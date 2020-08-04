Коронавирус
РБКВ Германии и Эстонии заявили о начале второй волны коронавируса
Сузанне Йона, председатель объединения немецких врачей Marburger Bund, заявила, что в ФРГ уже началась вторая волна коронавируса. Интервью со специалистом публикует газета Augsburger Allgemeine.
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Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
Пенсионный фонд России начнет производить выплаты для российских семей с детьми после 5 августа.
Лезги газет 18:01
Происшествия
Премьер-министр Ливана уточнил причину взрыва в порту Бейрута
Бейрут, 5 августа 2020, 01:01 — REGNUM Причиной взрыва в порту Бейрута стало ненадлежащее хранение в течение шести лет 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры, заявил премьер-министр Ливана Хассан Дияб, сообщает канцелярия ливанского президента на своей странице в Twitter.
REGNUM 18:01
Киберспорт
Valve обновила базовые гайды для 21-го героя в Dota 2
Разработчики Dota 2 загрузили новый патч в клиент игры.
CyberSport.ru 16:16
Политика
Цепкало призвал Путина «не подставлять плечо Лукашенко»
«Обращаюсь к вам, Владимир Владимирович, и к нашим братьям-россиянам с просьбой не подставлять в очередной раз "плечо" Александру Лукашенко, но поддержать проведение свободных президентских выборов в Беларуси и осудить проводимую белорусским режимом антинародную и антироссийскую политику»,-- добавил он.
Коммерсантъ 11:31
Политика
Валерий Соловей: Россия примет участие в подавлении протестов в Белоруссии
«Вероятность начала революции в соседнем государстве достаточно высока, и как только она начнется, Россия примет участие в подавлении протестов в Белоруссии», - заявил политолог Валерий Соловей.
Век вчера в 14:01
Политика
Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»
Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
РИА Новости 13:11
Общество
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
Коммерсантъ 13:39
Авто
Audi назвала цены на универсал Audi A6 allroad quattro в России
Озвучены рублевые цены новинки, которые стартуют с отметки 4 миллиона 259 тысяч рублей.
Evo-rus.com 09:42
Происшествия
У берегов Калифорнии нашли затонувшую машину ВМС США с погибшими
RT на русском 17:40
Футбол
ЦСКА получит от нового генерального спонсора более 1 млрд рублей
По информации издания «Коммерсантъ», за два года, на которые рассчитан контракт, «армейцы» получат более 1 млрд рублей (более € 11,5 млн).
Чемпионат 03:06
Политика
Трамп назвал отправку войск на Ближний Восток величайшей ошибкой США
Президент США Дональд Трамп назвал решение Белого дома отправить американских военнослужащих на Ближний Восток величайшей ошибкой в истории страны.
Газета.Ru 01:30
Армия и оружие
Пентагон назвал разработку крылатых ракет мерой по сдерживанию России
Разработка и развертывание американской ядерной крылатой ракеты морского базирования крайне важны для сдерживания России, говорится в сообщении на сайте Пентагона.
Коммерсантъ 13:38
Общество
В АТОР уточнили правила получения шенгенских виз для россиян
Чехия выдает визы только членам семьи граждан ЕС, а также тем, кто отправляется туда в командировки и посещают страну с гуманитарными целями.
Телеканал Санкт-Петербург 09:42
Экономика
Расходы на деятельность президента РФ с 2021 года могут вырасти
Отмечается, что расходы на работу российского премьер-министра и его аппарата со следующего года могут быть сокращены.
REGNUM 09:42
Происшествия
Неизвестный облил женщину кислотой в подмосковном Пушкино
В подмосковном городе Пушкино женщине плеснули кислотой в лицо.
РБК вчера в 16:34
Политика
Лукашенко пригрозил пожаром «до Владивостока» при революции в Беларуси
Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа.
Замана 09:42
Общество
Нижегородский вуз ответил на сообщения о зачислениях детей чиновников
Университет не имеет права выяснять персональную информацию об абитуриентах, поступающих на целевое обучение, он проверяет лишь достоверность договора, рассказали РИА Новости в пресс-службе Нижегородского университета имени Лобачевского, комментируя публикацию о том, что в ряд ведущих российских вузов на целевое обучение направляют своих детей высокопоставленные чиновники.
РИА Новости 17:56
Происшествия
Что известно о взрыве в порту ливанского Бейрута
В ливанской столице Бейрут прогремел мощный взрыв в порту. Город объявлен районом стихийного бедствия.
RT на русском 17:19
Технологии
Роскачество назвало способ продлить срок службы ноутбука
Правильная эксплуатация компьютера влияет на срок его службы и скорость работы, сообщает руководитель Центра цифровой экспертизы организации Антон Куканов.
iReactor 06:48
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском 10:29
Общество
В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными
В России теперь нельзя пополнять наличными неидентифицированные электронные кошельки, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 02:36
Происшествия
Напавший на росгвардейца бывший десантник отправлен под домашний арест
Хамовнический районный суд Москвы постановил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста обвиняемому в нападении на росгвардейца во время празднования дня ВДВ в Парке Горького.
Российская газета 14:12
Экономика
Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум
Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию.
REGNUM 11:41
Происшествия
При взрыве в Бейруте пострадала семья премьер-министра Ливана
ИА Красная Весна 18:06
Политика
Украинский консул в Черногории возмутился открытием границ для россиян
Украинский консул в Черногории Михаил Шматов возмутился открытием границ страны для туристов из России, обвинив власти республики в дискриминации украинцев.
РИА Новости 17:40
Политика
Минобороны Белоруссии объявило о военных сборах на границе с Россией
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что военнообязанным жителям приграничной с Россией Витебской области направили повестки о необходимости явиться в пункты сбора 10 августа (следующий день после голосования на президентских выборах).
РИА Новости 04:04
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Наталья Подольская и Владимир Пресняков пока не дают никаких комментариев.
Evo-rus.com 09:24
Футбол
Игрок «Ювентуса» назван лучшим игроком минувшего сезона Серии А
Турин, Италия, 4 августа 2020, 18:54 — REGNUM 26-летний оттянутый форвард «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала был признан лучшим игроком минувшего сезона Серии А. Приняв участие в 33-х встречах, аргентинец отметился 11-ю забитыми мячами и 7-ю голевыми передачами.
REGNUM 11:54
Общество
Туристам в Турции запретили самим брать еду на шведских столах
Новые Известия вчера в 06:57