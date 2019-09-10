Происшествия

BFM.ruBFM.ruВ Геленджике загорелся центральный рынок

Обновлено в 10:48 Торговые палатки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров на центральном рынке в Геленджике Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Цены на нефть марки Brent поднялись выше отметки $63 за баррель. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
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В Забайкалье пенсионеры получат доплату к пенсии

По инициативе главы региона Александра Осипова, Законодательное собрание приняло закон, согласно которому величина прожиточного минимума для пенсионеров составит на будущий год 9829 рублей.
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Побивший рекорд по дизлайкам клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube

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Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
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Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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США передали Украине похищенную из СССР во время ВОВ картину

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Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд высказался в пользу рациона из человеческой плоти, пишет New York Post со ссылкой на выступление ученого на научном симпозиуме Gastro в шведской столице.
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В штабах Навального в пяти городах идут обыски

В штабах оппозиционного политика Алексея Навального в Перми, Самаре, Саранске, Уфе, Челябинске идут обыски.
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В Риге разразился скандал из-за начала торговли в одном из столичных комплексов одежды из коллекции российского рэпера Тимати Black Star Wear, на которой есть российская символика и изображение президента РФ Владимира Путина.
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Скончался 60-летний пловец из Екатеринбурга Игорь Макеев, накануне завоевавший бронзу на соревнованиях по плаванию в открытом море Ultraoceanman в Греции.
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Электронный реестр детских прививок запустили в Москве к новому учебному году.
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В Канаде подросток помог найти тело пропавшей 27 лет назад женщины

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