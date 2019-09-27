с чего всё началось

Украинские следователи не стали допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, передает РИА "Новости". Уточняется, что речь идет о расследовании деятельности компании Burisma Group.

Политика Малахов ответил на критику МИД Киргизии По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.

Общество Бывший муж Поклонской обвинил в домашнем насилии «оскотиневших» женщин Бывший муж депутата Госдумы Натальи Поклонской юрист Иван Соловьев обвинил женщин в проявлении агрессии к детям и мужьям.

Кино Человек-паук вернется в киновселенную Marvel В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.

Шоу-бизнес Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.

Политика На Украине отказались говорить о возобновлении авиасообщения с Россией Глава министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что пока нельзя говорить о возобновлении прямого авиасообщения с Россией, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Сергей Лазарев предложил Лере Кудрявцевой бросить ради него мужа Российский певец Сергей Лазарев на съемках шоу «Секрет на миллион» пошутили о возможном возобновлении отношений с телеведущей Лерой Кудрявцевой.

Политика Лавров назвал неприятным отказ Белоруссии разместить авиабазу России Глава МИД России Сергей Лавров назвал «неприятным эпизодом» отказ Республики Беларусь разместить на своей территории российскую военную авиабазу.

Политика Сергей Лавров встретился в ООН с главой МИД КНР Ван И На полях Генассамблеи ООН началась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Китая Ван И, сообщает 27 сентября РИА Новости.

Технологии Huawei начнет производство базовых станций для 5G По плану, для начала, в месяц будет собираться 5000 базовых станций (БС), за этот год наберется 600 000 единиц включая те, в которых есть американские компоненты.

Здоровье В селе под Челябинском уволились практически все врачи скорой помощи У фельдшеров есть негласный график чередования смен: один день они работают на скорой, второй — дежурят в приемном покое (принимают вызовы и встречают больных).

Спорт Бах: МОК не обсуждал с WADA вопрос отстранения России от ОИ-2020 Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация не обсуждала со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) вопрос отстранения российских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Политика Пелоси заподозрила Россию в причастности к скандалу с Трампом Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси считает, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Космос Космический корабль «Союз» доставил на МКС очередной экипаж Космический корабль "Союз МС-15" успешно пристыковался к МКС. Он был выведен на орбиту последней в истории ракетой "Союз-ФГ".

Космос Аспирант из США считает, что разработал путь к созданию «сверхсветового» двигателя Аспирант "нашел путь" к решению проблемы Аспирант инженерного факультета Джозеф Агнью считает, что эту идею можно воплотить с практической точки зрения.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Политика Новый министр культуры Украины призвал запретить фильмы Михалкова По мнению чиновника, ленты россиянина являются символизмом, поскольку он поддерживает Путина и его "агрессию против Украины" Новый министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский выступил за запрет фильмов режиссера Никиты Михалкова на территории страны.

Игры Rockstar не работает над сюжетными дополнениями для Red Dead Redemption 2 Каждое крупное обновление «Онлайна» для студии не отличается от сюжетных дополнений, поскольку они добавляют множество свежего контента в огромный мир виртуальных прерий.

Авто На краш-тесте разбили гиперкар стоимостью 2,1 млн долларов На ютуб-канале «RimacAutomobili» появилось видео краш-теста электрического гиперкара Rimac C_Two, цена которого достигает 2,1 млн долларов.

Политика Bloomberg узнал о возможном делистинге китайских компаний с бирж США В Белом доме обсуждается возможность делистинга китайских компаний с американских фондовых бирж, пишет Bloomberg со ссылкой на несколько источников.

Футбол The Guardian написала о проблемах Okko с показом АПЛ На прошлой неделе обладатель эксклюзивных прав на показ игр АПЛ в России сервис Okko не обеспечил нормальный доступ аудитории к трансляции матча шестого тура между «Челси» и «Ливерпулем».

Гаджеты Супердешевые 4K-телевизоры Xiaomi поступают в продажу Xiaomi Mi TV Pro стал первым телевизором Xiaomi с новой однокристальной системой Amlogic T972, которая производится по нормам 12-нанометрового технологического процесса.

Политика В Кремле высказались об обнародовании разговоров Путина и Трампа Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикацию стенограммы разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Политика Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.

Происшествия Отец Виктора Цоя прокомментировал новую версию гибели музыканта Отец Виктора Цоя Роберт Цой прокомментировал новую версию гибели музыканта, в которой судебный эксперт Наталья Потлачук высказала уверенность в том, что "его смерть не могла наступить из-за сна", сообщает КП.