Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ Генштабе Белоруссии заранее спрогнозировали конфликт на Украине

Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что белорусский Генштаб предсказал конфликт на Украине за два года до его начала.
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В Генштабе Белоруссии «предсказывали» войну на Украине за два года до ее начала

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