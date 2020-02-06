с чего всё началось

Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что белорусский Генштаб предсказал конфликт на Украине за два года до его начала.

В Генштабе Белоруссии заранее спрогнозировали конфликт на Украине

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