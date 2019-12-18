Армия и оружие
ФАНВ Генштабе РФ оценили вероятность начала крупномасштабной войны
На брифинге для иностранных военных атташе представитель Норвегии поинтересовался у Герасимова, возможно ли начало большой войны в перспективе до 2050 года. По словам Герасимова, сейчас «предпосылки для возникновения крупномасштабной войны отсутствуют», передает газета «Красная звезда».
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Безусловно, мы должны быть готовы к любому сценарию развития обстановки. Поэтому оборонный потенциал России в настоящее время и в перспективе будет поддерживаться на уровне, позволяющем отразить агрессию против нашего государства любого масштаба, из любой среды.
— Валерий Герасимов, военачальникРИА Новости вчера в 16:21
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Происшествия
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Футбол
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Общество
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Политика
Патрушев предупредил о подготовке ИГ к вторжению в Центральную Азию
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Общество
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Президентские выборы на Украине лидируют по числу запросов россиян в поисковике в 2019 году, следует из исследования «Яндекса».
Армия и оружие
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Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли повторные испытания в Сирии, сообщил начальник Генштаба ВС России генерал Валерий Герасимов на встрече с иностранными военными атташе.
Происшествия
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Происшествия
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Предприятие «Авангард» производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Минобороны России и утилизации боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Экономика
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Центробанк России планирует с 1 июля 2020 года ужесточить для банков процедуру выдачи ипотеки.
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«Нафтогаз» назвал дату возможного продолжения переговоров по транзиту
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Финансы
Рубль растет к доллару и снижается к евро
В свою очередь, курс евро вырос на 8 копеек, до 70 рублей. Фьючерс на нефть Brent уменьшился на 0,21% - до 65,08 доллара за баррель.
Общество
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Экономика
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Правительство может отклонить предложенный Минприроды законопроект, который предлагает увеличить порогового значение для золотоносных участков недр федерального значения с 50 до 200 т. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к министерству.
Здоровье