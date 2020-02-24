Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Германии автомобиль въехал в толпу во время парада

В Германии автомобиль въехал в толпу во время парада Марди Гра. Об этом сообщает Waldeckische Landeszeitung. Уточняется, что инцидент произошел в городе Фолькмарсен.
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Наезд на толпу в Германии назвали покушением на убийство

Lenta.ru13:23

Генпрокуратура в ФРГ после ЧП в Фолькмарзене открыла дело по подозрению в попытке убийства

ТАСС12:45

В Германии автомобиль въехал в толпу зрителей на карнавале

РИА Новости09:53

СМИ сообщили о 30 пострадавших при наезде машины на шествие в Германии

РБК11:40

Водитель намеренно въехал в толпу на карнавале в Германии

Известия11:21

В Германии автомобиль въехал в толпу зрителей на карнавале, не менее 10 пострадавших

Интерфакс10:08

Прокуратура расценивает наезд на толпу в ФРГ как покушение на убийство

RT на русском14:15
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На карнавале в Германии легковушка врезалась в толпу: среди 30 пострадавших дети и старики

КП - Беларусь12:23
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 15:59, Ашберн
Армия и оружие

Украина закрепит в новой военной стратегии курс на вступление в НАТО

В готовящейся военной стратегии и стратегии нацбезопасности и обороны Украины будет прописан курс на вступление страны в НАТО.
Известия 08:52
Шоу-бизнес

Российский певец Оскар объявил себя трансгендерной женщиной

Оскар прославился в начале 2000-х годов. Его популярные хиты — «Между мной и тобой», «Мажь вазелином» и «Бег по острию ножа».
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Политика

Россия отреагировала на заявление об очевидце запуска «Бука» по MH17

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала данные Международной совместной следственной группы (JIT), занимающейся расследованием крушения малайзийского Boeing в Донбассе, о наличии свидетеля запуска ракетного комплекса «Бук» по самолету.
Lenta.ru 11:12
Хоккей

Овечкин поприветствовал Ковальчука в «Вашингтоне»

Газета.Ru 00:40
Гаджеты

Коронавирус вынудил Honor демонстрировать новинки в онлайн-трансляции

Китайская компания представила новые поколения ноутбуков MagicBook 14 и 15, смартфоны Honor 9X Pro и Honor View 30 Pro, оснащенный процессором Kirin 990 и поддержкой сетей пятого поколения (5G), беспроводные наушники Honor Magic Earbuds и новую версию умных часов Honor MagicWatch 2. Во время трансляции было рассказано о технических особенностях новинок и объявлена цена на эти устройства.
Красная весна 15:20
Происшествия

Более 70 ТЦ в России не работают из-за нарушений пожарной безопасности

РЕН ТВ 01:29
Финансы

Акции российских компаний резко подешевели на торгах в Лондоне

Глобальные депозитарные расписки российских компаний, которые обращаются на Лондонской фондовой бирже, резко подешевели на фоне распространения коронавируса.
РБК 07:37
Политика

Сенаторы-демократы попросят Помпео ввести новые санкции против России

Лидеры демократов в сенате США намерены направить письмо госсекретарю Майку Помпео и главе минфина Стивену Мнучину, в котором попросят наложить на Россию новые санкция за якобы вмешательство в президентские выборы-2020 в США, сообщает портал Axios.
РИА Новости 15:53
Армия и оружие

Лавров объяснил удары по позициям террористов в Идлибе

«Никто никогда не договаривался в рамках достигнутых соглашений между президентами РФ и Турции, что по террористам не будут наноситься ответные удары в случае, если они будут действовать так, как они стали действовать», — сказал Лавров.
РБК 08:48
Политика

Грузинский генерал заявил о просьбе не признавать снайперов на майдане

Грузинский генерал армии, экс-командир батальона «Аваза» («Пантера») Тристан Цителашвили заявил, что сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко просили, чтобы тот опроверг утверждения России, что грузинские снайперы вели огонь по протестующим во время протестов на майдане Незалежности в Киеве в 2014 году.
Известия 10:01
Кино

