Армия и оружие
RT на русскомОколо 132 тысяч человек призовут в российскую армию осенью
Около 132 тыс. человек будут направлены на военную службу в ходе осенней призывной кампании, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.
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Спорт
WADA усомнилось в случайном изменении данных московской лаборатории
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус опубликовал открытое письмо, в котором заявил, что эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) сомневаются в случайном характере изменения данных московской антидопинговой лаборатории.
РБК 08:05
Футбол
Черчесов назвал состав сборной на матчи против Шотландии и Кипра
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав на отборочные матчи чемпионата Европы против команд Шотландии и Кипра.
Российская газета 06:31
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Политика
В Кремле оценили возможность публикации переговоров Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что в ситуации в отношениях России и США дело не дойдёт до публикации стенограмм телефонных разговоров президентов России и США.
RT на русском 09:01
Политика
Зеленский отказался возбуждать дело против Байдена по просьбе США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен проводить какие-либо расследования по приказу из-за рубежа.
Lenta.ru 09:25
Политика
Путин и Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с Шираком
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 08:27
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 октября 2019 года
С 1 октября 2019 года будут проиндексированы на 6,3% пенсии военных пенсионеров и бывших силовиков.
ФАН 03:40
Авто
Почти 300 кроссоверов BMW X3 попали под отзыв в России
В ближайшее время уполномоченные представители изготовителя ООО «БМВ Русланд Трейдинг» свяжутся с владельцами BMW X3, подпадающих под отзыв, и сообщат о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
Тарантас Ньюс 06:57
Политика
Иран ждет от США $50 млрд компенсации за незаконные санкции
Как заявил Резайи, Иран готов вернуться к полному соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), если США, во-первых, вернутся в сделку сами, а, во-вторых, если выплатят «по меньшей мере $50 млрд в качестве компенсации» ущерба от введенных антииранских санкций, сообщает ISNA.
Журналистская правда 09:56
Общество
Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей
По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
Армия и оружие
Молодая военнослужащая погибла от взрыва гранаты в Донбассе
Военнослужащая 24-го отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины "Айдар" Анастасия Витовская погибла в Донбассе, сообщает батальон на своей странице в Facebook.
Народные новости 09:28
Авто
Около 470 000 автовладельцев подали иск к Volkswagen
Власти США заставили Volkswagen отозвать около 500 000 автомобилей.
Право.ру 07:37
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Политика
Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров полетел в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, несмотря на невыдачу виз для части российской делегации.
РИА Новости вчера в 16:50
Здоровье
Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru 09:13
Происшествия
На Кубани мужчина ворвался в школу и ранил себя ножовкой в шею
По предварительным данным, 33-летний мужчина зашел в кабинет начальных классов, где ранил себя ножовкой в область шеи.
РБК 07:01
Гаджеты
Samsung готовит замену смартфону Galaxy A70
По данным инсайдера, в Galaxy A70s установят 32 Мп фронтальную камеру и тройную основную с датчиком на 64 Мп.
Astera 27 сентября в 11:58
Происшествия
Мосгорсуд признал законным заочный арест основателя «Рольфа» Петрова
Мосгорсуд признал законность заочного ареста основателя крупнейшего в России автодилера "Рольф" Сергея Петрова, обвиняемого в незаконном выводе за рубеж и присвоении 4 миллиардов рублей, передает РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:44
Политика
Зеленский уволил Данилюка с поста секретаря СНБО
Глава Укрианы Владимир Зеленский уволил Аклесандра Данилюка с должности секретаря СНБО.
Газета.Ru 09:51
Политика
Появилось новое видео атаки дронов на саудовский НПЗ
Опубликовано новое видео атаки беспилотников и крылатых ракет на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco 14 сентября.
Российская газета 03:13
Политика
В Кремле отреагировали на сообщения о повышении пенсионного возраста
В Кремле не обсуждается возможность повышения пенсионного возраста на три года, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
РБК 10:03
Политика
В Кремле прокомментировали назначение Трапезникова мэром Элисты
Назначение руководителем Элисты Дмитрия Трапезникова, который исполнял обязанности главы самопровозглашённой ДНР после гибели Александра Захарченко, является прерогативой главы региона.
RT на русском 09:56
Армия и оружие
Шойгу сообщил об уникальных операциях и вооружении
Вести.Ru вчера в 13:04
Происшествия
В Подмосковье ограбили дом экс-футболиста сборной России Семшова
Российская газета 04:36