым»

Телеведущий Иван Ургант в своем шоу не оставил без внимания встречу премьер-министра России Дмитрия Медведева с представителями различных телеканалов.
Уралинформбюро 05:46
Общество

Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"

Максим Покровский, уехавший жить в США, рассказал в интервью порталу 66.ru о переезде, отношении к россиянам и концертам на родине.
РИА Новости 07:50
Гаджеты

AMD Ryzen 9 3950X можно купить в России, выложив не менее $1000

В США рассчитывать на покупку Ryzen 9 3950X могут либо обладатели быстрой реакции и определённого производителем бюджета, либо готовые выложить за процессор на вторичном рынке не менее $1000.
3DNews 02:29
Происшествия

Полиция Британии разбирается в гибели российского миллиардера в ДТП

REGNUM 01:04
Политика

Меркель проведёт переговоры с Путиным на полях нормандского саммита

Канцлер ФРГ Ангела Меркель проведёт двухстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита в нормандском формате в Париже.
RT на русском 05:58
Космос

Украина показала панораму «лунной базы»

РИА Новости 07:38
Кино

IMDB назвал самых популярных актеров и актрис года

Крупнейший в мире сайт о кинематографе Internet Movie Database (IMDB) составил рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года.
Инфорос 04:58
Кино

Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Комсомольская правда 03:59
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют аномальную температуру в декабре

Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие десять дней на большей части территории России прогнозируется значительное превышение температурной нормы, которое обозначается красным цветом.
RT на русском 05:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
СПГ-9
Гранатомёт
Советский станковый противотанковый гранатомёт. В войсках имеет сленговое наименование «сапог». Гранатомёт СПГ-9 «Копьё» принят на вооружение в 1963 году. Впоследствии для гранатомёта была разработана осколочная противопехотная граната. Расчёт из 4 человек способен переносить гранатомёт в разобранном положении на большие расстояния, а также перемещать в боевом положении при смене огневых позиций.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное