Германия считает неприемлемыми экстерриториальные санкции США в отношении «Северного потока – 2» (СП-2). Как заявили «Известиям» в бундестаге ФРГ, если преследование проекта не прекратится, Берлин будет вынужден разработать ответные меры.

с чего всё началось

В немецком бундестаге заявили, что готовы к разработке ответных мер, если США не прекратят преследовать проект газопровода "Северный поток - 2". Об этом рассказал "Известиям" депутат ФРГ от партии "Левые" Клаус Эрнст.

В Германии готовы ответить США за действия против «Северного потока - 2»

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