Происшествия
BFM.ruВ Геленджике загорелся центральный рынок
Обновлено в 10:48 Торговые палатки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров на центральном рынке в Геленджике Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Автоматически обработано 6990 источников, обновлено в 06:48, Вашингтон
Армия и оружие
Суданец из 72-й бригады ВСУ рассказал, что на Донбассе воюет против России
Военное обозрение 06:13
Общество
Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости 02:10
Политика
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
Lenta.ru 06:05
Экономика
Пенсионные фонды возместят ПСБ ₽20 млрд через депозиты без доходности
Промсвязьбанк требовал от НПФ "Сафмар" и "Будущее" и их управляющих компаний 16,5 млрд руб. Фонды вышли из капитала банка за день до санации, они продали на Московской бирже 20% акций банка.
РБК 06:45
Политика
Кремль подтвердил работу шпиона в администрации президента
По данным СМИ, шпионом может быть сотрудник аппарата правительства РФ Олег Смоленков, исчезнувший вместе с семьей два года назад.
Газета.Ru 06:21
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Происшествия
В Кронштадте мать кремировала сына, а он вернулся живым
42-летний сын жительницы Кронштадта пропал 8 марта. Сказал, что ему нужно подумать о смысле жизни и ушел из дома.
Московский Комсомолец 03:35
Шоу-бизнес
Певец Билан извинился за нетрезвый концерт в Самаре
Напомним, ранее сеть заполонили комментарии поклонников Билана, оскорбленные его поведением на концерте в Самаре, где певец выступал в нетрезвом виде.
REGNUM вчера в 19:04
Кино
Михалков считает, что «Оскар» стал политизированной премией
Глава Союза кинематографистов России Никита Михалков заявил, что престижная американская кинопремия «Оскар» теперь слишком политизирована и совершенно не имеет отношения к искусству.
iReactor 00:53
Политика
Сенцов собрался вернуться в Крым на танках
Сенцов заявил, что в Крым приедет только на танках, при этом оговорившись, что его слова не стоит воспринимать буквально.
Lenta.ru 06:14
Политика
Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму
Lenta.ru вчера в 03:50
Общество
Основатель Alibaba Джек Ма покинул пост главы компании
RT на русском 04:52
Космос
Китайский радиотелескоп зафиксировал неизвестные космические сигналы
Самый большой в мире сферический радиотелескоп FAST, расположенный в провинции Гуйчжоу Китая, обнаружил повторяющиеся быстрые радиовсплески неизвестного происхождения.
Smolnarod.ru вчера в 06:10
Армия и оружие
К концу 2020 года «Севмаш» сдаст флоту пять атомных подлодок
Военно-морскому флоту России в 2019 году будет передана одна атомная субмарина, а к концу 2020 года — ещё четыре подлодки различных типов, сообщил 9 сентября журналистам генеральный директор судостроительного предприятия «Севмаш» Михаил Будниченко.
REGNUM вчера в 14:53
Хоккей
Овечкин привел сына на тренировку «Вашингтона»
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин взял сына на тренировку команды.
Sports.ru 06:14
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Общество
В Минздраве назвали факторы риска суицида
Научные исследования доказывают, что разговор о суициде с человеком, который находится в зоне риска, сокращает вероятность трагедии, отмечает Салагай.
ТАСС 05:28
Космос
Астрономы покажут первый фильм с настоящей черной дырой в 2020 году
Исследователи космоса, которые прошлой весной продемонстрировали первую фотографию черной дыры, принялись за создание фильма с данным объектом.
Discover24 07 сентября в 06:27
Авто
Стартовали продажи новой Chevrolet Captiva 2020
Компания General Motors объявила старт продаж кроссовера Chevrolet Captiva нового поколения.
Новые автомобили 03:49
Технологии
Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.
9111.ru вчера в 05:25
Технологии
ММК запустил новый экологический проект на 190 миллионов
На «Магнитогорском металлургическом комбинате» началась реконструкция газоотводящего тракта от аглофабрики №3. Стоимость проекта составит 190 миллионов рублей.
Правда УрФО 01:36
Политика
Песков прокомментировал данные о новом обмене заключенными с Украиной
В Кремле есть понимание о необходимости продолжения процесса обменами заключенными между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:56
Финансы
Россиянам предсказали доллар по 30 рублей
Эксперты предсказали доллар по 30 рублей.
9111.ru 06:36
Космос
Робот Федор показал видео, на кадрах которого его извлекли из корабля
На видео показано, специалисты РКК «Энергия» с помощью крана аккуратно достают робота из спускаемого аппарата корабля «Союз МС-14».
АБН 06:35
Происшествия
Гендиректора «Дождя» Наталью Синдееву вызвали в СКР на допрос
Гендиректор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева получила повестку с вызовом на допрос в Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России.
Интерфакс вчера в 13:52
Происшествия
Молодую мать подозревают в убийстве двух своих детей на Камчатке
Газета.Ru вчера в 00:55