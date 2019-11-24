с чего всё началось

Крым представляет собой мощный плацдарм, с помощью которого Россия намерена господствовать в Средиземном море. Об этом в интервью агентству "Укринформ" заявил начальник генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак.

В Генштабе Украине рассказали о «кошмарной» базе в Крыму

Политика Путин потребовал от «Единой России» терзать и трясти чиновников Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал правящую партию «Единая Россия» добиться партийного контроля за деятельностью чиновников и внимательно следить за тем, как они принимают и выполняют решения во всех сферах.

Политика НАТО не видит выгоды в прямом конфликте с Россией из-за Украины Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, чтобы не вступать в прямой конфликт с Россией.

Политика Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.

Общество Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.

Хоккей «Автомобилист» обыграл ЦСКА 2:1 ХК «Автомобилист» обыграл ЦСКА в матче КХЛ со счетом 2:1. Команда Андрея Мартемьянова поднялась с восьмой на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

Происшествия Детский омбудсмен Украины находится в реанимации после серьезного ДТП Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями попал в аварию и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает в воскресенье издание "Зеркало недели" со ссылкой на информированный источник.

Футбол Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020 В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.

Политика Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.

Экономика В ПФР рассказали об индексации полученного маткапитала В 2020 году размер маткапитала увеличится на 3,8 процента и составит 466 тысяч рублей, на программу выплат в бюджете ПФР предусмотрено порядка 325 миллиардов рублей.

Культура В Саратов приехал Андрей Малахов В Саратов приехал, точнее - прилетел на самолете, Андрей Малахов. Подтверждение этому - фото на странице в социальной сети Facebook.

Авто Changan обновит модельный ряд в России В России модель CS75 FL в этом году пока не появится. Ее просто не успеют сертифицировать. Этот процесс завершится в следующем году.