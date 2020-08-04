Коронавирус
РБКВ Германии и Эстонии заявили о начале второй волны коронавируса
Сузанне Йона, председатель объединения немецких врачей Marburger Bund, заявила, что в ФРГ уже началась вторая волна коронавируса. Интервью со специалистом публикует газета Augsburger Allgemeine.
Читать в источнике
Оценить486
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 19:51, Ашберн
Общество
В Приморском крае на 6 августа объявили штормовое предупреждение
Владивосток, 4 августа 2020, 08:08 — REGNUM На территории Приморского края по причине тропического циклона «Хагупит», который придет в регион 6 августа, в четверг, объявлено штормовое предупреждение.
REGNUM 01:08
Шоу-бизнес
Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой
Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака.
Газета.Ru 11:23
Политика
Трамп назвал взрыв в Бейруте атакой
Президент США Дональд Трамп считает, что взрыв в ливанской столице не был несчастным случаем, как говорится в официальной версии властей страны.
Известия 18:47
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
Evo-rus.com 14:49
Наука
В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»
В существовании «эффекта бабочки» усомнились ученые из США.
Цензуры.Нет вчера в 05:09
Экономика
Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
В России началась процедура денонсации. В Минфине РФ сообщили о разрыве налогового соглашения с Кипром.
The Penza Post 03:17
Политика
Жириновский заявил о риске военного мятежа в Белоруссии
В случае победы на президентских выборах в Белоруссии действующего главы республики Александра Лукашенко существует риск военного мятежа, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Lenta.ru 10:06
Политика
Консул Украины в Черногории возмутился открытием страны для россиян
Консул Украины в Черногории Михаил Шматов выразил возмущение в связи с решением республики разрешить въезд гражданам России «без всяких условий».
RT на русском 18:44
Политика
Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»
Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
РИА Новости 13:11
Происшествия
СК возбудил еще одно дело из-за фотографии Гитлера в «Банке памяти»
Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело о публикации фото Адольфа Гитлера в "Банке памяти" для трансляции на сайте "Бессмертного полка", сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 03:55
Происшествия
Пропавших моряков нашли в Тихом океане по надписи SOS на пляже
Троих моряков спасли с необитаемого острова в Тихом океане благодаря надписи SOS, которую они вывели на песке.
RT на русском 12:34
Игры
Представлен план 5 сезона Call of Duty: Warzone и Modern Warfare
Игромания.ру 13:32
Армия и оружие
Минобороны РФ заменит Ан-124 и Ан-22 на ПАК ВТА
Актуальные Новости 08:47
Политика
170 разыскиваемых в Белоруссии россиян уже покинули территорию страны
Прилепин полагает, что они могли направляться в третью страну. Также писатель уверен, что остальные россияне давно уже покинули Беларусь.
ГЛАС.RU 06:29
Интернет
В WhatsApp появилась функция проверки фейковых сообщений
В мессенджере WhatsApp появилась новая функция "search the web", помогающая пользователю определить фейковое сообщение.
МонаВиста 14:08
Космос
По пути к Марсу китайский Тяньвэнь-1 снял на память Землю и Луну вместе
LentaChel.ru 02 августа в 08:31
Политика
Белоруссия объявила о проведении на границе с Россией военных сборов
Министерство обороны Белоруссии объявило о проведении в Витебской области, граничащей с Россией, военных сборов с 11 августа.
Lenta.ru 04:13
Происшествия
Антипов анонсировал новое правдивое расследование катастрофы MH17
Народные новости 02 августа в 09:31
Футбол
Футболист Игбун остается в «Динамо» еще на два года
РИА Новости 05:28
Общество
Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра «Современник» Гармашу
Народная артистка России Лия Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра "Современник" актеру Сергею Гармашу.
Газета.Ru 11:05
Гаджеты
Пользователи портят аккумуляторы смартфонов неправильной зарядкой
В большинстве случаев пользователи портят батареи на смартфонах неправильно зарядкой, уверены эксперты.
Astera вчера в 12:01
Общество
Выставленные на продажу данные миллиона россиян оказались недействительны
О сливе номеров и серий паспортов участников голосования по Конституции стало известно ранее 4 августа.
Lenta.ru 04:39
Авто
Toyota запустила продажи своего нового Toyota Highlander в России
В России стартовали продажи нового 7-местного Toyota Highlander. Вседорожник четвертой генерации предлагают по цене от 3 688 000 рублей.
Новые автомобили вчера в 03:06
Политика
Особое мнение: Наталья Зубаревич
Напомню, что у нас в эфире директор региональной программы независимого Института национальной политики Наталья Зубаревич.
Эхо Москвы 15:58
Экономика
Производство золота в первые полгода в России выросло до 104,31 тонны
Увеличение показателей наблюдалось в период с января по май. Так, производство выросло на 3%, до 104,31 тонны.
Газета.Ru 10:03
Армия и оружие
Немецкая партия «Левые»: Правительство ФРГ одобрило продажу оружия Турции, несмотря на запрет
Министерство экономики Германии, отвечая на запрос партии «Die Linke», признало, что федеральное правительство с 9 октября 2019 года по 22 июля 2020 года одобрило военно-технических сделок с Турцией на общую сумму почти в 26 млн евро.
Военное обозрение вчера в 04:02