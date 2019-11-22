Общество

РБКРБКГенпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей

Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей. Об этом сообщает «РИА Новости».
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с чего всё началось

Генпрокуратура назвала новые правила медосмотра водителей ошибкой Минздрава

В Генпрокуратуре раскритиковали инициативу Минздрава ввести новые правила медосмотра водителей.
РИА Новости04:03

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В Гепрокуратуре назвали ошибкой новые правила выдачи справок для водителей

RT на русском12:17

Прокуратура: Минздрав ошибся с вводом новых правил медосмотра водителей

Российская газета04:35

Генпрокуратура назвала новые правила медосмотра водителей ошибкой Минздрава

РИА Новости04:03

Замгенпрокурора объяснил, зачем Минздрав ввел тесты на наркотики для водителей

Интерфакс04:30

Генпрокуратура назвала новые справки для водителей ошибкой Минздрава

ТАСС04:16

Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей

РБК04:33

В Генпрокуратуре назвали ошибкой новые правила освидетельствования водителей

Известия03:49
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 13:12, Ашберн
Политика

Вучич впервые отреагировал на сообщения о вербовщике ГРУ в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич впервые публично отреагировал на скандал, разгоревшийся из-за видео, на котором предполагаемый сотрудник ГРУ передает деньги сербскому военному.
Ведомости вчера в 16:08
Политика

Суд отказался рассматривать иск ФБК к Путину

Тверской суд Москвы отказался принять иск членов Фонда борьбы с коррупцией к президенту РФ Владимиру Путину.
Интерфакс 04:35
Происшествия

В Кузбассе нашли расчлененное тело школьной уборщицы

В поселке Бачатский в Кемеровской области в квартире одного из домов обнаружили расчлененное тело женщины.
РБК вчера в 23:34
Политика

Юмашев рассказал, что Примаков дважды пытался уволить Путина

Бывший премьер-министр России Евгений Примаков дважды предпринимал попытки сместить Владимира Путина с должности директора Федеральной службы безопасности.
URA.Ru 10:48
Происшествия

Заклинивший затвор пистолета спас жизнь полицейским под Сыктывкаром

На счастье стражей порядка у пистолета заклинил затвор. Сыпавшего угрозами хулигана скрутили.
Вести.Ru 08:31
Экономика

В России аптеки начали продавать лекарства в кредит

Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ".
Интерфакс 02:38
Происшествия

МВД Абхазии заявило о двух погибших в перестрелке в Сухуме

Ранее неизвестные в масках открыли огонь у ресторана "Сан-Ремо" в центре Сухума. МВД сообщало, что три человека погибли и три пострадали.
РИА Новости 11:02
Общество

В Новороссийске ввели режим ЧС из-за урагана

Режим чрезвычайной ситуации введен в Новороссийске в связи с ураганным ветром до 38 метров в секунду.
ТАСС вчера в 12:25
Музыка

Пол Маккартни выпустил две новых песни

Сэр Пол Маккартни выпустил две новых песни — Home Tonight и In a Hurry.
Полит.ру 07:01
Общество

Из петербургской школы уволили учительницу за ее откровения в Twitter

ФедералПресс вчера в 08:21
Политика

В команде Зеленского раскрыли детали «стратегии возвращения Крыма»

Команда президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает "стратегию возвращения" Крыма.
РИА Новости 05:53
Музыка

Little Big запустили очередной челендж под песню Go Bananas

Группа Little Big запустила новый танцевальный челлендж под песню Go Bananas. Подборку видео Илья Прусикин опубликовал в сторис в Instagram.
Piter.tv 01:42
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru 03:15
Театры

Театр «Ленком» получил имя Марка Захарова

Московскому театру «Ленком» присвоено имя режиссера Марка Захарова, который более 40 лет был его художественным руководителем.
Известия 06:07
Авто

Новый Kia Optima показали официально

Новый Kia K5 стал на 50 мм длиннее (4905 мм) и на 20 мм ниже (1445 мм) уходящей модели, но ширина не изменилась (1860 мм).
SpeedMe вчера в 07:20
Гаджеты

Названы способы использования старых смартфонов

Народные новости вчера в 21:23
Происшествия

Молдавский танкер терпит бедствие в Одесском заливе

Танкер «Делфи» под флагом Молдавии терпит бедствие в Одесском заливе. Об этом сообщает украинское издание «Думская».
Известия вчера в 20:35
Экономика

«Газпром» продаст на Мосбирже пакет акций на 211 млрд рублей

Интерес к покупке почти 700 млн акций за 139 млрд рублей проявляли около полутысячи инвесторов, однако в итоге весь пакет приобрел один покупатель.
BFM.ru вчера в 08:13
Общество

Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТе

Народная артистка СССР и президент МХАТа Татьяна Доронина обратилась к российскому президенту Владимиру Путину в связи с ситуацией, сложившейся в театре.
Lenta.ru 12:45
Политика

В Крыму рассказали, что на самом деле изъяли с украинских кораблей

Московский Комсомолец 04:02
Политика

США ввели санкции против министра связи и информации Ирана

Иранский министр связи и информации Мохаммад Джавад Азари Джахроми попал в санкционные списки Соединённых Штатов по Ирану, сообщает пресс-служба Министерства финансов США.
RT на русском 10:53
Гаджеты

Xiaomi привезла в Россию смартфон Mi Note 10 со 108-Мп камерой

Ридус 03:55
Экономика

Рэй Далио поставил 1 млрд долларов, что рынок акций упадет

Рэй Далио, миллиардер, основатель хеджфонда Bridgewater Associates LP решил поставить больше одного миллиарда долларов на то, что фондовый рынок рухнет к марту 2020 года.
ГЛАС.RU 12:40
Политика

Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики России

«Очевидно, что в течение следующих трёх лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — приводит его слова на совещании по экономическим вопросам ТАСС.
RT на русском 10:36
Происшествия

В аэропорту Екатеринбурга у мужчины отобрали 30 миллионов рублей

Вооруженные грабители отобрали у мужчины сумку с 30 миллионами рублей возле одного из терминалов екатеринбургского аэропорта Кольцово.
РИА Новости 00:46
Общество

В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России

РИА Новости 08:46
Общество

Чиновницу, одобрившую новую систему медосмотра водителей, уволили

Была уволена директор Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко.
Туапсинские вести 01:04
Общество

Сильвио Берлускони попал в больницу

В сообщении штаба Берлускони заявили, что никаких серьёзных травм он не получил.
Говорит Москва 11:01
Авто

Этот тип автомобиля идеально подходит для России

Эксперт Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина назвала тип автомобиля, наиболее выгодный для россиян.
Автоновости дня вчера в 21:39
Общество

Греф прокомментировал утечку данных клиентов Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф считает произошедшую в сентябре утечку данных 5 тыс. клиентов банка "суровым уроком".
Накануне.Ru вчера в 16:41
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