Армия и оружие
RT на русскомВ Генштабе Белоруссии заранее спрогнозировали конфликт на Украине
Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что белорусский Генштаб предсказал конфликт на Украине за два года до его начала.
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Происшествия
Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле
Футбол
Роналду подарили на день рождения «Гелендваген»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил в подарок от друзей автомобиль Mercedes G-Class.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов сообщил о рождении дочери
Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram сообщил о рождении ребенка.
Кино
Киану Ривза заметили на съемках «Матрицы 4»
Канадского актера Киану Ривза заметили жители Сан-Франциско на съемках фильма "Матрица 4". После чего опубликовали видео и фотографии в сети.
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Сирии
В Сирии «трагически погибли российские и турецкие военные специалисты». Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева тайно вышла замуж за личного помощника
Наталья Бочкарева тайно вышла замуж за личного помощника по имени Роман. Пара появилась вместе на премьере картины «Джентльмены».
Авто
В России снова подорожают автомобили
Падение спроса на новые автомобили в России к концу 2020 года может достигнуть 10%, а рост цен на них может превысить инфляцию.
Происшествия
Неизвестный бросил в здание Никулинского суда «коктейль Молотова»
Неизвестный бросил бутылку с горючей смесью в здание Никулинского суда Москвы в четверг, 6 февраля.
Общество
Украинский боксер Усик ответил стихами на сравнения с обезьяной
Украинский боксер Александр Усик в Instagram ответил стихами на оскорбления в свой адрес.
Общество
Роскачество обнаружило в презервативах цинк и изопропиловый спирт
Роскачество проверило продающиеся в российской рознице презервативы и обнаружило в ряде изделий превышение допустимых уровней цинка и изопропилового спирта.
Здоровье
Москвичей пригласили на бесплатную диагностику шести видов рака
Бесплатную диагностику шести самых распространенных видов онкологических заболеваний проведут в Москве в феврале.
Футбол
Тактическая замена Семина помогла ему выиграть «Спартак» по пенальти
Вчера в рамках Кубка Париматч Премьер «Локомотив» играл со «Спартак».
Армия и оружие
Президент Турции поставил Москве и Дамаску военный ультиматум по Сирии
Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил Москве и Дамаску о военном ультиматуме по Сирии.
Политика
Пелоси прокомментировала решение Сената по импичменту Трампа
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси отреагировала на решение Сената страны оправдать президента США Дональда Трампа по обвинениям, после которых была начата процедура импичмента.
Экономика
Цены на жилье в России могут вырасти на 25%
"Известия" опросили девелоперов и они сошлись в одном — цены вырастут до 20-25% в зависимости от региона.
Политика
Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»
"Сегодня на заседании рабочей группы по подготовке поправок к конституции высказано предложение о закреплении в поправках понятия "федеральная территория".
Общество
МИД Китая призвал не верить слухам о коронавирусе
Китай придерживается открытого и ответственного подхода в ситуации с распространением коронавируса 2019-nCoV и оперативно делится всеми данными, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Культура
Умер американский актер Кирк Дуглас
В США на 104-м году жизни умер актер Кирк Дуглас. О случившемся журналу People рассказал его сын Майкл Дуглас.
Здоровье
Самый опасный алкогольный напиток для россиян назвал нарколог
Специалист-нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский, перечислил список алкогольных напитков, которые являются самыми опасными для здоровья человека.
Авто
Мэрия Екатеринбурга закупит десять новых автомобилей за 18 миллионов
Мэрия Екатеринбурга закупит десять новых автомобилей за 18 миллионов Год назад чиновники уже объявляли конкурс на поставку машин, но им понадобился еще транспорт.
Происшествия
Российская гимнастка-чемпионка попыталась покончить с собой
Российская гимнастка, четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова попыталась покончить с собой в Москве.
Экономика
Депозитарные расписки «Эн+ Груп» растут на 4% на новостях компании
Депозитарные расписки "Эн+ Груп" (En+ Group) поднимаются более чем на 4% на корпоративных новостях, следует из динамики торгов Московской биржи.
Общество
Путин поручил отбирать лицензии у взвинтивших цены аптек
Обновлено в 19:14 Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что нужно отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на противовирусные лекарства и маски на волне борьбы с коронавирусом.
Наука
Креативность предлагают развивать на уроках математики
Разработанный комплекс по математике содержит задания, требующие от учеников нестандартных подходов к решению, фантазии, побуждает искать ответы в разных направлениях.
Общество
Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах
Единоборства
Бивол уверен, что способен победить Альвареса
Российский чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версии WBA Дмитрий Бивол выразил мнение, что способен взять верх над чемпионом мира в четырёх весовых категориях Саулем Альваресом.
Общество
В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Айдар Акаев
В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева Айдар, сообщили "24.kg" и "Акипресс" близкие семьи.
Происшествия
В Ялте во время шторма погибли два человека
Мужчина и девушка погибли в Ялте во время шторма, их волной смыло с причала в море, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
Политика
В Белоруссии снизилось число сторонников союза с Россией
За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4% до 40,4%, сообщает «Белсат TV» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.
Здоровье
Искусственный интеллект предсказал 2,5 млрд зараженных коронавирусом
ИИ выдал результат: коронавирус 2019-nCoV может заразить 2,5 млрд человек в течение 45 дней, из них 52,9 млн погибнут.