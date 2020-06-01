Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ Генштабе рассказали об активизации полётов ВВС США у границ России

По словам Рудского, во время полётов средства ПВО России отслеживали бомбардировщики и осуществляли меры по предотвращению инцидентов. 29 мая стало известно, что дежурные силы российских ПВО сопроводили стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США над нейтральными водами Чёрного и Балтийского морей.
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США усилили активность у границ РФ после выхода из ДОН

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С 1 июня российские семьи смогут получать выплаты на детей — ежемесячные на детей от 3 до 7 лет и единовременные на детей от 3 до 16 лет.
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