Замначальника департамента «Газпрома» Николай Кисленко в ходе выступления на форуме «Газ России — 2019» сравнил сжиженный природный газ (СПГ) с замороженной клубникой.

В «Газпроме» сравнили СПГ с замороженной клубникой

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