Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ Генштабе рассказали об активизации полётов ВВС США у границ России

По словам Рудского, во время полётов средства ПВО России отслеживали бомбардировщики и осуществляли меры по предотвращению инцидентов. 29 мая стало известно, что дежурные силы российских ПВО сопроводили стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США над нейтральными водами Чёрного и Балтийского морей.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

США за месяц нарастили полеты бомбардировщиков B-1B у границ России

РИА Новостивчера в 07:55

В Генштабе России рассказали о готовности ПВО сбивать бомбардировщики США

Lenta.ruвчера в 09:06

В Генштабе ВС сообщили об активизации полетов ВВС США у границ России

Газета.Ruвчера в 08:59

В Генштабе рассказали об активизации полётов ВВС США у границ России

RT на русскомвчера в 08:37

США за месяц в пять раз увеличили число патрульных полетов вблизи границ России

ТАССвчера в 08:20

Летают днем и ночью

Российская газетавчера в 16:21

США усилили активность у границ РФ после выхода из ДОН

Известиявчера в 08:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 00:53, Ашберн
Политика

В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы

РИА Новости 31 мая в 06:45
2,4K
Общество

В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета 31 мая в 23:57
5,1K
Экономика

Аналитики заявили о снижении стоимости аренды в городах России

В мае 2020 года арендные ставки на однокомнатные квартиры в городах России в среднем снизились на 1,2%, на двухкомнатные — 1,4%, на трехкомнатные — 1,7%. Об этом сообщают аналитики портала «Мир квартир», которые исследовали цены на жилье всех ценовых категорий, кроме элитной, в 70 городах России с населением более 300 тыс. человек.
РБК вчера в 06:12
3
Экономика

Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян

Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы ниже пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
125
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском 31 мая в 20:15
665
Космос

Мощнейшая за три года вспышка зафиксирована на Солнце

Известия вчера в 14:47
512
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 05:32
413
Происшествия

В Белгородской области ураган снес крыши домов

В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов.
Газета.Ru вчера в 08:02
31
Кино

Продюсеры признали «Текст» лучшим фильмом года

В главных ролях снялись Александр Петров, Иван Янковский и Кристина Асмус. Фильм уже получил четыре премии «Золотой орел».
Evo-rus.com вчера в 13:48
56
Политика

Путин провел телефонный разговор с Трампом

ТАСС вчера в 12:16
680
Шоу-бизнес

Алсу впервые опубликовала фото с сыном Рафаэлем

Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов поженились в 2006 году.
Вокруг ТВ вчера в 19:24
4
Футбол

Иван Коновалов: «Вера мне помогает, для меня это важно»

Голкипер казанского «Рубина» Иван Коновалов рассказал о своём отношении к религии.
Евро-футбол.ру вчера в 17:56
Общество

В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой

По данным сайта ала Downdetector, который свидетельствует о сбоях на популярных интернет-ресурсах, 1 июня около 9.50 мск пользователи мобильного приложения Сбербанка начали сообщать о проблемах.
RuNews24.ru вчера в 04:58
227
Общество

«Левада-центр» зафиксировал рост протестных настроений в России

РФ предсказали тяжелейший за последние 10 лет кризис, при котором доходы будут «драматически падать» Максимальную готовность к участию в протестах с экономическими требованиями высказывают наименее обеспеченные респонденты, которые, оценивая свой достаток, сообщили: «Денег хватает только на еду».
Infox.ru вчера в 06:02
37
Общество

Минпросвещения планирует очный выпускной для школьников

Выпускной вечер для школьников в этом году планируется провести в очном формате.
Росбалт вчера в 07:45
54
Общество

Абитуриенты смогут подать документы в вузы без электронной подписи

Как писал NEWS.ru ранее, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что абитуриенты смогут подать документы на поступление в вуз с 20 июня до 17 августа.
News.ru вчера в 08:31
91
Общество

В Подмосковье возобновляют работу салоны красоты

Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился с 3 июня открыть салоны красоты, спа-салоны, солярии, сауны и бани в помещениях площадью до 400 кв. м и с отдельным входом.
ТАСС вчера в 16:18
75
Шоу-бизнес

Глюкоза выложила фото после бани

Свои ощущения после банных процедур певица описала, как полет не во сне, а наяву – у нее блестят глаза, а на лице пылает румянец.
Newia.ru вчера в 14:30
6
Здоровье

Лекарство от коронавируса в России начнут использовать с 11 июня

Как пояснили в ведомстве, препарат воздействует непосредственно на COVID-19 и поступит в российские больницы 11 июня.
Батайское время вчера в 07:30
11
Общество

Кабмин определил правила выплат волонтерам

Волонтеры и социальные работники, взявшие на себя заботу об оставшихся без поддержки людях во время пандемии новой коронавирусной инфекции, получат специальные выплаты.
Газета.Ru 31 мая в 09:15
180
Музыка

Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»

Evo-rus.com вчера в 13:44
140
Киберспорт

Повысить уровень Battle Pass в Valve станет проще

В ночь на 2 июня Valve выпустила обновление для Dota 2 с увеличенным количеством очков Battle Pass, получаемым за разные активности.
ProstoProSport 00:05
Общество

МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров

BFM.ru вчера в 07:20
28
Общество

В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам

Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости вчера в 06:02
144
Футбол

Аустрия - Адмира Ваккер: прогноз Игоря Митина 2 июня 2020

Аустрия чуть выше располагается в таблице, но всего на три очка опережает своего сегодняшнего соперника.
Ставка TV вчера в 20:48
Политика

Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия вчера в 11:41
Кино

Алексей Воробьев снялся в сериале «Космические войска» от Netflix

NewInform вчера в 06:46
20
Общество

Пенсионный фонд РФ перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет

Пенсионный фонд России (ПФР) перечислил первые единовременные выплаты на детей от 3 до 16 лет.
Известия вчера в 17:21
3,8K
Происшествия

Пропавшую в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой

РБК вчера в 08:04
244
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов раскрыл свои планы на лето после развода

Популярный музыкант и продюсер Эмин Агаларов недавно засветился во всех заголовках СМИ после того, как заявил о своем разводе с Аленой Гавриловой, с которой прожил в браке чуть меньше двух лет.
Слово и Дело вчера в 10:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Фёдорович Рудской
Военачальник
Советский и российский военачальник. Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации - первый заместитель Начальника Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации с 2015 года, генерал-полковник, Герой Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное