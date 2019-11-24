Политика
Газета.RuВ Генштабе Украине рассказали о «кошмарной» базе в Крыму
Крым представляет собой мощный плацдарм, с помощью которого Россия намерена господствовать в Средиземном море. Об этом в интервью агентству "Укринформ" заявил начальник генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак.
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с чего всё началось
Глава украинского генштаба сделал акцент на том, что имел в виду именно Средиземное море, которое должно стать местом для российской экспансии, сообщает РИА Новости по материалам «Укринформ», которому Хомчак дал интервью.Новые Известия09:04
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Политика
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Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина
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Как обычно звёзды старались впечатлить зрителей и коллег своими роскошными нарядами. Самым ярким среди всех оказалось появление Ани Лорак.
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В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
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ХК «Автомобилист» обыграл ЦСКА в матче КХЛ со счетом 2:1. Команда Андрея Мартемьянова поднялась с восьмой на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.
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Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями попал в аварию и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает в воскресенье издание "Зеркало недели" со ссылкой на информированный источник.
Футбол
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Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Космос
К Земле приближается астероид, похожий на челябинский метеорит
Болид диаметром 10-15 метров в начале ноября обнаружила система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.
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Фанаты ЦСКА вывесили баннеры с цитатами Ганчаренко
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Транспорт
В Минтрансе приступят к проекту новой дороги от Джубги до Сочи
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Политика
Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского
Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
Политика
Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне
Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Экономика
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На Ямале вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
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Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
Культура
В Саратов приехал Андрей Малахов
В Саратов приехал, точнее - прилетел на самолете, Андрей Малахов. Подтверждение этому - фото на странице в социальной сети Facebook.
Футбол
Шеффилд Юнайтед — Манчестер Юнайтед 1:0 (2-й тайм)
Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа в сложных ситуациях дважды в течение пяти секунд выручил партнеров в игре 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Шеффилд Юнайтед».
Технологии
Google Stadia предрекли «монументальный провал» сразу после релиза
Западные СМИ не заставили себя долго ждать и уже предрекли Google Stadia «монументальный провал».
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Болельщики «Спартака» снова оскорбили Артема Дзюбу
На матче 17-го тура чемпионата России по футболу между екатеринбургским "Уралом" и московским "Спартаком" болельщики красно-белых использовали обидные кричалки в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы.
Политика
Журнал The Economist показал карту Украины без Крыма
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Опубликовано видео показательного номера Косторной на этапе в Японии
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Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник
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