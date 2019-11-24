Крым представляет собой мощный плацдарм, с помощью которого Россия намерена господствовать в Средиземном море. Об этом в интервью агентству "Укринформ" заявил начальник генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак.

В Генштабе Украине рассказали о «кошмарной» базе в Крыму

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