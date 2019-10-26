Футбол
Sportbox.RUВ Германии арбитр назначил пенальти за фол запасного игрока
В первом тайме Сильвер Ганвула-М’Бусси пробил мимо ворот, но разминавшийся в это время запасной игрок хозяев остановил мяч в штрафной. После просмотра VAR судья назначил пенальти, который реализовал сам Ганвула-М’Бусси.
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Автоспорт
Два гонщика удивились, что Ферстаппена не наказали
Политика
Зеленский прокомментировал свой разговор с нацистами в Золотом
Президент Украины Зеленский прокомментировал свой разговор с нацистами «Азова»* в населенном пункте Золотое.
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Хет-трик Пулишича принёс «Челси» седьмую победу подряд
Матч 10-го тура лондонский «Челси» провёл в Бёрнли против одноимённой команды.
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«Обвиненная в проституции» актриса «Универа» сделала заявление
Как сообщает РИА Новости, в четверг PR-директор Рудовой Дубровская в шоу Малахова о "тайной жизни знаменитых девушек" рассказала, что имя и телефон актрисы попали в обнародованный в Сети перечень дам, "с которыми можно встретиться за деньги".
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Селена Гомес посвятила песню Джастину Биберу
Поклонники уверены, что на написание этой песни Селену вдохновила несчастная любовь с канадским исполнителем Джастином Бибером (Justin Bieber).
Армия и оружие
Две российские атомные подлодки испытают вооружение в Норвежском море
В Норвежском море пройдут испытания вооружения российских атомных подлодок "Нижний Новгород" и "Псков".
Происшествия
Появились кадры с места расстрела солдат в военной части в Забайкалье
Telegram-канал LIFE SHOT опубликовал первые фотографии с места расстрела сослуживцев солдатом Рамилем Шамсутдиновым в военной части в Забайкалье.
Общество
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После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Авто
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Штатная ходовая переделана полностью: передний мост взят от того же Chevrolet, задний – от пикапа Ford, а рулевой механизм – у BMW.
Экономика
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
Гаджеты
Первые тесты 18-ядерного процессора Core i9-10980XE
Процессор Core i9-10980XE технически мало отличается от Core i9-9980XE, но стоит вдвое меньше, чем на старте просили за последнюю модель.
Гаджеты
«Связной» предлагает поменять домашние телефоны на смартфоны
Магазин «Связной» запустил акцию под названием «Кладбище домашних телефонов», в рамках которой клиенты могут обменять стационарный домашний телефон на скидку на покупку нового смартфона, пишет OAnews.
Автоспорт
Стюарды не стали наказывать Квята за инцидент с участием Риккардо
Квят и Риккардо были близки к столкновению на пит-лейн во время квалификации к Гран-при Мексики, однако судьи не стали наказывать «Торо Россо» за небезопасный выезд болида из боксов.
Футбол
Игуаина доставили в больницу после матча с «Лечче»
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену
Известный футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану.
Общество
Еще один гей рассказал о пытках в Чечне
Мужчина, называющий себя геем из Чечни, заявил, что в середине июля 2018 года его задержали и подвергли пыткам сотрудники правоохранительных органов республики.
Политика
Пушков прокомментировал встречу Зеленского с националистами в Донбассе
Сенатор Алексей Пушков, комментируя встречу президента Украины Владимира Зеленского с националистами, заявил, что Киев не готов к разведению войск в Донбассе.
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Напомним, что муж и продюсер Насти Каменских — Алексей Потапенко — месяц назад выпустил клип со стриптизершами.
Политика
Германии понадобилась альтернатива сочинским договоренностям по Сирии
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр выразила мнение, что сочинским договоренностям России и Турции по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии якобы нужна альтернатива.
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«Мисс Земля» — один из крупнейших конкурсов красоты, который ежегодно проводится на Филиппинах под эгидой ООН.
Автоспорт
В паддоке Гран-при Мексики отравились 150 человек
Армия и оружие
Эрдоган пообещал новую операцию в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара возобновит операцию в Сирии, если курдские формирования не выведут своих бойцов в течение отведенного времени, передает RT.
Общество
Число погибших в ходе беспорядков в Ираке возросло до 40
Авто
В России снизилось число автодилеров
В России по итогам октября этого года сократилось количество автодилерских центров. Отмечается, что показатель снизился до 3 323 единиц.
Армия и оружие
США рассчитывают, что Польша сможет захватить Калининградскую область
Если польским и американским военных удастся уничтожить российскую военную технику в Калининградской области, силы НАТО смогут "эффективно действовать в регионе" и поддерживать оборону Эстонии, Латвии и Литвы.
Музыка
Little Big выпустили клип на песню Rock-Paper-Scissors
Петербургская группа Little Big выпустила новый клип на Rock-Paper-Scissors ("Камень-ножницы-бумага").