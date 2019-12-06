Общество

RT на русскомRT на русскомВ «Газпроме» сравнили СПГ с замороженной клубникой

Замначальника департамента «Газпрома» Николай Кисленко в ходе выступления на форуме «Газ России — 2019» сравнил сжиженный природный газ (СПГ) с замороженной клубникой.
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