Футбол
Бомбардир.руВо второй Бундеслиге судья назначил пенальти за фол запасного игрока
Во время матча 11-го тура второй немецкой Бундеслиги между «Хольштайном» и «Бохумом» (2:1) произошел необычный эпизод. В конце первого тайма арбитр назначил пенальти в ворота хозяев за нарушение правил в исполнении запасного игрока.
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Общество
Петербург в субботу может поставить погодный рекорд
В субботу, 26 октября, погода в Северной столице может установить рекордный максимум. Температура воздуха прогреется до +12 градусов.
78.ru 02:19
Общество
Мария Бутина прилетела в Москву
Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву.
RT на русском 04:36
Происшествия
В Минобороны подтвердили убийство восьми военнослужащих в Забайкалье
Вести.Ru вчера в 08:24
Футбол
Нидерланды и Бельгия могут создать совместный чемпионат
Летом 2019 года руководители лучших клубов из Бельгии и Нидерландов провели встречу, в рамках которой обсудили создание совместной лиги.
Евро-футбол.ру вчера в 16:13
Политика
Пушков: Критикуя «формулу Штайнмайера», Кучма зря уповает на США
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу, экс-президент Украины Леонид Кучма критикует «формулу Штайнмайера», напрасно уповая при этом на США, считает председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
REGNUM вчера в 19:38
Общество
«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма
Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
Газета.Ru вчера в 21:29
Экономика
Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог
Орешкин добавил, что именно такое потребление нужно облагать более высокими налоговыми ставками.
РБК вчера в 15:54
Шоу-бизнес
Елизавета Фролова назвала себя сестрой Ксении Бородиной
У Ксении Бородиной внезапно объявилась сестра. Елизавета Фролова назвала себя кровной родственницей телеведущей.
OAnews 24 октября в 15:00
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП на трассе в Алтайском крае
Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября в ДТП в Крыловском районе Краснодарского края погибли три человека — двое взрослых и один ребенок.
REGNUM 00:35
Авто
Haval может наладить в РФ выпуск нового кроссовера
Компания Haval вернет внедорожник Great Wall Hover H5 на российский рынок под собственным брендом.
Автоновости дня вчера в 07:38
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев выложил милое фото с сыном и дочерью
Сергей Лазарев не выкладывает свою жизнь на всеобщее обозрение.
ToDay News Ufa 24 октября в 15:21
Армия и оружие
Комплексы С-400 перебросили в Сербию для проведения маневров
«Российские подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С» переброшены военно-транспортными самолетами ВКС России на территорию Сербии», — говорится в сообщении Минобороны.
Daily Storm 24 октября в 05:28
Авто
Представлен универсал Subaru Levorg с новым мотором
Напомним, что Subaru продает модель Levorg в Японии в течение почти шести лет, поэтому неудивительно, что автомобиль планирует перейти во второе поколение.
Тарантас Ньюс 23 октября в 01:01
Общество
Названы параметры новой накопительной пенсионной системы
Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".
Газета.Ru вчера в 01:21
Шоу-бизнес
Максим Фадеев прокомментировал скандал с уходом Наргиз
Российский продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал с уходом певицы Наргиз из его компании MALFA.
Национальная служба новостей 24 октября в 14:15
Происшествия
Экспертиза ДНК: анализы гонщика Васильева ему не принадлежат
АиФ Урал вчера в 07:59
Общество
Первый российский боевой ледокол спустили на воду
Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.
Вести.Ru вчера в 07:48
Авто
Удешевленный Hyundai ix35 стал бестселлером бренда
Новые автомобили вчера в 23:56
Армия и оружие
В бундестаге призвали вывести войска США из Германии
Депутаты Левой партии Германии выступили с обращением в адрес немецкого правительства, призвав вывести американские войска из страны, поскольку их присутствие усиливает напряженность в отношениях с Россией.
Взгляд.ру вчера в 03:05
Политика
В России призвали защитить Донбасс в случае отказа Киева от Минских соглашений
Политолог Михаил Синельников-Оришак объяснил, что нужно делать в случае отказа Киева от Минских соглашений.
Политическая Экспертиза 02:58
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену
Официальный представитель Оксаны в суде, адвокат Сергей Жорин, сообщил, что уже в курсе ситуации.
StarHit.ru вчера в 15:00
Хоккей
Кузнецов назван второй звездой игрового дня в НХЛ
Главной звездой игрового дня назван голкипер «Баффало Сэйбрз» Линус Улльмарк, отразивший 41 бросок в матче с «Детройт Ред Уингз» (2:0).
RT на русском 03:35
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в кафе в Улан-Удэ выросло до 12
Количество пострадавших в результате пожара в кафе в Улан-Удэ, который возник из-за взрыва бытового газа, увеличилось до 12 человек.
ТАСС вчера в 23:06
Фигурное катание
Орсер высказался о неудаче Медведевой в короткой программе
Канадский специалист Брайан Орсер, который тренирует российскую фигуристку Евгению Медведеву, прокомментировал неудачное выступление спортсменки в короткой программе на этапе Гран-при в Келоуне, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 19:01
Автоспорт
Даниил Квят: Пятница получилась продуктивной
Пятница получилась продуктивной – мы старались сделать максимум возможного, готовясь к субботе и воскресенью.
F1news.ru вчера в 19:30
Армия и оружие
В России предупредили о деградации С-400 из-за Саудовской Аравии
Lenta.ru 24 октября в 17:15
Экономика
Госдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТа
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.
Известия 24 октября в 08:38