Суровый нуар: в Сети появились новые кадры из фильма «Веном 2»

Телепрограмма 05:49
Спорт

Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»

Газета.Ru вчера в 10:36
Футбол

Матч «Интера» с «Лудогорцем» пройдет без зрителей из-за коронавируса

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Интером» и «Лудогорцем» пройдет без зрителей. УЕФА разослал соответствующее письмо клубам.
Sports.ru 14:45
Экономика

Владимир Якушев сообщил о росте цен на жилье в РФ в пределах 4 %

Стоимость жилья в Российской Федерации в предыдущем году выросла в среднем на 4 процентных пункта.
ГлобалМСК.ру 22 февраля в 12:26
Космос

Станет ли космический туризм прибыльным бизнесом

Станет ли космический туризм прибыльным бизнесом SpaceX готовится впервые в истории отправить космических туристов за пределы орбиты Земли.
Коммерсантъ FM вчера в 09:57
Политика

Президент Польши обвинил Россию в агрессии

Президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в оккупации Крыма и Донбасса, нарушении воздушных пространств других государств и в общей агрессивной внешней политике.
Газета.Ru 14:26
Общество

Шесть человек скончались от коронавируса в Италии

Число погибших от коронавируса в Италии возросло до шести.
Известия 09:07
Армия и оружие

Новое поколение локаторов для поиска беспилотников появилось в России

Российский концерн «Автоматика» собирается представить новое поколение радаров для обнаружения беспилотных летательных аппаратов с малой отражающей способностью, рассказал глава предприятия Владимир Кабанов.
News.ru 02:34
Происшествия

Задержанный в Екатеринбурге за наркотики программист признал вину

BFM.ru 05:50
Происшествия

Ставивших сына коленями на гречку родителей отправили в колонию

В Омске суд отправил в колонию 35-местного жителя, избивавшего малолетнего сына своей сожительницы и ставившего ребенка коленями на гречку, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 21 февраля в 08:15
Происшествия

Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка

Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.
REGNUM 22 февраля в 12:22
Экономика

В России предсказали рост цен на непродовольственные товары

В России предсказали рост цен на непродовольственные товары в 2021 году.
Lenta.ru 14:18
Энергетика

На Украине снизили цену на газ для населения

В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
Российская газета 12:49
Происшествия

В Одессе женщину насмерть придавило упавшее дерево

Женщина умерла в центре Одессы после того, как на нее из-за сильного ветра упало дерево, передает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу областного управления Нацполиции Украины.
Газета.Ru 11:14
Здоровье

Минздрав РФ предложил печь хлеб только с йодированной солью

Министерство здравоохранения России выступило с инициативой обязать производителей печь хлеб только с йодированной солью.
VSE42.RU 02:21
Политика

СМИ узнали о возможном ответе США на выдворение Китаем репортеров WSJ

США рассматривают возможность выдворения китайских журналистов в ответ на лишение аккредитации трех журналистов американского издания Wall Street Journal, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
РИА Новости 15:57
Общество

С 1 марта в наземном транспорте Москвы отключат Wi-Fi

С 1 марта в автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях Москвы будет временно отключен Wi-Fi.
Газета.Ru 03:14
Авто

Представлен Volkswagen Caddy нового поколения

Автомобильный производитель Volkswagen в Дюссельдорфе представил новое поколение фургона Caddy.
ToDay News Ufa 04:09
Политика

На Украине захотели пересмотреть закон о языке

Закон о функционировании украинского языка как государственного разработан правительством бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Lenta.ru 12:31
Футбол

Азар из-за травмы пропустит не менее трёх месяцев

Азар получил травму в выездном матче 25-го тура испанской Примеры с «Леванте» (0:1). До этого 29-летний форвард из-за повреждения не играл с конца ноября прошлого года до середины февраля.
Чемпионат 06:50
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