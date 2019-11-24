Политика

Газета.RuГазета.RuВ Генштабе Украине рассказали о «кошмарной» базе в Крыму

Крым представляет собой мощный плацдарм, с помощью которого Россия намерена господствовать в Средиземном море. Об этом в интервью агентству "Укринформ" заявил начальник генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак.
Читать в источнике
Комментировать268

Подробнее о событии

В Крыму оценили заявление Киева о «кошмарящей» Европу военной базе

РБК10:27

«Кошмарить» не собираемся: Цеков успокоил Хомчака

Вести.Ru10:07

Вице-спикер Крыма: «Нам некогда думать о бреднях украинских военных»

РИА Новости Крым08:49

На Украине назвали Крым призванной «кошмарить Европу» базой России

RT на русском07:55

В Генштабе Украины рассказали о «кошмарящей всю Европу» российской военной базе в Крыму

URA.Ru07:50

В Крыму ответили на заявление Киева о «кошмарящей» Европу военной базе

РИА Новости10:01

На Украине рассказали о «кошмарящей всю Европу» российской военной базе в Крыму

Lenta.ru05:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 10:50, Ашберн
Хоккей

Ничушкин забил впервые за 91 матч в НХЛ

NewInform вчера в 22:48
Единоборства

Уайлдер защитил титул чемпиона мира WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Коммерсантъ 03:45
Происшествия

Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину

Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
РБК 04:05
Футбол

«Краснодар» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата России

Газета.Ru 10:31
Культура

Умер народный артист Украины Давид Бабаев

В Киеве в возрасте 76 лет скончался актёр театра и кино, народный артист Украины Давид Бабаев.
RT на русском 09:52
Хоккей

«Авангард» подписал контракт с трехкратным чемпионом мира

Om1.ru вчера в 22:34
Политика

На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом

На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп.
REGNUM вчера в 20:00
Футбол

Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу во время матча с «Уралом»

Во время встречи 17-го тура Премьер-лиги "Урала" со "Спартаком" (0:0) фанатский сектор гостей скандировал оскорбления в адрес капитана сборной России Артема Дзюбы.
Российская газета 10:20
Спорт

«Тюмень» впервые в истории вышла в «Финал четырех» Лиги чемпионов

«Тюмень» заняла первое место в группе B и впервые в истории вышла в «Финал четырех» Лиги чемпионов.
Спорт-Экспресс 09:49
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
RT на русском 04:07
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Общество

Пушков ответил на обвинение в травле Ротару

Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Lenta.ru вчера в 18:01
Кино

Ситком «Интерны» вернулся на экраны в виде мультсериала

Авторы использовали простую анимацию, которая позволит внести в сюжет более юмористический вид.
Moi-portal.ru 05:15
Спорт

Шляхтин подал в отставку с поста президента ВФЛА

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку.
РИА Новости вчера в 05:36
Шоу-бизнес

Лорак и Брежнева на Золотом граммофоне впечатляли размером декольте

Как обычно звёзды старались впечатлить зрителей и коллег своими роскошными нарядами. Самым ярким среди всех оказалось появление Ани Лорак.
Kleo.ru 06:38
Политика

Путин призвал «терзать и трясти» российских чиновников

Президент России Владимир Путин призвал «терзать и трясти» чиновников в регионах, чтобы добиться от них принятия важных решений.
Lenta.ru вчера в 07:46
Армия и оружие

В ДНР зафиксировали украинскую технику у линии соприкосновения

Pravda.Ru 06:26
Общество

Диетолог рассказала о худших продуктах для завтрака

Австралийский диетолог Сьюзи Барелл рассказала о том, какие продукты на завтрак наиболее вредны, а какие максимально полезны, сообщает «РИА Новости» в воскресенье, 24 ноября, со ссылкой на видеоматериал 7news.
Известия 10:07
Происшествия

Умер второй пилот экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону самолета

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Платов (Ростов-на-Дону) после того, как второму пилоту стало плохо.
ТАСС 03:18
Хоккей

ЦСКА проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ

Московский ЦСКА потерпел поражение от екатеринбургского «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 09:37
Музыка

Лобода появилась в новом клипе группы Линдеманна

Певица Светлана Лобода была замечена в новом клипе на песню Frau & Mann лидера Rammstein Тилля Линдеманна, которую исполнила его группа Lindemann.
Газета.Ru вчера в 18:52
Политика

В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»

Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
RT на русском вчера в 23:47
Происшествия

Под Саратовом семилетняя девочка провалилась под лед и погибла

В городе Балаково в Саратовской области семилетняя девочка провалилась под лед и погибла, сообщает RT.
Газета.Ru 10:01
Общество

Немецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов

Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus.
РБК вчера в 18:59
Экономика

В России аптеки начали продавать лекарства в кредит

Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ".
Интерфакс 22 ноября в 02:38
Политика

Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
Известия вчера в 17:45
Политика

Лавров отреагировал на заявление генсека Японии о мирном договоре

Напомним, генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги заявил о том, что японская сторона должна опираться в переговорах с Москвой на решение территориальной проблемы и последующее заключение мирного договора.
Красная весна вчера в 06:03
Политика

Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе

Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
РИА Новости 08:01
Общество

Полиция оштрафовала Шнура и Noize MC за мат на концерте

Полиция оштрафовала лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова и Ивана Алексеева (Noize MC) за нецензурную лексику на концерте, сообщает The Flow.
Коммерсантъ 06:50
Происшествия

В Абхазии убиты два криминальных авторитета

В центре Сухума у ресторана "Сан-Ремо" в перестрелке были убиты два криминальных авторитета.
Вести.Ru 22 ноября в 14:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Руслан Борисович Хомчак
Украинский военачальник
Украинский военачальник. Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 21 мая 2019 года, генерал-лейтенант.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное