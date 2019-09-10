Происшествия
BFM.ruВ Геленджике загорелся центральный рынок
Обновлено в 10:48 Торговые палатки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров на центральном рынке в Геленджике Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Происшествия
Более $700 тыс. пропало из банковской ячейки в Москве
Свыше $700 тыс. (45,8 млн рублей) исчезли из банковской ячейки московского предпринимателя.
Известия 00:47
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Происшествия
Пытавшийся покончить с собой в Ижевске мужчина умер в больнице
Заслуженный научный деятель Удмуртии Альберт Разин, пытавшийся покончить с собой перед зданием парламента республики в Ижевске, скончался.
РИА Новости 07:36
Общество
Тимати решил удалить вызвавший всеобщую ненависть клип
Ранее клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва» достиг отметки в миллион дизлайков.
Lenta.ru вчера в 19:12
Политика
Кремль подтвердил работу шпиона в администрации президента
По данным СМИ, шпионом может быть сотрудник аппарата правительства РФ Олег Смоленков, исчезнувший вместе с семьей два года назад.
Газета.Ru 06:21
Политика
Сенцов допустил возвращение в Крым «только на танках»
Переданный Украине в рамках обмена заключенными режиссер Олег Сенцов рассказал о своих планах по возвращению в Крым и посещению Донбасса.
Известия 07:20
Общество
В Москве женщин начнут обучать профессии машиниста метро
Женщин начнут обучать профессии машиниста метро в Москве в марте 2020 года, к январю 2021 года они уже смогут управлять поездами, рассказал журналистам глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
РИА Новости 07:52
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета вчера в 09:18
Игры
Rage 2 – «Восхождение Призраков» начнется в сентябре
Объявлена дата выхода дополнения Несмотря на то, что с момента выхода action/RPG Rage 2 прошло четыре месяца, а главный герой уже успел спасти жителей Пустоши от коварных замыслов Правительства, приключения на этом не закончились – студии id Software и Avalanche Studios объявили точную дату выхода первого дополнения.
Srnsk вчера в 16:10
Политика
Определено местонахождение эвакуированного из России шпиона США
Предполагаемый американский шпион Олег Смоленков, которого эвакуировали из России после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым, может находиться в городе Стаффорд (штат Вирджиния).
Lenta.ru вчера в 19:10
Политика
Путин наградил Куклачёва орденом Почёта
RT на русском 04:03
Экономика
США допускают введение санкций против «Роснефти»
В Вашингтоне допустили введение санкций против "Роснефти" из-за закупок венесуэльской нефти, заявил в ходе телефонного брифинга спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
РИА Новости 05:59
Политика
Пискарёв: вмешательство в выборы извне подтвердилось
В Госдуме нашли подтверждение фактам иностранного вмешательства во внутренние дела РФ.
REGNUM 06:35
Авто
Toyota выводит на рынок обновленный Fortuner TRD Sportivo
Toyota сообщила, что обновлённый Fortuner TRD Sportivo уже выходит в продажу. Внедорожники послезавтра, 12 сентября поступают к дилерам.
Car.ru 00:30
Экономика
МВФ приезжает с миссией на Украину
Во вторник, 10 сентября, представители Международного валютного фонда (МВФ) приедут на Украину для обсуждения новой программы сотрудничества с властями страны.
Газета.Ru 01:14
Шоу-бизнес
В Сети появилось приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова
В Интернете в доступе оказалось официальное свадебное приглашение, которое Ксения Собчак и Константин Богомолов разослали гостям.
Телепрограмма вчера в 11:23
Происшествия
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости вчера в 23:10
Единоборства
Фергюсон хочет провести бой с Хабибом в декабре
Спорт-Экспресс 03:59
Экономика
Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили
Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января.
RT на русском 02:24
Общество
Основатель Alibaba Джек Ма ушел в отставку
РИА Новости 05:02
Политика
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
Lenta.ru 06:05
Экономика
Греф рассказал Путину о реструктуризации части кредитов жителей Тулуна
Глава Сбербанка Герман Греф пообещал президенту РФ Владимиру Путину в ближайшее время рассмотреть часть заявлений людей, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже принято решение о реструктуризации 535 кредитов, сообщает сайт Кремля.
РИА Новости 08:12
Футбол
Балотелли обратился к Мхитаряну на армянском языке
Нападающий «Брешии» Марио Балотелли обратился к новичку «Ромы» Генриху Мхитаряну на армянском языке.
Sportbox.RU 01:41
Происшествия
В Оренбуржье нашли мертвой женщину, подозреваемую в убийстве дочери
Российская газета 06:34
Происшествия
СКР просит заочно арестовать братьев Ананьевых
Следственный комитет РФ попросил суд заочно арестовать бывших владельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых.
Коммерсантъ 07:58
Армия и оружие
К концу 2020 года «Севмаш» сдаст флоту пять атомных подлодок
Военно-морскому флоту России в 2019 году будет передана одна атомная субмарина, а к концу 2020 года — ещё четыре подлодки различных типов, сообщил 9 сентября журналистам генеральный директор судостроительного предприятия «Севмаш» Михаил Будниченко.
REGNUM вчера в 14:53
Политика
«Жахнула всех»: Турчак заявил о победе «Единой России» на выборах
Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что правящая партия "жахнула всех" на выборах в законодательные собрания и муниципальные советы, которые прошли 8 сентября.
DP.RU вчера в 00:43