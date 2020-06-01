Армия и оружие
RT на русскомВ Генштабе рассказали об активизации полётов ВВС США у границ России
По словам Рудского, во время полётов средства ПВО России отслеживали бомбардировщики и осуществляли меры по предотвращению инцидентов. 29 мая стало известно, что дежурные силы российских ПВО сопроводили стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США над нейтральными водами Чёрного и Балтийского морей.
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Политика
На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации Донбассе в "будапештском формате" без участия России.
РИА Новости 18:31
Футбол
«Лейпциг» обыграл «Кёльн» и поднялся на третье место в Бундеслиге
RT на русском 17:06
Общество
Кабмин определил правила выплат волонтерам
Волонтеры и социальные работники, взявшие на себя заботу об оставшихся без поддержки людях во время пандемии новой коронавирусной инфекции, получат специальные выплаты.
Газета.Ru вчера в 09:15
Экономика
В Лондоне напророчили крах «Роснефти» и сели в лужу
Видимо, британские журналисты не учли неудачный опыт прогнозирования своих американских коллег, который также пророчили крах российской нефтяной отрасли из-за заключения сделки ОПЕК+.
Rusvesna.su 21:30
Здоровье
Выявлена новая группа риска по коронавирусу
Врач рассказал, что у курильщиков инфицирование коронавирусом может протекать в тяжелой форме. Выявлена новая группа риска по коронавирусу.
Piter.tv 03:13
Общество
В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой
По данным сайта ала Downdetector, который свидетельствует о сбоях на популярных интернет-ресурсах, 1 июня около 9.50 мск пользователи мобильного приложения Сбербанка начали сообщать о проблемах.
RuNews24.ru 04:58
Общество
В Нью-Йорке ввели комендантский час
РЕН ТВ 16:18
Армия и оружие
Soha: попытка поиздеваться над ВМФ РФ обернулась фиаско для Украины
Украинские моряки попытались поиздеваться над своими российскими коллегами в Черном море, однако в итоге сами превратились в объекты для насмешек.
ПолитРоссия вчера в 09:06
Кино
Эскизы малыша Йоды появились в сети
Изображениями малыша переполнился интернет, а в магазинах появились игрушки Йоды. https: / / www.instagram.com / p / B5D_93TlzKm / Сериал "Мандалорец" является сюжетным ответвлением киносаги "Звездные войны".
REGNUM 07:45
Шоу-бизнес
Асмус рассказала о жизни с Харламовым
Цыпкин пошутил над тем, что стоило актрисе сняться в одной откровенной сцене, как она тут же заработала на свой дом.
Московский Комсомолец 06:20
Наука
Ученые СПбПУ усовершенствовали аккумулятор для сенсоров
Сотрудники Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разрабатывают твердотельные тонкопленочные источники энергии, которые позволят создавать микроустройства и сенсоры нового поколения.
Planet Today 07:18
Кино
Зрителей удивила внешность Тора после фильма «Мстители. Финал»
Родной город 08:17
Общество
СМИ сообщили о покупке Абрамовичем самой дорогой виллы в Израиле
Российский миллиардер Роман Абрамович стал владельцем самой дорогой виллы в Израиле.
РБК 21:47
Общество
Коронавирус диагностировали у сотрудника Читинской Думы
Заражение коронавирусом диагностировали 1 июня у одного из сотрудников аппарата городской Думы.
ZAB.RU 21:01
Экономика
Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций
В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов.
Известия вчера в 19:07
Игры
PlayStation запускает новую распродажу «Время играть 2020»
Ежегодная распродажа PlayStation «Время играть» стартует 3 июня, и продлится 15 дней: до 17 июня в онлайн-магазине PS Store будут доступны скидки на хиты для PlayStation 4 и подписку PlayStation Plus, а в фирменном онлайн-магазине Sony и магазинах партнеров скидки на консоли, геймпады и гаджеты.
Srnsk 14:24
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
Космос
Потенциально опасный астероид подлетает к Земле
Газета.Ru 20:41
Общество
В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
РБК 09:37
Футбол
Чемпионат Италии возобновится 20 июня перенесенными матчами
20 и 21 июня пройдут перенесенные матчи 25-го тура чемпионата Италии, чтобы у всех было сыграно по 26 встреч.
Спорт-Экспресс 15:35
Общество
В Приморье за сутки прирост заражённых SARS-CoV-2 составил 54 человека
Темп прироста заболевших составил 2,7%. Всего на утро 2 июня зарегистрировано в Приморье 2103 заражённых SARS-CoV-2, 19 человек скончались.
REGNUM 21:47
Космос
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
РИА Новости 09:27
Общество
С 1 июня миллионы российских семей смогут получать выплаты на детей
С 1 июня российские семьи смогут получать выплаты на детей — ежемесячные на детей от 3 до 7 лет и единовременные на детей от 3 до 16 лет.
Вести.Ru вчера в 17:26
Политика
Жириновский назвал протесты в США революцией
Жириновский предсказал, что протесты в США приведут к революции, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 01:51
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой
Любопытно, что именно Светлана первая отметила красоту Паулины публично.
WomanHit.ru 07:04
Кино
Прощай, Капитан Америка: Крис Эванс не вернется к роли супергероя
Ранее в сети циркулировали слухи о том, что Крис Эванс может появиться в образе престарелого Капитана Америки в новом шоу Marvel «Сокол и Зимний солдат», которое должно выйти на канале Disney+.
Киноафиша России 02:17
Общество
В Госдуме предложили сажать на 10 лет за вовлечение детей в митинги
Член комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко («Единая Россия») заявил агентству «РИА Новости» о подготовке в нижней палате поправки, которая сделает уголовным преступлением вовлечение несовершеннолетних в несогласованные митинги.
РБК 09:30
Политика
Путин провел телефонный разговор с Трампом
Газета.Ru 11:50
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно обрело нового владельца
Являющееся главным кандидатом на достройку газопровода "Северный поток - 2" судно "Академик Черский" сменило владельца и теперь принадлежит самарскому фонду, выяснило принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 18:44