Политика

Газета.RuГазета.RuБайден с семьей избежали допроса украинских следователей

Украинские следователи не стали допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, передает РИА "Новости". Уточняется, что речь идет о расследовании деятельности компании Burisma Group.
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с чего всё началось
Решение о прекращении расследования деятельности компании Burisma Group было принято еще 1 августа 2017 г., сообщил заместитель генпрокурора Украины, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Назар Холодницкий в эфире
 радиостанции «Новое время».
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Замгенпрокурора Украины объяснил закрытие дела Байдена

Вести.Ru12:51

Заместитель генпрокурора Украины сообщил об остановке следствия по делу Байдена

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На Украине заявили об отсутствии Байденов в расследовании дела Burisma

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В Генпрокуратуре Украины опровергли расследование «дела Байдена»

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Байден и его сын избежали допроса украинских следователей

Lenta.ru09:41

Украинская прокуратура раскрыла подробности расследования дела сына Байдена

РИА Новости09:22

Байден с семьей избежали допроса украинских следователей

Газета.Ru10:12
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Политика

Малахов ответил на критику МИД Киргизии

По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru 09:00
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Актера Аверина задержали за дебош в самолете

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Общество

Бывший муж Поклонской обвинил в домашнем насилии «оскотиневших» женщин

Бывший муж депутата Госдумы Натальи Поклонской юрист Иван Соловьев обвинил женщин в проявлении агрессии к детям и мужьям.
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Кино

Человек-паук вернется в киновселенную Marvel

В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
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Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк

Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Политика

На Украине отказались говорить о возобновлении авиасообщения с Россией

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Газета.Ru 07:51
Политика

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Политика

Лавров назвал неприятным отказ Белоруссии разместить авиабазу России

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Политика

Сергей Лавров встретился в ООН с главой МИД КНР Ван И

На полях Генассамблеи ООН началась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Китая Ван И, сообщает 27 сентября РИА Новости.
REGNUM 13:05
Технологии

Huawei начнет производство базовых станций для 5G

По плану, для начала, в месяц будет собираться 5000 базовых станций (БС), за этот год наберется 600 000 единиц включая те, в которых есть американские компоненты.
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Здоровье

В селе под Челябинском уволились практически все врачи скорой помощи

У фельдшеров есть негласный график чередования смен: один день они работают на скорой, второй — дежурят в приемном покое (принимают вызовы и встречают больных).
РИА Новости 01:00
Наука

Физические тренировки загружают не только мышцы, но и мозг

ТАСС вчера в 12:31
Спорт

Бах: МОК не обсуждал с WADA вопрос отстранения России от ОИ-2020

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация не обсуждала со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) вопрос отстранения российских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Газета.Ru 09:49
Политика

Пелоси заподозрила Россию в причастности к скандалу с Трампом

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси считает, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
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Космос

Космический корабль «Союз» доставил на МКС очередной экипаж

Космический корабль "Союз МС-15" успешно пристыковался к МКС. Он был выведен на орбиту последней в истории ракетой "Союз-ФГ".
Вести.Ru 25 сентября в 16:59
Космос

Аспирант из США считает, что разработал путь к созданию «сверхсветового» двигателя

Аспирант "нашел путь" к решению проблемы Аспирант инженерного факультета Джозеф Агнью считает, что эту идею можно воплотить с практической точки зрения.
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На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Армия и оружие

ВСУ нанесли минометный удар по окрестностям Логвиново и Калиново

ИА Новороссия 11:33
Политика

Новый министр культуры Украины призвал запретить фильмы Михалкова

По мнению чиновника, ленты россиянина являются символизмом, поскольку он поддерживает Путина и его "агрессию против Украины" Новый министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский выступил за запрет фильмов режиссера Никиты Михалкова на территории страны.
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Игры

Rockstar не работает над сюжетными дополнениями для Red Dead Redemption 2

Каждое крупное обновление «Онлайна» для студии не отличается от сюжетных дополнений, поскольку они добавляют множество свежего контента в огромный мир виртуальных прерий.
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Авто

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На ютуб-канале «RimacAutomobili» появилось видео краш-теста электрического гиперкара Rimac C_Two, цена которого достигает 2,1 млн долларов.
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Bloomberg узнал о возможном делистинге китайских компаний с бирж США

В Белом доме обсуждается возможность делистинга китайских компаний с американских фондовых бирж, пишет Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
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The Guardian написала о проблемах Okko с показом АПЛ

На прошлой неделе обладатель эксклюзивных прав на показ игр АПЛ в России сервис Okko не обеспечил нормальный доступ аудитории к трансляции матча шестого тура между «Челси» и «Ливерпулем».
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Супердешевые 4K-телевизоры Xiaomi поступают в продажу

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В Кремле высказались об обнародовании разговоров Путина и Трампа

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикацию стенограммы разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
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Девочку из США с «маской Бэтмена» привезли на лечение в Краснодар

В Краснодар из США прилетела полугодовалая Луна Феннер, которую СМИ называли девочкой с «маской Бэтмена».
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Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии

По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
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Отец Виктора Цоя прокомментировал новую версию гибели музыканта

Отец Виктора Цоя Роберт Цой прокомментировал новую версию гибели музыканта, в которой судебный эксперт Наталья Потлачук высказала уверенность в том, что "его смерть не могла наступить из-за сна", сообщает КП.
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Лукашенко закрыл раз и навсегда вопрос принадлежности Крыма

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Украина не сможет вернуть Крым.
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Холодницкий Назар Иванович
Украинский юрист
Украинский юрист. Заместитель Генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Кандидат юридических наук.
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