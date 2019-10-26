В первом тайме Сильвер Ганвула-М’Бусси пробил мимо ворот, но разминавшийся в это время запасной игрок хозяев остановил мяч в штрафной. После просмотра VAR судья назначил пенальти, который реализовал сам Ганвула-М’Бусси.

В Германии арбитр назначил пенальти за фол запасного игрока

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