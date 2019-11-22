Общество
РБКГенпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей
Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей. Об этом сообщает «РИА Новости».
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В Генпрокуратуре раскритиковали инициативу Минздрава ввести новые правила медосмотра водителей.РИА Новости04:03
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Политика
Вучич впервые отреагировал на сообщения о вербовщике ГРУ в Сербии
Президент Сербии Александр Вучич впервые публично отреагировал на скандал, разгоревшийся из-за видео, на котором предполагаемый сотрудник ГРУ передает деньги сербскому военному.
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Суд отказался рассматривать иск ФБК к Путину
Тверской суд Москвы отказался принять иск членов Фонда борьбы с коррупцией к президенту РФ Владимиру Путину.
Происшествия
В Кузбассе нашли расчлененное тело школьной уборщицы
В поселке Бачатский в Кемеровской области в квартире одного из домов обнаружили расчлененное тело женщины.
Политика
Юмашев рассказал, что Примаков дважды пытался уволить Путина
Бывший премьер-министр России Евгений Примаков дважды предпринимал попытки сместить Владимира Путина с должности директора Федеральной службы безопасности.
Происшествия
Заклинивший затвор пистолета спас жизнь полицейским под Сыктывкаром
На счастье стражей порядка у пистолета заклинил затвор. Сыпавшего угрозами хулигана скрутили.
Экономика
В России аптеки начали продавать лекарства в кредит
Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ".
Происшествия
МВД Абхазии заявило о двух погибших в перестрелке в Сухуме
Ранее неизвестные в масках открыли огонь у ресторана "Сан-Ремо" в центре Сухума. МВД сообщало, что три человека погибли и три пострадали.
Общество
В Новороссийске ввели режим ЧС из-за урагана
Режим чрезвычайной ситуации введен в Новороссийске в связи с ураганным ветром до 38 метров в секунду.
Музыка
Пол Маккартни выпустил две новых песни
Сэр Пол Маккартни выпустил две новых песни — Home Tonight и In a Hurry.
Общество
Из петербургской школы уволили учительницу за ее откровения в Twitter
Политика
В команде Зеленского раскрыли детали «стратегии возвращения Крыма»
Команда президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает "стратегию возвращения" Крыма.
Музыка
Little Big запустили очередной челендж под песню Go Bananas
Группа Little Big запустила новый танцевальный челлендж под песню Go Bananas. Подборку видео Илья Прусикин опубликовал в сторис в Instagram.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Театры
Театр «Ленком» получил имя Марка Захарова
Московскому театру «Ленком» присвоено имя режиссера Марка Захарова, который более 40 лет был его художественным руководителем.
Авто
Новый Kia Optima показали официально
Новый Kia K5 стал на 50 мм длиннее (4905 мм) и на 20 мм ниже (1445 мм) уходящей модели, но ширина не изменилась (1860 мм).
Гаджеты
Названы способы использования старых смартфонов
Происшествия
Молдавский танкер терпит бедствие в Одесском заливе
Танкер «Делфи» под флагом Молдавии терпит бедствие в Одесском заливе. Об этом сообщает украинское издание «Думская».
Экономика
«Газпром» продаст на Мосбирже пакет акций на 211 млрд рублей
Интерес к покупке почти 700 млн акций за 139 млрд рублей проявляли около полутысячи инвесторов, однако в итоге весь пакет приобрел один покупатель.
Общество
Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТе
Народная артистка СССР и президент МХАТа Татьяна Доронина обратилась к российскому президенту Владимиру Путину в связи с ситуацией, сложившейся в театре.
Политика
В Крыму рассказали, что на самом деле изъяли с украинских кораблей
Политика
США ввели санкции против министра связи и информации Ирана
Иранский министр связи и информации Мохаммад Джавад Азари Джахроми попал в санкционные списки Соединённых Штатов по Ирану, сообщает пресс-служба Министерства финансов США.
Экономика
Рэй Далио поставил 1 млрд долларов, что рынок акций упадет
Рэй Далио, миллиардер, основатель хеджфонда Bridgewater Associates LP решил поставить больше одного миллиарда долларов на то, что фондовый рынок рухнет к марту 2020 года.
Политика
Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики России
«Очевидно, что в течение следующих трёх лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — приводит его слова на совещании по экономическим вопросам ТАСС.
Происшествия
В аэропорту Екатеринбурга у мужчины отобрали 30 миллионов рублей
Вооруженные грабители отобрали у мужчины сумку с 30 миллионами рублей возле одного из терминалов екатеринбургского аэропорта Кольцово.
Общество
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Общество
Чиновницу, одобрившую новую систему медосмотра водителей, уволили
Была уволена директор Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко.
Общество
Сильвио Берлускони попал в больницу
В сообщении штаба Берлускони заявили, что никаких серьёзных травм он не получил.
Авто
Этот тип автомобиля идеально подходит для России
Эксперт Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина назвала тип автомобиля, наиболее выгодный для россиян.
Общество
Греф прокомментировал утечку данных клиентов Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф считает произошедшую в сентябре утечку данных 5 тыс. клиентов банка "суровым уроком".