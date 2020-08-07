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Lenta.ru
Lenta.ru

Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия

Минобороны подчеркивает, что условия применения противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, удары по критически важным объектам России, а также агрессия с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.В источнике
С чего всё началось
Красная звезда

Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания

Впервые в публичном пространстве продекларированы условия, определяющие возможность применения Россией ядерного оружия. Первое условие связано с поступлением достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России и (или) её союзников.
Красная звезда17:03
Подробнее о событии
Lenta.ru

Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия

Lenta.ru05:52
РИА Новости

В Генштабе назвали условие применения ядерного оружия

РИА Новости20:06
RT на русском

В Генштабе назвали условия применения Россией ядерного оружия

RT на русском01:48
Коммерсантъ

Главные новости к утру 7 августа

Коммерсантъ00:01
РБК

В Генштабе напомнили условия применения Россией ядерного оружия

РБК21:58
Известия

В Генштабе ВС РФ раскрыли условия применения ядерного оружия

Известия05:27
Красная звезда

Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания

Красная звезда17:03

Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
Газета.Ru04:32
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Богатый аммиаком град позволяет глубже понять погоду на Юпитере

Новые исследования атмосферы Юпитера показывают, что мощные грозовые бури, разыгрывающиеся в атмосфере планеты, могут приводить к формированию богатого аммиаком града, который играет важную роль в динамике атмосферы.
AstroNews.ru03:44

В Госдуме предложили отменить налог на ряд автомобилей

В России необходимо отменить транспортный налог на российские автомобили, сообщается в письме министру финансов Антону Силуанову от первого заместителя председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василия Власова.
Вести.Ru02:55
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В МИД Германии ответили на угрозы США в адрес «Северного потока — 2»

Статс-секретарь МИД Германии Нильс Аннен в интервью газете Handelsblatt раскритиковал американских сенаторов, пригрозивших руководству порта в немецком городе Засниц санкциями из-за "Северного потока — 2".
РИА Новости00:29
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Более 50 медорганизаций Алтайского края возобновили плановую медпомощь

Глава алтайского минздрава Дмитрий Попов отметил, что с 7 августа дополнительно к шести ЦРБ в регионе возобновили оказание плановой медпомощи еще 45 медицинских организаций.
Аргументы и Факты - Алтай21:33
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НЛМК продолжает снижать экологическое воздействие в рамках программы модернизации

В рамках программы модернизации доменного и сталеплавильного производства Новолипецкого металлургического комбината будет снижено воздействие на окружающую среду и увеличена производительность оборудования.
ГТРК Липецк04:18