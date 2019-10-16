Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивых купюр

В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивомонетничества для обмана банкоматов. Как сообщила представитель надзорного ведомства Елена Малык в программе "Эфир", мошенники наклеивают на поддельные купюры специальные ленты.
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Генпрокуратура выявила новый способ мошенничества с банкоматами

РБК09:22

В Генпрокуратуре рассказали о новом виде мошенничества с банкоматами

ТАСС06:33

В Генпрокуратуре рассказали о новом способе «обмана» банкоматов

Известия06:36

В России придумали новый способ обмана банкоматов

Lenta.ru07:34

Новый вид поддельных купюр появился в России

Взгляд.ру06:20

Мошенники изобрели новый вид поддельных купюр для банкоматов

РЕН ТВ06:16

В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивых купюр

РИА Новости06:02
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Новгородская журналистка Алина Щеглова обвинила главреда местной газеты в изнасиловании.
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Происшествия

Суд арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве Емельянова

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Армия и оружие

ВМС Швеции перепутали метеобуй с российской подлодкой

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Анкара даст ответ на санкции США, введенные против нее из-за турецкой операции в Сирии, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
РИА Новости 09:25
Экономика

Военные расходы России пересчитали по-новому

Расходы России на оборону окажутся в 2,6 раза выше, если пересчитать их по паритету покупательной способности (ППС).
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Lenta.ru вчера в 12:43
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Футбол

Месси вручили шестую «Золотую бутсу»

Аргентинский форвард получил «Золотую бутсу» в шестой раз в карьере и в третий раз подряд. В прошлом сезоне Месси забил 36 голов.
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BBC включила Соболь в сотню самых влиятельных женщин мира

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Армия и оружие

Экстремальное снижение МиГ-29 сняли на видео

Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Алжира во время учений совершил проход на сверхмалой высоте. Видео маневра появилось в Facebook.
Lenta.ru 08:04
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Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
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Суд арестовал подозреваемых в избиении до смерти мужчины в Красноярске

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Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы

Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Трамп предсказал крах экономики США из-за победы «клоуна» на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы «клоуна» на выборах страну ждёт экономический крах, как это было уже во время Великой депрессии.
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин опубликовал в инстаграме первую фотографию супруги Татьяны Тотьмяниной после операции в московском онкоцентре, передает сайт телеканала "360".
Газета.Ru 07:38
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В Москве задержана учительница коррекционной школы, избивавшая детей

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В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
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