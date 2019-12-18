Армия и оружие

ФАНФАНВ Генштабе РФ оценили вероятность начала крупномасштабной войны

На брифинге для иностранных военных атташе представитель Норвегии поинтересовался у Герасимова, возможно ли начало большой войны в перспективе до 2050 года. По словам Герасимова, сейчас «предпосылки для возникновения крупномасштабной войны отсутствуют», передает газета «Красная звезда».
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Валерий Герасимов
Безусловно, мы должны быть готовы к любому сценарию развития обстановки. Поэтому оборонный потенциал России в настоящее время и в перспективе будет поддерживаться на уровне, позволяющем отразить агрессию против нашего государства любого масштаба, из любой среды.
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