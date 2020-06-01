Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ Генштабе рассказали об активизации полётов ВВС США у границ России

По словам Рудского, во время полётов средства ПВО России отслеживали бомбардировщики и осуществляли меры по предотвращению инцидентов. 29 мая стало известно, что дежурные силы российских ПВО сопроводили стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США над нейтральными водами Чёрного и Балтийского морей.
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В Генштабе рассказали об активизации полётов ВВС США у границ России

RT на русскомвчера в 08:37

Генштаб РФ: НАТО усилило свою активность вблизи российских границ

Российская газетавчера в 09:03

В Генштабе ВС сообщили об активизации полетов ВВС США у границ России

Газета.Ruвчера в 08:59

В Генштабе России рассказали о готовности ПВО сбивать бомбардировщики США

Lenta.ruвчера в 09:06

США за месяц в пять раз увеличили число патрульных полетов вблизи границ России

ТАССвчера в 08:20

США за месяц нарастили полеты бомбардировщиков B-1B у границ России

РИА Новостивчера в 07:55

США усилили активность у границ РФ после выхода из ДОН

Известиявчера в 08:39
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Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 03:59, Ашберн
Политика

Пушков заявил, что США «начинают сыпаться»

«США начинают сыпаться», - написал он в Twitter.
Аргументы и Факты вчера в 23:50
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Общество

Правительство утвердило план внедрения раздельного сбора мусора

Зампредседатель правительства России Виктория Абрамченко утвердила план внедрения раздельного сбора бытовых отходов, который включает в себя отказ от мусоропроводов в проектируемых домах.
Московский Комсомолец 03:41
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Финансы

Доллар опустился ниже 69 рублей

Индекс Мосбиржи на открытии торгов (10:00) рос на 0,4%, до 2760,63 пункта, индекс РТС повышался на 0,8%, до 1258,1 пункта.
Коммерсантъ 03:26
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Политика

Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
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Общество

МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров

Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7.
REGNUM вчера в 06:45
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Политика

Сотрудники Facebook отказались работать из-за публикаций Трампа

NYT отмечает, что группа сотрудников компании устроила «виртуальную забастовку», чтобы руководство Facebook ужесточило политику соцсети в отношении постов президента США Дональда Трампа, связанных с беспорядками.
РБК 03:18
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Общество

В Крыму рассказали об объёмах воды в водохранилищах региона

Как указывает РИА Новости со ссылкой на региональный Гидрометцентр, объём воды во всех водохранилищах естественного стока Крыма на начало июня составляет 85 млн куб. м, что в 2,3 раза меньше, чем в 2019 году.
RT на русском 03:40
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Политика

Директор «Южмаша» пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией

Войт напомнил, что в 2014 году "Южмаш" совместно с Россией работал над изготовлением ракет "Зенит" в рамках международного проекта "Морской старт" (Sea Launch).
РИА Новости вчера в 19:43
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Общество

Роскачество сравнило безопасность бутилированной и водопроводной воды

Вода из-под крана уступает бутилированной по качеству и безопасности по ряду показателей, ее регулярное употребление может негативно влиять на здоровье.
РБК 03:22
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Общество

В России умерли более 5 тыс. носителей коронавируса

Москва, 2 июня 2020, 10:55 — REGNUM Число погибших пациентов с коронавирусом в России превысило 5 тыс. человек.
REGNUM 03:55
Происшествия

В Нью-Йорке начались мародерства

Протестующие американцы после наступления темноты разграбили бутики Манхэттена, одного из районов Нью-Йорка.
Lenta.ru 00:55
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Наука

«Росатом» изобрел новый метод борьбы с коронавирусом

Lenta.ru вчера в 21:14
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Общество

Россиянам начали выплачивать пособия на детей в 10 тысяч рублей

Выплаты президентских единовременных пособий на детей от трех до 16 лет начались.
BFM.ru вчера в 03:48
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Здоровье

В измерении температуры появились три новых правила

Как правильно измерять температуру, рассказал член шанхайской экспертной группы по лечению при COVID-19, директор инфекционного департамента больницы Хуашань, доктор Чжан Вэньхун.
Соловей.Инфо 03:48
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Общество

За сутки в России заразились коронавирусом 8863 человека

За минувшие сутки в России выявили 8 863 новых носителей COVID-19.
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Алиев вызвал на боксерский бой российского комментатора Андронова

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Путин освободил от должностей четырех генералов

Владимир Путин освободил от должностей четырех генералов, занимающих руководящие посты.
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Омбудсмен обратилась в СК после смерти уральца при задержании

Днем ранее региональные СМИ сообщили о смерти жителя Екатеринбурга, оказавшего сопротивление при задержании.
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Здоровье

Вирусологи объяснили задержку РФ на плато по COVID-19

Отечественные вирусологи в интервью РБК поделились своим видением эпидемиологической ситуации и объяснили задержку России на плато по коронавирусу.
Что происходит 03:49
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Политика

Дональд Трамп перенес саммит G7 и позовет на него Владимира Путина

Дату проведения саммита G7 перенесли с конца июня на сентябрь. Такое решение принял американский руководитель Дональд Трамп.
Актуальные Новости 31 мая в 04:41
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Общество

Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля

Lenta.ru вчера в 18:38
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Общество

Овечкин обратился к жителям США из-за беспорядков

Российская газета 03:43
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Здоровье

Умер еще один заболевший коронавирусом свердловчанин

Число летальных случаев среди коронавирусных больных в Свердловской области достигло 27, сообщил в воскресенье, 31 мая оперативный штаб региона.
Kursk.com 31 мая в 06:11
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Происшествия

Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной

Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru 00:54
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Рамзан Кадыров призвал ООН наказать США за внесудебные казни

Рамзан Кадыров направил обращение в ООН с просьбой пойти на принятие мер против США за внесудебные казни.
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Общество

В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса

Испытания вакцины от COVID-19 будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России, где ранее были изучены вакцины от лихорадки Эбола и ближневосточного синдрома, сообщает МО РФ.
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Павел Анохин намерен участвовать в выборах губернатора Пермского края

Политик, основатель финансово-промышленной группы «ДАН» Павел Анохин намерен составить конкуренцию на выборах действующему врио губернатора Пермского края Дмитрию Махонину.
В курсе.ру 03:39
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Мишустин предложил Путину создать социальное казначейство

Во вторник Владимир Путин обсудит документ с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Ведомости вчера в 19:36
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Армия и оружие

Протесты в США начали разгонять военными вертолетами

На опубликованных в Сети роликах видно, как военная авиатехника зависает на минимальной высоте над скоплениями людей, чтобы разогнать их шумом двигателей и потоками воздуха от несущих винтов.
Российская газета 02:41
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Энергетика

Премия российской нефти Urals к цене Brent дошла до рекорда

Москва, 2 июня 2020, 10:04 — REGNUM Премия нефти российской марки Urals по сравнению с ценой на североморскую нефть Brent достигла рекордных значений за 30 лет.
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Советский и российский военачальник. Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации - первый заместитель Начальника Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации с 2015 года, генерал-полковник, Герой Российской Федерации.
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