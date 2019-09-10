Происшествия

BFM.ruBFM.ruВ Геленджике загорелся центральный рынок

Обновлено в 10:48 Торговые палатки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров на центральном рынке в Геленджике Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

В Геленджике ликвидировали пожар на центральном рынке

РИА Новости05:01

Пожар на рынке в Геленджике потушен

ТАСС04:12

Крупный пожар потушен на центральном рынке в Геленджике

Кубанские новости04:44

Пожар на геленджикском рынке мог произойти из-за взрыва газового баллона

Кубань 2409:06

Пожар на рынке в Геленджике: один мужчина отравился угарным газом

КП - Кубань05:01

В Геленджике горит центральный рынок

Юга.ру03:26

Крупный пожар в Геленджике локализован

Живая Кубань04:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 09:51, Вашингтон
Энергетика

Цена на нефть Brent превысила $63 за баррель

Цены на нефть марки Brent поднялись выше отметки $63 за баррель. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 20:49
Политика

Путин наградил Чилингарова орденом «За заслуги перед Отечеством»

ТК Звезда 06:03
Политика

Кремль отреагировал на скандал со шпионом в Кремле

Lenta.ru 05:33
Экономика

Ford Motor снова присвоили мусорный кредитный рейтинг

Рейтинговое агентство Moody’s снизило кредитный рейтинг автоконцерна Ford до Ba1, что находится ниже инвестиционного уровня.
Коммерсантъ 09:35
Политика

Сенцов рассказал о планах после возвращения на Украину

Коммерсантъ 07:38
Происшествия

В Кузбассе четверо первоклассников получили ожоги в школьной столовой

Российская газета 02:41
Экономика

В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ вчера в 03:49
Происшествия

На Урале погиб подросток после падения на него футбольных ворот

Уголовное дело возбуждено по факту смерти подростка в городе Ивдель Свердловской области после падения на него футбольных ворот вечером 9 сентября.
ТАСС 04:10
Политика

Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь

Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.
Российская газета 08:27
Шоу-бизнес

СК начал проверку новой версии смерти Элины Быстрицкой

Уралинформбюро 09:20
Политика

Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
РБК 05:50
Общество

В Роскачестве рассказали, какие продукты нельзя мыть

Эксперты Российской системы качества составили перечень продуктов, которые не нужно мыть перед приготовлением.
РИА Новости 04:00
Политика

Грузии предложили вступить в НАТО без Абхазии и Южной Осетии

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, выступая на международной конференции в Тбилиси, предложил властям Грузии рассмотреть вопрос вступления в Североатлантический альянс, но без Абхазии и Южной Осетии.
News.ru 08:38
Общество

Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре

Концертный директор российского певца Димы Билана Дмитрий Бушуев прокомментировал выступление артиста, которое состоялось в День города в Самаре.
Газета.Ru вчера в 15:17
Гаджеты

Стала известна цена нового iPhone 11 от Apple

Накануне презентации в интернет утекла информация о новинках Apple, а также данные о ценах на iPhone 11 в различных конфигурациях памяти.
Кубань 24 09:11
Политика

Путин назначил нового прокурора Москвы

Газета.Ru 09:23
Политика

Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL

"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Политика

Зеленский превращается в диктатора Украины

Обычно, говоря о Владимире Зеленском, вспоминают его роль президента Украины Василия Голобородько в фильме «Слуга народа».
Взгляд.ру 06:10
Шоу-бизнес

Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга

Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Общество

На территории бывшей ставки Гитлера «Вервольф» найден подземный бункер

Взгляд.ру 08:28
Происшествия

Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии

BFM.ru 03:30
Футбол

Черчесов пояснил отсутствие Миранчука в основе сборной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, почему полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук редко выходит в составе национальной сборной.
Газета.Ru 08:19
Политика

В Петербурге допустили отмену итогов муниципальных выборов в 4 районах

«Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко будет настаивать на признании недействительными итогов голосования и результатов выборов депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга по ряду избирательных округов, а возможно, и муниципальных образований в целом», — сообщили в избиркоме Петербурга.
РБК 08:46
Общество

В Госдуме предложили установить новый выходной для православных

Авторы законопроекта считают, что "установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника" будет данью уважения к историческим традициям православного общества страны.
Газета.Ru 04:53
Армия и оружие

В Польше разработали роботизированную платформу с ПЗРК

Польская армия в будущем может получить на вооружение автономный зенитный комплекс, созданный на базе шестиколесной платформы-робота Ibis.
Военное обозрение 09:24
Экономика

Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили

Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января.
RT на русском 02:24
Космос

Озёра на Титане могут быть воронками гигантских взрывов

Вести.Наука 05:29
Политика

Прокуратура Болгарии обвинила лидера движения «Русофилов» в шпионаже

Прокуратура Болгарии считает, что председатель Национального движения "Русофилов" Николай Малинов занимался шпионажем.
ТАСС 08:11
Космос

Умер ученый Леонид Ксанфомалити

"Седьмого сентября 2019 года ушел из жизни Леонид Васильевич Ксанфомалити, один из старейших сотрудников ИКИ, работавших в институте практически с его основания", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости 08:13
Спорт

IAAF предоставила нейтральный статус 11 российским легкоатлетам

REGNUM 07:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное