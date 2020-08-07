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REGNUM
REGNUM

В Генштабе ВС РФ раскрыли первое условие применения ядерного оружия

«Впервые в публичном пространстве продекларированы условия, определяющие возможность применения Россией ядерного оружия», — говорится в документе. Первое условие связано с поступлением достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России и (или) её союзников.В источнике
С чего всё началось
Красная звезда

Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания

Впервые в публичном пространстве продекларированы условия, определяющие возможность применения Россией ядерного оружия. Первое условие связано с поступлением достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России и (или) её союзников.
Красная звезда17:03
Подробнее о событии
Красная звезда

Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания

Красная звезда17:03
RT на русском

В Генштабе России назвали субъекты ядерного сдерживания

RT на русском19:53
РИА Новости

В Генштабе назвали условие применения ядерного оружия

РИА Новости20:06
Царьград

«Красные линии» ядерного сдерживания: Российский Генштаб выдал предупреждение

Царьград18:05
Московский Комсомолец

Генштаб: Россия задействует ядерный потенциал при ракетной атаке

Московский Комсомолец17:38
Известия

Минобороны раскрыло условия нанесения ядерного удара

Известия20:10
Lenta.ru

Минобороны России впервые раскрыло условия нанесения ядерного удара

Lenta.ru17:01

Минюст США обвинил Коломойского в краже миллиардов из его банка

Министерство юстиции США подало два иска в окружной суд южной Флориды касательно приобретения украинским бизнесменом Игорем Коломойским и его деловым партнером Геннадием Боголюбовым недвижимости в штатах Кентукки и Техас.
Минюст США обвинил Коломойского в краже миллиардов из его банка
РБК21:32
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С первого сентября банкротство можно оформить через МФЦ

Услуга бесплатная, но есть несколько условий: общая сумма долгов более или равна 50 тыс.рублей, но не превышает 0,5 млн рублей; в отношении должника прекращено исполнительное производство за неимением имущества, на которое можно обратить взыскание.
Время Бухгалтеравчера в 04:43

Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде

Ближе к концу заседания и после просмотра видео, снятых в день аварии, адвокат семьи погибшего в ДТП Александр Добровинский спросил у Ефремова, узнает ли тот себя на продемонстрированных кадрах.
Газета.Ruвчера в 12:54
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В Германии призвали дать прямой ответ на угрозы сенаторов США

Немецкий депутат, представитель фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре призвал дать «немедленный и прямой ответ» на угрозы сенаторов США в связи с поддержкой строительства «Северного потока — 2».
RT на русскомвчера в 11:17
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Алтайский Минздрав откроет более 40 ЦРБ для плановой медпомощи

Змеиногорский госпиталь уже переведен в режим центральной районной больницы С 7 августа Минздрав Алтайского края планирует открыть более 40 ЦРБ в районах и городах края для поэтапного перехода на оказание плановой медицинской помощи, сообщает правительственный Telegram-канал "Ленина, 59".
АМИТЕЛвчера в 07:32
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