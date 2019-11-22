с чего всё началось

Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей. Об этом сообщает «РИА Новости».

Политика Суд отказался рассматривать иск ФБК к Путину Тверской суд Москвы отказался принять иск членов Фонда борьбы с коррупцией к президенту РФ Владимиру Путину.

Происшествия В Кузбассе нашли расчлененное тело школьной уборщицы В поселке Бачатский в Кемеровской области в квартире одного из домов обнаружили расчлененное тело женщины.

Общество В Новороссийске ввели режим ЧС из-за урагана Режим чрезвычайной ситуации введен в Новороссийске в связи с ураганным ветром до 38 метров в секунду.

Музыка Пол Маккартни выпустил две новых песни Сэр Пол Маккартни выпустил две новых песни — Home Tonight и In a Hurry.

Музыка Little Big запустили очередной челендж под песню Go Bananas Группа Little Big запустила новый танцевальный челлендж под песню Go Bananas. Подборку видео Илья Прусикин опубликовал в сторис в Instagram.

Театры Театр «Ленком» получил имя Марка Захарова Московскому театру «Ленком» присвоено имя режиссера Марка Захарова, который более 40 лет был его художественным руководителем.

Авто Новый Kia Optima показали официально Новый Kia K5 стал на 50 мм длиннее (4905 мм) и на 20 мм ниже (1445 мм) уходящей модели, но ширина не изменилась (1860 мм).

Экономика «Газпром» продаст на Мосбирже пакет акций на 211 млрд рублей Интерес к покупке почти 700 млн акций за 139 млрд рублей проявляли около полутысячи инвесторов, однако в итоге весь пакет приобрел один покупатель.

Общество Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТе Народная артистка СССР и президент МХАТа Татьяна Доронина обратилась к российскому президенту Владимиру Путину в связи с ситуацией, сложившейся в театре.

Политика США ввели санкции против министра связи и информации Ирана Иранский министр связи и информации Мохаммад Джавад Азари Джахроми попал в санкционные списки Соединённых Штатов по Ирану, сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

Политика Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики России «Очевидно, что в течение следующих трёх лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — приводит его слова на совещании по экономическим вопросам ТАСС.

Общество Чиновницу, одобрившую новую систему медосмотра водителей, уволили Была уволена директор Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко.

Общество Сильвио Берлускони попал в больницу В сообщении штаба Берлускони заявили, что никаких серьёзных травм он не получил.

Авто Этот тип автомобиля идеально подходит для России Эксперт Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина назвала тип автомобиля, наиболее выгодный для россиян.