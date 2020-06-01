Армия и оружие
RT на русскомВ Генштабе рассказали об активизации полётов ВВС США у границ России
По словам Рудского, во время полётов средства ПВО России отслеживали бомбардировщики и осуществляли меры по предотвращению инцидентов. 29 мая стало известно, что дежурные силы российских ПВО сопроводили стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США над нейтральными водами Чёрного и Балтийского морей.
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Политика
Пушков заявил, что США «начинают сыпаться»
«США начинают сыпаться», - написал он в Twitter.
Аргументы и Факты вчера в 23:50
Общество
Правительство утвердило план внедрения раздельного сбора мусора
Зампредседатель правительства России Виктория Абрамченко утвердила план внедрения раздельного сбора бытовых отходов, который включает в себя отказ от мусоропроводов в проектируемых домах.
Московский Комсомолец 03:41
Финансы
Доллар опустился ниже 69 рублей
Индекс Мосбиржи на открытии торгов (10:00) рос на 0,4%, до 2760,63 пункта, индекс РТС повышался на 0,8%, до 1258,1 пункта.
Коммерсантъ 03:26
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
Общество
МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров
Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7.
REGNUM вчера в 06:45
Политика
Сотрудники Facebook отказались работать из-за публикаций Трампа
NYT отмечает, что группа сотрудников компании устроила «виртуальную забастовку», чтобы руководство Facebook ужесточило политику соцсети в отношении постов президента США Дональда Трампа, связанных с беспорядками.
РБК 03:18
Общество
В Крыму рассказали об объёмах воды в водохранилищах региона
Как указывает РИА Новости со ссылкой на региональный Гидрометцентр, объём воды во всех водохранилищах естественного стока Крыма на начало июня составляет 85 млн куб. м, что в 2,3 раза меньше, чем в 2019 году.
RT на русском 03:40
Политика
Директор «Южмаша» пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
Войт напомнил, что в 2014 году "Южмаш" совместно с Россией работал над изготовлением ракет "Зенит" в рамках международного проекта "Морской старт" (Sea Launch).
РИА Новости вчера в 19:43
Общество
Роскачество сравнило безопасность бутилированной и водопроводной воды
Вода из-под крана уступает бутилированной по качеству и безопасности по ряду показателей, ее регулярное употребление может негативно влиять на здоровье.
РБК 03:22
Общество
В России умерли более 5 тыс. носителей коронавируса
Москва, 2 июня 2020, 10:55 — REGNUM Число погибших пациентов с коронавирусом в России превысило 5 тыс. человек.
REGNUM 03:55
Происшествия
В Нью-Йорке начались мародерства
Протестующие американцы после наступления темноты разграбили бутики Манхэттена, одного из районов Нью-Йорка.
Lenta.ru 00:55
Наука
«Росатом» изобрел новый метод борьбы с коронавирусом
Lenta.ru вчера в 21:14
Общество
Россиянам начали выплачивать пособия на детей в 10 тысяч рублей
Выплаты президентских единовременных пособий на детей от трех до 16 лет начались.
BFM.ru вчера в 03:48
Здоровье
В измерении температуры появились три новых правила
Как правильно измерять температуру, рассказал член шанхайской экспертной группы по лечению при COVID-19, директор инфекционного департамента больницы Хуашань, доктор Чжан Вэньхун.
Соловей.Инфо 03:48
Общество
За сутки в России заразились коронавирусом 8863 человека
За минувшие сутки в России выявили 8 863 новых носителей COVID-19.
Канал 7+ 03:45
Политика
Путин освободил от должностей четырех генералов
Владимир Путин освободил от должностей четырех генералов, занимающих руководящие посты.
Версия.Инфо 01:30
Происшествия
Омбудсмен обратилась в СК после смерти уральца при задержании
Днем ранее региональные СМИ сообщили о смерти жителя Екатеринбурга, оказавшего сопротивление при задержании.
Известия 02:33
Здоровье
Вирусологи объяснили задержку РФ на плато по COVID-19
Отечественные вирусологи в интервью РБК поделились своим видением эпидемиологической ситуации и объяснили задержку России на плато по коронавирусу.
Что происходит 03:49
Политика
Дональд Трамп перенес саммит G7 и позовет на него Владимира Путина
Дату проведения саммита G7 перенесли с конца июня на сентябрь. Такое решение принял американский руководитель Дональд Трамп.
Актуальные Новости 31 мая в 04:41
Общество
Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля
Lenta.ru вчера в 18:38
Общество
Овечкин обратился к жителям США из-за беспорядков
Российская газета 03:43
Здоровье
Умер еще один заболевший коронавирусом свердловчанин
Число летальных случаев среди коронавирусных больных в Свердловской области достигло 27, сообщил в воскресенье, 31 мая оперативный штаб региона.
Kursk.com 31 мая в 06:11
Происшествия
Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной
Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru 00:54
Политика
Рамзан Кадыров призвал ООН наказать США за внесудебные казни
Рамзан Кадыров направил обращение в ООН с просьбой пойти на принятие мер против США за внесудебные казни.
Дни24 01:07
Общество
В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса
Испытания вакцины от COVID-19 будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России, где ранее были изучены вакцины от лихорадки Эбола и ближневосточного синдрома, сообщает МО РФ.
РИА Новости 01:21
Политика
Павел Анохин намерен участвовать в выборах губернатора Пермского края
Политик, основатель финансово-промышленной группы «ДАН» Павел Анохин намерен составить конкуренцию на выборах действующему врио губернатора Пермского края Дмитрию Махонину.
В курсе.ру 03:39
Экономика
Мишустин предложил Путину создать социальное казначейство
Во вторник Владимир Путин обсудит документ с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Ведомости вчера в 19:36
Армия и оружие
Протесты в США начали разгонять военными вертолетами
На опубликованных в Сети роликах видно, как военная авиатехника зависает на минимальной высоте над скоплениями людей, чтобы разогнать их шумом двигателей и потоками воздуха от несущих винтов.
Российская газета 02:41
Энергетика
Премия российской нефти Urals к цене Brent дошла до рекорда
Москва, 2 июня 2020, 10:04 — REGNUM Премия нефти российской марки Urals по сравнению с ценой на североморскую нефть Brent достигла рекордных значений за 30 лет.
REGNUM 03:04