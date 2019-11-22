Общество
РИА НовостиВ Генпрокуратуре прокомментировали новые правила медосмотра водителей
Президент России Владимир Путин назвал новые правила чушью. "Видимо, Минздрав нашел такой способ решения этого вопроса и совершил ошибку, которая будет исправлена", - сказал Буксман, комментируя новые правила медосвидетельствования водителей.
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