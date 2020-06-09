Политика

Газета.RuГазета.RuВ Германии готовы ответить США за действия против «Северного потока - 2»

В немецком бундестаге заявили, что готовы к разработке ответных мер, если США не прекратят преследовать проект газопровода "Северный поток - 2". Об этом рассказал "Известиям" депутат ФРГ от партии "Левые" Клаус Эрнст.
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Санкционное правление: ФРГ готова ответить на меры США против СП-2

Германия считает неприемлемыми экстерриториальные санкции США в отношении «Северного потока – 2» (СП-2). Как заявили «Известиям» в бундестаге ФРГ, если преследование проекта не прекратится, Берлин будет вынужден разработать ответные меры.
Известиявчера в 17:01

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В Германии готовы ответить США за действия против «Северного потока - 2»

Газета.Ru02:00

Немецкие депутаты встали на защиту «Северного потока — 2» от санкций США

Телеканал 360°01:41

Германия приготовилась ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Lenta.ruвчера в 21:14

Депутаты парламента Германии выступают против давления со стороны США по проекту «Северный поток-2»

Вести.Ruвчера в 23:36

В Германии раскритиковали США за давление на «Северный поток — 2»

РЕН ТВвчера в 21:00

Немецкие депутаты раскритиковали США за давление на «Северный поток — 2»

РИА Новостивчера в 19:34

В ФРГ допустили введение санкций против США из-за «Северного потока – 2»

Известиявчера в 21:09
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Происшествия

Скончался водитель, пострадавший в аварии с участием Михаила Ефремова

Интерфакс 01:52
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Путешествия

Отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
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Общество

Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России

На всей территории Центрального федерального округа 8 –12 июня ожидается жаркая погода со средней суточной температурой на 4–6 градусов выше нормы, максимальная температура воздуха днем составит 31 градус, а на юге округа — до 35 градусов.
Известия вчера в 21:01
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Кино

Киану Ривз остался доволен сценарием новой «Матрицы»

Актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс отметили похвалой сценарий продолжения трилогии режиссеров Вачовски «Матрица».
АБН вчера в 13:01
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Политика

США отказались предоставлять информацию по делу MH17

Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости вчера в 05:30
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Происшествия

В Якутии массово погибла рыба в озере

Как сообщили в Минэкологии Якутии, данное явление произошло на озере Чад вблизи населенного пункта Сутороха.
SakhaPress.ru 01:29
Общество

Путин подписал закон о переносе туров

Президент России Владимир Путин подписал закон о принятии неотложных мер для обеспечения устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения коронавируса, предусматривающий возможность переноса выполнения обязательств по предоставлению туристических услуг.
Travel Russian News вчера в 10:56
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Политика

Зеленский рассказал о желании заразиться коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о желании заразиться коронавирусом и самоизолироваться, чтобы убедить граждан в опасности инфекции.
Lenta.ru 02:08
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Энергетика

«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России

РБК вчера в 14:26
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Общество

В Москве сохраняется масочный режим

Москва возвращается к обычному ритму жизни: все основные ограничения в июне будут сняты, при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом соблюдения необходимых санитарных мер.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 08:57
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Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод

Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые высказался на тему их отношений с женой.
ИА InterMedia вчера в 04:27
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Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

На Первом канале прокомментировали показ фильма «Брат — 2» Алексея Балабанова, финальные титры которого были заменены видео с акций протестов в США.
Городовой вчера в 07:20
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Общество

ВВС изменила статью о генетическом центре после разъяснений «Роснефти»

«Русская служба ВВС» исправила статью об участии «Роснефти» в создании центра генетических исследований.
Ведомости вчера в 14:49
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Экономика

В проект «Гостех» попросились ВТБ с «Ростелекомом» и «Почтой России»

ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России» претендуют на участие в создании единой цифровой платформы для госуслуг и информсистем органов власти, получившей неофициальное название «Гостех».
Ведомости вчера в 21:29
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Политика

Пушков высмеял американского историка из-за слов о России

Российский сенатор Алексец Пушков скептически оценил заявления декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода о связи РФ с расизмом.
Известия 00:16
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Космос

«Роскосмос» запатентовал «сачок» для ловли космического мусора

Госкорпорация «Роскосмос» получила патент на устройство для очистки орбиты от крупных объектов космического мусора.
Известия 06 июня в 21:02
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Шоу-бизнес

Фадеев пожаловался на «мерзкие» воспоминания от группы Serebro

Музыкальный продюсер Максим Фадеев в своем инстаграме заявил о мерзких воспоминаниях от работы над группой Serebro.
РИА Новости вчера в 17:26
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Происшествия

В Ираке разбился военно-транспортный самолет С-130 ВВС США

REGNUM вчера в 16:32
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Экономика

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП.
РБК вчера в 12:22
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Политика

КНДР заблокирует все линии связи с Южной Кореей

Северокорейские власти объявили во вторник, что блокируют линии связи с Южной Кореей.
Коммерсантъ вчера в 18:35
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Культура

В сети открылся виртуальный рынок российского контента

RT на русском вчера в 03:57
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Армия и оружие

Украина: Турция уничтожила более двадцати ЗРПК «Панцирь-С1»

Агентство «Defense Express» выпустило материал, в котором рассказало о «геноциде» ЗРПК «Панцирь-С1» в Ливии и Сирии.
ГЛАС.RU 07 июня в 03:20
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Армия и оружие

ВСУ за сутки два раза открывали огонь по ДНР

Новостной фронт 07 июня в 02:40
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Происшествия

В Челябинской области от COVID-19 умерли четыре человека

В Челябинской области четыре человека скончались от COVID-19.
REGNUM 02:16
Шоу-бизнес

Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова

Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер вчера в 09:45
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Происшествия

В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты

Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная.
ТАСС 00:07
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Футбол

«Челси» хочет приобрести Кая Хаверца

Вести.Ru 01:25
Здоровье

Роспотребнадзор назвал водоемы в Челябинске, где опасно купаться

Сотрудники надзорного ведомства предупреждают жителей Челябинска и гостей столицы Южного Урала о том, что отдых в таких местах представляет потенциальную опасность для здоровья и жизни людей, так как качество воды на нелегальных пляжах не гарантировано.
АиФ Челябинск 00:36
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Политика

Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon

Известия вчера в 13:29
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