В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивомонетничества для обмана банкоматов. Как сообщила представитель надзорного ведомства Елена Малык в программе "Эфир", мошенники наклеивают на поддельные купюры специальные ленты.

В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивых купюр

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