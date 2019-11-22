Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Генпрокуратуре прокомментировали новые правила медосмотра водителей

Президент России Владимир Путин назвал новые правила чушью. "Видимо, Минздрав нашел такой способ решения этого вопроса и совершил ошибку, которая будет исправлена", - сказал Буксман, комментируя новые правила медосвидетельствования водителей.
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В Генпрокуратуре прокомментировали новые правила медосмотра водителей

РИА Новости03:42

Генпрокуратура назвала новые справки для водителей ошибкой Минздрава

ТАСС03:40

В Генпрокуратуре назвали ошибкой новые правила освидетельствования водителей

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В Генпрокуратуре оценили новые правила медосмотра водителей

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В Генпрокуратуре объяснили, почему водительские права получают алкоголики и наркоманы

URA.Ru03:46

В Генпрокуратуре назвали ошибкой новые правила медосмотра водителей

Life.ru03:56

Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосвидетельствования водителей

Росбалт04:01
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Общество

«Чушью» назвал Путин новые правила медосмотра водителей

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Запуск «Северного потока-2» перенесли

Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
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Перспектива появления Т-90 и С-400 в Иране обеспокоила Пентагон

В новом докладе Пентагона перечислены образцы техники, которые будут интересны Ирану.
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Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России

Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
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Роспотребнадзор следит за ситуацией с радиацией в Южно-Китайском море

В Роспотребнадзоре добавили, что ситуация остаётся на контроле службы.
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В непростых "газовых" взаимоотношениях России с Украиной и Польшей каждую историю часто рассматривают в отдельности.
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