Германия может ввести штрафные пошлины на американский газ, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток — 2", заявил РИА Новости глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.

с чего всё началось

Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на проект газопровода "Северный поток — 2". Об этом РИА Новости заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.

В Германии допустили введение штрафных пошлин на американский газ

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