Общество
RT на русскомВ «Газпроме» сравнили СПГ с замороженной клубникой
Замначальника департамента «Газпрома» Николай Кисленко в ходе выступления на форуме «Газ России — 2019» сравнил сжиженный природный газ (СПГ) с замороженной клубникой.
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Присоединение Крыма Крым стал российским в результате референдума в 2014 году, который был проведен после государственного переворота на Украине.
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Uznayvse.ru напоминает, что во время интервью Ксении Собчак с Дмитрием Шепелевым речь зашла об отношениях ведущего и родителей Жанны Фриске.
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Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"
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Зенит — Динамо 3:0
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Павлиашвили посоветовал Паулсу благодарить Бога за российских зрителей
«Если человек приходит и высказывает тебе свою любовь, свое уважение, за это нужно благодарить Бога», - цитирует Павлиашвили телеканал «360».
Общество
Украина поставила России условие по газовым спорам
Украина поставила России условие по газовым спорам — «Нафтогаз» готов отозвать новые иски к «Газпрому» при условии выгодного долгосрочного транзита.
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Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
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Путин встретится с Зеленским в Париже
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Политика
Россиянин, которого в ФРГ арестовали по подозрению в убийстве, по некоторым данным, служил в спецназе ФСБ «Вымпел»
Россиянин, которого в Германии арестовали по подозрению в убийстве, по некоторым данным, служил в спецназе ФСБ «Вымпел».
Политика
Медведев: Решение о пенсионной реформе оказалось самым сложным
В России с 1 января 2019 года пенсионный возраст для мужчин вырос до 65 лет, для женщин – до 60 лет.
Биатлон
Сборная России назвала состав биатлонистов на эстафету в Эстерсунде
Тренерский штаб сборной России назвал предварительный состав команды на мужскую эстафетную гонку на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
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Фигуристка Валиева выиграла финал юниорского Гран-при
Россиянка Камила Валиева одержала победу в финале юниорского Гран-при по фигурному катанию в Турине.
Политика
МИД: новые санкции США против России не останутся без ответа
В МИД подчеркнули, что такие действия США "не останутся без ответа". Ранее американская сторона ввела новые санкции против России.
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Сергей Лазарев признался, что не собирается жениться
Известный певец Сергей Лазарев заявил, что не собирается жениться. Об этом он рассказал во время церемонии вручения премии «Виктория».
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Венецианская комиссия призвала Киев пересмотреть закон о госязыке
Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) призвала украинские власти незамедлительно разработать закон о языковых меньшинствах.
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Spiegel: в Германии началось расследование дела Скрипалей
Немецкая прокуратура и Федеральное ведомство по уголовным делам начали предварительное расследование дела отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипали и его дочери Юлии в Солсбери.
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Специалисты Роскачества составили рейтинг наушников
В Роскачестве провели исследования и составили новый рейтинг наушников. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство.
Энергетика
Новак рассказал о договоренности стран ОПЕК+ сократить добычу нефти
Обязательство России по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ в первом квартале 2020 года составит 300 тысяч баррелей в сутки, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
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Зеленский попал на обложку журнала Time
Фотография президента Украины Владимира Зеленского размещена на обложке нового выпуска журнала Time.
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Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил первый проект после "обнуления" лейбла Malfa.
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Apple выпустит пять iPhone в 2020 году
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Браконьеры убили в Приморье амурского тигрёнка
Амурского тигрёнка обнаружили убитым в охотничьих угодьях Спасского района в Приморском крае.
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Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.
Кино
Венсан Кассель привез в Москву новый фильм
Чтобы лично представить картину, в Москву прилетели актеры Венсан Кассель и Реда Катеб, а также режиссеры Эрик Толедано и Оливье Накаш.
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Metacritic составил рейтинги лучших игр десятилетия
Под конец 2019 года Metacritic подготовил два рейтинга с лучшими играми десятилетия.