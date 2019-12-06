Общество
РИА НовостиВ «Газпроме» сравнили СПГ с замороженной клубникой
Замначальника департамента "Газпрома" Николай Кисленко сравнил трубопроводный газ со свежей клубникой, а сжиженный природный газ (СПГ) - с замороженной, следует из его презентации, представленной в ходе форума "Газ России-2019".
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Хоккей
«Йокерит» одержал третью победу подряд, переиграв «Сибирь»
Происшествия
Число погибших при пожаре в колледже в Одессе увеличилось до трех
Сотрудники спасательной службы, которые разбирают завалы после пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, извлекли тело третьей погибшей.
Общество
Генпрокуратура Германии начала расследование дела Скрипалей
Генпрокуратура Германии начала собственное расследование дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.
Армия и оружие
Военных Турции впечатлили реальные возможности С-400
Испытания российских зенитно-ракетных комплексов С-400 превзошли самые смелые ожидания турецких военных, заявил информированный источник "Газеты.ру".
Происшествия
В Екатеринбурге загорелось трехэтажное офисное здание
Спасатели передают, что происходит открытое горение в помещениях третьего этажа и кровли здания.
Общество
Раймонд Паулс считает российскую публику навязчивой
Армия и оружие
Украина реформирует Минобороны для вступления в НАТО
Вторым основным условием реформы является нахождение на посту министра обороны гражданского лица, что на Украине было сделано еще при Порошенко, когда тогдашний министр обороны Полторак лишился погон ради вступления страны в НАТО.
Происшествия
Подросток погиб, упав с балкона высотки в Липецке
На улице Зои Космодемьянской в Липецке 6 декабря произошел несчастный случай. С балкона высотки упал подросток.
Общество
Умер отравившийся «Кротом» преподаватель МГУ
Умер заслуженный преподаватель МГУ, математик Олег Ивашев-Мусатов, который отравился средством для прочистки труб "Крот".
Авто
Представитель АвтоВАЗа рассказал, когда автомобили LADA станут лучше
Вице-президент АвтоВАЗа по дизайну, автор фирменного «Х-стиля» автомобилей LADA Стив Маттин рассказал в интервью СМИ, когда качество автомобилей LADA станет лучше.
Футбол
Фанаты «Зенита» уйдут с трибун на 40-й минуте матча с «Динамо»
Фанаты петербургского "Зенита" покинут трибуны на 40-й минуте матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Динамо", передает РИА "Новости".
Космос
Исследователи находят смесь, заставляющую озера Титана извергать азот
Биатлон
Определился состав сборной России на мужскую эстафету в Эстерсунде
Тренерский штаб сборной России назвал состав на мужскую эстафету в рамках первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Фигурное катание
Ханю пробовал исполнить четверной аксель на тренировке финала Гран-при
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию японец Юдзуру Ханю попробовал исполнить четверной аксель на тренировке в Турине, где проходит финал Гран-при.
Общество
Ангела Меркель впервые посетила Освенцим
Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу впервые прибыла в музей на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщает Польское агентство печати.
Здоровье
Депздрав посоветовал сбрить бороду и усы в сезон гриппа
Любителям носить бороду и усы стоит сбрить растительность в сезон ОРВИ и гриппа.
Общество
От хакерских атак россиянина Якубца пострадали более 300 компаний
Ранее стало известно, что власти Соединенных штатов обвинили россиян Максима Якубца и Игоря Турашова в киберпреступлениях.
Политика
Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.
Шоу-бизнес
Познер отказался отвечать на нападки Певцова
Телеведущий Владимир Познер отказался реагировать на резкие высказывания актера Дмитрия Певцова в свой адрес.
Музыка
Названы самые популярные видео на YouTube в России
Политика
Украина потребовала от России соблюдения Будапештского меморандума
Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум) был подписан 5 декабря 1994 года между Украиной, США, Россией и Великобританией.
Общество
В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт
По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.
Шоу-бизнес
Влад Топалов трогательно поздравил сына с первым днем рождения
Заметим, в ожидании сына Регина Тодоренко и Влад Топалов на протяжении долгого времени скрывали грядущее пополнение.
Технологии
В Android-смартфонах появилась новая уникальная функция
В Huawei назвали преимущества Harmony OS перед Android Новый режим является частью приложения Digital Wellbeing (Цифровое благополучие) и доступен на всех смартфонах с Android 9 Pie и Android 10.
Политика
Медведев заверил в отсутствии «антибелорусских элементов» в России
«Хочу вам сказать, скажу и президенту Республики Беларусь, у нас таких антибелорусских элементов нет», — заверил Медведев.
Общество
Минобороны провело эксперимент в космосе
Экономика
Росстат рассказал о росте цен на гречку
Начальник управления контроля АПК ФАС России Анна Мирочиненко 6 декабря сообщила, что антимонопольная служба пока не получала жалоб от граждан и розничных сетей на переработчиков в связи с ростом цен на гречку.