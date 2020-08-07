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Газета.Ru
Газета.Ru

В Генштабе ВС РФ раскрыли условия применения ядерного оружия

Россия может нанести по противнику ядерный удар при ряде условий, заявили в Генштабе Вооруженных сил РФ. Во-первых, российские ракеты могут быть запущены при поступлении информации об атаке России или территории ее союзников вражескими баллистическими ракетами.В источнике
С чего всё началось
Красная звезда

Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания

Впервые в публичном пространстве продекларированы условия, определяющие возможность применения Россией ядерного оружия. Первое условие связано с поступлением достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России и (или) её союзников.
Красная звезда17:03
Подробнее о событии
РИА Новости

В Генштабе назвали условие применения ядерного оружия

РИА Новости20:06
Коммерсантъ

Главные новости к утру 7 августа

Коммерсантъ00:01
РБК

В Генштабе напомнили условия применения Россией ядерного оружия

РБК21:58
Российская газета

Минобороны РФ назвало условия для нанесения ядерного удара

Российская газета19:58
RT на русском

В Генштабе назвали условия применения Россией ядерного оружия

RT на русском01:48
Красная звезда

Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания

Красная звезда17:03
Lenta.ru

Минобороны России впервые раскрыло условия нанесения ядерного удара

Lenta.ru17:01

В Госдуме предложили отменить налог на ряд автомобилей

В России необходимо отменить транспортный налог на российские автомобили, сообщается в письме министру финансов Антону Силуанову от первого заместителя председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василия Власова.
Вести.Ru02:55
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Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова 32 млрд рублей

Следователи считают, что, находясь на госслужбе в течение пяти лет, Абызов не декларировал имущество и продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, извлекая доходы из подконтрольных ему компаний.
Ведомости02:27
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Пушков оценил версию о провокации СБУ при задержании россиян в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, прежде чем поддаваться на провокации СБУ Украины, должен был проверить информацию о задержанных россиянах, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
РИА Новости03:57
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Свидетель рассказал, кто выходил из автомобиля Ефремова после ДТП

Свидетель по делу Михаила Ефремова не сомневается, что именно актер был за рулем из джипа, он видел, как несколько человек помогали ему покинуть машину, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
РИА Новости04:06
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Режиссер «Матрицы» подтвердила, что трилогия посвящена трансгендерам

Американский режиссер и сценарист Лилли Вачовски, создавшая вместе с сестрой Ланой "Матрицу", подтвердила теорию фанатов о том, что их трилогия посвящена трансгендерам и гендерной идентичности.
Piter.tv02:20
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