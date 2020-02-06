Армия и оружие
RT на русскомВ Генштабе Белоруссии заранее спрогнозировали конфликт на Украине
Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что белорусский Генштаб предсказал конфликт на Украине за два года до его начала.
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с чего всё началось
В интервью изданию "Беларусь сегодня" он пояснил, что особенность главного плана обороны Белоруссии состоит не в классической обороне в общем ее понимании, а в предотвращении возможной агрессии и войны.Инфорос03:48
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Армия и оружие
Эрдоган назвал атаку на турецких военных в Сирии «поворотным пунктом»
Атака на турецких военных со стороны сирийских правительственных сил стала поворотным моментом для Турции в Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Общество
В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Айдар Акаев
В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева Айдар, сообщили "24.kg" и "Акипресс" близкие семьи.
Культура
Умер американский актёр Кирк Дуглас
Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
Политика
В Раде произошла потасовка между депутатами
Происшествия
СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика
Следователи при содействии Московского уголовного розыска в рамках расследования уголовного дела об убийстве Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик, задержали Муртаза Шаданию.
Здоровье
Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
Здоровье
На деснах итальянки выросли волосы
Итальянка обратилась к врачам с жалобами на волосы, растущие на деснах.
Энергетика
Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%
Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Экономика
Экономисты оценили ущерб экономике РФ от коронавируса
Вспышка коронавируса в КНР может нанести ущерб экономики России и обнулить эффект от предложенных президентом РФ Владимиром Путиным мер по улучшению социальной поддержки населения.
Футбол
В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022
В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.
Политика
Новым мэром Оренбурга стал Владимир Ильиных
Новым главой Оренбурга стал Владимир Ильиных.
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе
МИД России сообщил о гибели в сирийском Идлибе российских и турецких военных специалистов.
Политика
Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»
В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.
Футбол
Роналду подарили на день рождения «Гелендваген»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил в подарок от друзей автомобиль Mercedes G-Class.
Общество
Мишустин назвал непосильными для россиян предлагаемые КоАП штрафы
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал предлагаемые проектом нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для автомобилистов непосильными.
Футбол
«Манчестер Сити» предпримет попытку подписать Месси
Происшествия
Число зараженных коронавирусом на борту лайнера в Японии достигло 20
Еще 10 пассажиров с находящегося на карантине круизного лайнера Diamond Princess в Японии госпитализировали с новым типом коронавируса, сообщает 6 февраля агентство Kyodo, ссылаясь на японское министерство здравоохранения.
Общество
Ургант отчитал автора шутки о космонавтах
Ургант отчитал "автора" неудачной шутки о снижении требований к космонавтам.
Общество
Названы российские регионы — лидеры по потреблению водки
Аналитики Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) составили список российских регионов — лидеров по потреблению водки.
Здоровье
У Китая могут быть проблемы с патентом на лекарство от коронавируса
Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на South Morning China Post, у китайского института могут быть проблемы с авторскими правами из-за того, что ремдизивир разработала американская компания Gilead Sciences еще в 2016 году.
Политика
США собрались ввести новые санкции против «Северного потока-2»
Санкции против "Северного потока-2" были введены в декабре 2019 года, когда президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год.
Шоу-бизнес
Анна Семенович перенесла операцию на ноге
Известная певица Анна Семенович рассказала поклонникам, что на днях перенесла небольшую операцию на ноге.
Происшествия
В Москве ребенок сбежал из детского сада и пошел домой
На северо-западе Москвы ребенок ушел из детского сада и отправился в сторону дома.
Общество
Путин поручил выделить допсредства на ремонт домов и дорог в Крыму
Президент России Владимир Путин поручил выделить дополнительные средства из федерального бюджета на капитальный ремонт домов и автодорог в Крыму.
Армия и оружие
Отражение сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску сняли на видео
Политика
Кремль проанализирует доклад Счетной палаты по правительству Медведева
Доклад Счетной палаты по работе предыдущего состава российского кабмина еще предстоит проанализировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
ГД приняла закон о звании ветерана для военных в Крыму и Севастополе
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, которым распространяется возможность присвоения звания "Ветеран военной службы" военнослужащим, проходившим военную службу в Вооруженных Силах, дислоцированных на территориях в Крыму и Севастополе на день принятия их в состав РФ.