Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ Генштабе заявили о подготовке НАТО к крупномасштабному конфликту

Сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, его слова приводит газета "Красная звезда".
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