Армия и оружие
RT на русскомВ Генштабе Белоруссии заранее спрогнозировали конфликт на Украине
Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что белорусский Генштаб предсказал конфликт на Украине за два года до его начала.
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с чего всё началось
В интервью изданию "Беларусь сегодня" он пояснил, что особенность главного плана обороны Белоруссии состоит не в классической обороне в общем ее понимании, а в предотвращении возможной агрессии и войны.Инфорос03:48
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Общество
Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы
Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии
В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Общество
В презервативах Роскачество обнаружило цинк и изопропиловый спирт
Оказалось, в ряде изделий обнаружилось превышение допустимых уровней цинка и изопропилового спирта.
Спорт
Гимнастка Александра Солдатова рассказала, как попала в больницу
На днях стало известно, что Солдатова не вошла в состав национальной сборной, которая выступит на московском этапе Гран-при с 7 по 9 февраля.
Политика
Путин подписал документ о создании должности зампреда Совбеза России
Президент России Владимир Путин подписал законопроект о создании должности заместителя председателя Совета безопасности страны.
Политика
Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»
В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.
Наука
В Балаклаве найден арсенал средневекового оружия
В Крыму в генуэзской крепости были найдены останки древних доспехов, а также наконечники для стрел и болтов в огромных количествах – несколько тысяч.
Происшествия
Подозреваемый в поджоге Никулинского суда задержан в Москве
Ранее сообщалось, что неизвестные пытались поджечь пятиэтажное здание Никулинского суда на Мичуринском проспекте на юго-западе Москвы, бросив бутылку с зажигательной смесью в окно одного из залов заседаний.
Общество
Умер сын экс-президента Киргизии
Айдар Акаев, сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, скончался в Москве в возрасте 43 лет.
Происшествия
Су-24 в последние секунды избежал катастрофы
Происшествия
В Москве за взятку задержан следователь СК по особо важным делам
В Москве следователь по особо важным делам управления по Северо-Восточному административному округу столицы задержан по обвинению в получении взятки в размере 4,3 млн рублей.
Культура
Скончался легендарный актёр Кирк Дуглас
Умер голливудский актёр Кирк Дуглас. Легендарный голливудский актёр Кирк Дуглас ушёл из жизни в возрасте 103 лет.
Футбол
Слуцкий зовёт Кокорина в «Рубин»
Сообщается, что главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий провёл телефонные переговоры с игроком на предмет возможного перехода.
Хоккей
Александр Овечкин оформил третий хет-трик за последние шесть матчей
Политика
Путин призвал убрать «вузы-пустышки» из России
Владимир Путин на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию поручил последовательно закрывать "вузы-пустышки".
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М
Министерство обороны опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета модернизированного Ту-160М.
Здоровье
Росстат назвал регионы с наибольшим дефицитом врачей
На конец 2018 года в России были незакрытыми около 50 тыс. вакансий врачей и еще около 50 тыс. вакансий среднего медицинского персонала, свидетельствуют данные исследования Росстата, которые служба предоставила по запросу РБК (исследование проводилось в октябре 2018 года).
Происшествия
В Ялте двух человек смыло волной с причала во время шторма
Мужчина и женщина погибли во время шторма в Ялте. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МЧС.
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко родила вторую дочь Тарасову
Модель из Ростова-на-Дону, 25-летняя Анастасия Костенко родила вторую дочь от футболиста Дмитрия Тарасова.
Общество
Дания раздумывает над новым разрешением для «Северного потока-2»
Как сообщил глава пресс-службы Датского энергетического агентства Туре Фалбе-Хансена, ведомство в настоящее время рассматривает варианты завершения укладки труб российского проекта "Северный поток-2", который Дании предложил консорциум Nord Stream 2 AG.
Общество
Лукашенко обвинил Россию в нарушении обязательств по поставкам нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Россия нарушила обязательства по поставкам нефти в республику.
Армия и оружие
Американская компания показала уничтожение систем, похожих на С-400
Американская компания BellFlight (Bell Helicopter) опубликовала мультипликационный видеоролик, на котором новый разведывательно-ударный вертолет Bell 360 Invictus уничтожает системы ПВО, напоминающие С-400 "Триумф".
Шоу-бизнес
Петросян назвал размер своей пенсии
Кино
Появились видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом
На площадке замечены: Киану Ривз в своем привычном бородатом воплощении, Кэрри-Энн Мосс и режиссер Лана Вачовски.
Политика
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская решила развестись с супругом Александром Плаксиным
Певица Любовь Успенская в эксклюзивном интервью Андрею Малахову для программы «Прямой эфир» рассказала о планах развестись с мужем Александром Плаксиным.
Общество
США изучают возможность признания экономики Белоруссии рыночной
Минторг США инициировал процедуру анализа целесообразности перевода Белоруссии в категорию стран с рыночной экономикой, об этом заявили в белорусском министерстве экономики.