Политика

Газета.RuГазета.RuВ Генштабе Украине рассказали о «кошмарной» базе в Крыму

Крым представляет собой мощный плацдарм, с помощью которого Россия намерена господствовать в Средиземном море. Об этом в интервью агентству "Укринформ" заявил начальник генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак.
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с чего всё началось
Глава украинского генштаба сделал акцент на том, что имел в виду именно Средиземное море, которое должно стать местом для российской экспансии, сообщает РИА Новости по материалам «Укринформ
», которому Хомчак дал интервью.
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