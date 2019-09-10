Происшествия

BFM.ruBFM.ruВ Геленджике загорелся центральный рынок

Обновлено в 10:48 Торговые палатки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров на центральном рынке в Геленджике Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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