Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что белорусский Генштаб предсказал конфликт на Украине за два года до его начала.

В Генштабе Белоруссии заранее спрогнозировали конфликт на Украине

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