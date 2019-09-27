Политика
Газета.RuБайден с семьей избежали допроса украинских следователей
Украинские следователи не стали допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, передает РИА "Новости". Уточняется, что речь идет о расследовании деятельности компании Burisma Group.
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с чего всё началось
Решение о прекращении расследования деятельности компании Burisma Group было принято еще 1 августа 2017 г., сообщил заместитель генпрокурора Украины, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Назар Холодницкий в эфире радиостанции «Новое время».Ведомости09:57
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Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru 09:00
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия вчера в 15:05
Общество
Бывший муж Поклонской обвинил в домашнем насилии «оскотиневших» женщин
Бывший муж депутата Госдумы Натальи Поклонской юрист Иван Соловьев обвинил женщин в проявлении агрессии к детям и мужьям.
Lenta.ru 12:59
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Политика
На Украине отказались говорить о возобновлении авиасообщения с Россией
Глава министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что пока нельзя говорить о возобновлении прямого авиасообщения с Россией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:51
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев предложил Лере Кудрявцевой бросить ради него мужа
Российский певец Сергей Лазарев на съемках шоу «Секрет на миллион» пошутили о возможном возобновлении отношений с телеведущей Лерой Кудрявцевой.
ФАН 13:03
Политика
Лавров назвал неприятным отказ Белоруссии разместить авиабазу России
Глава МИД России Сергей Лавров назвал «неприятным эпизодом» отказ Республики Беларусь разместить на своей территории российскую военную авиабазу.
Известия вчера в 01:31
Политика
Сергей Лавров встретился в ООН с главой МИД КНР Ван И
На полях Генассамблеи ООН началась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Китая Ван И, сообщает 27 сентября РИА Новости.
REGNUM 13:05
Технологии
Huawei начнет производство базовых станций для 5G
По плану, для начала, в месяц будет собираться 5000 базовых станций (БС), за этот год наберется 600 000 единиц включая те, в которых есть американские компоненты.
IT-World 06:38
Здоровье
В селе под Челябинском уволились практически все врачи скорой помощи
У фельдшеров есть негласный график чередования смен: один день они работают на скорой, второй — дежурят в приемном покое (принимают вызовы и встречают больных).
РИА Новости 01:00
Наука
Физические тренировки загружают не только мышцы, но и мозг
ТАСС вчера в 12:31
Спорт
Бах: МОК не обсуждал с WADA вопрос отстранения России от ОИ-2020
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация не обсуждала со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) вопрос отстранения российских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Газета.Ru 09:49
Политика
Пелоси заподозрила Россию в причастности к скандалу с Трампом
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси считает, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском 09:24
Космос
Космический корабль «Союз» доставил на МКС очередной экипаж
Космический корабль "Союз МС-15" успешно пристыковался к МКС. Он был выведен на орбиту последней в истории ракетой "Союз-ФГ".
Вести.Ru 25 сентября в 16:59
Космос
Аспирант из США считает, что разработал путь к созданию «сверхсветового» двигателя
Аспирант "нашел путь" к решению проблемы Аспирант инженерного факультета Джозеф Агнью считает, что эту идею можно воплотить с практической точки зрения.
Военное обозрение 09:22
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Политика
Новый министр культуры Украины призвал запретить фильмы Михалкова
По мнению чиновника, ленты россиянина являются символизмом, поскольку он поддерживает Путина и его "агрессию против Украины" Новый министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский выступил за запрет фильмов режиссера Никиты Михалкова на территории страны.
Газета.Ru 13:15
Игры
Rockstar не работает над сюжетными дополнениями для Red Dead Redemption 2
Каждое крупное обновление «Онлайна» для студии не отличается от сюжетных дополнений, поскольку они добавляют множество свежего контента в огромный мир виртуальных прерий.
Игромания.ру 11:57
Авто
На краш-тесте разбили гиперкар стоимостью 2,1 млн долларов
На ютуб-канале «RimacAutomobili» появилось видео краш-теста электрического гиперкара Rimac C_Two, цена которого достигает 2,1 млн долларов.
Тарантас Ньюс вчера в 04:42
Политика
Bloomberg узнал о возможном делистинге китайских компаний с бирж США
В Белом доме обсуждается возможность делистинга китайских компаний с американских фондовых бирж, пишет Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Ведомости 13:05
Футбол
The Guardian написала о проблемах Okko с показом АПЛ
На прошлой неделе обладатель эксклюзивных прав на показ игр АПЛ в России сервис Okko не обеспечил нормальный доступ аудитории к трансляции матча шестого тура между «Челси» и «Ливерпулем».
Бомбардир.ру 13:09
Гаджеты
Супердешевые 4K-телевизоры Xiaomi поступают в продажу
Xiaomi Mi TV Pro стал первым телевизором Xiaomi с новой однокристальной системой Amlogic T972, которая производится по нормам 12-нанометрового технологического процесса.
iXBT.com вчера в 17:01
Политика
В Кремле высказались об обнародовании разговоров Путина и Трампа
Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикацию стенограммы разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Московский Комсомолец 05:58
Здоровье
Девочку из США с «маской Бэтмена» привезли на лечение в Краснодар
В Краснодар из США прилетела полугодовалая Луна Феннер, которую СМИ называли девочкой с «маской Бэтмена».
Инфо24 07:08
Политика
Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии
По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru 07:23
Происшествия
Отец Виктора Цоя прокомментировал новую версию гибели музыканта
Отец Виктора Цоя Роберт Цой прокомментировал новую версию гибели музыканта, в которой судебный эксперт Наталья Потлачук высказала уверенность в том, что "его смерть не могла наступить из-за сна", сообщает КП.
РИА Новости вчера в 12:48
Политика
Лукашенко закрыл раз и навсегда вопрос принадлежности Крыма
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Украина не сможет вернуть Крым.
Рамблер вчера в 09:27