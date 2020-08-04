Коронавирус
РБКВ Германии и Эстонии заявили о начале второй волны коронавируса
Сузанне Йона, председатель объединения немецких врачей Marburger Bund, заявила, что в ФРГ уже началась вторая волна коронавируса. Интервью со специалистом публикует газета Augsburger Allgemeine.
Читать в источнике
Оценить420
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 13:38, Ашберн
Происшествия
Десантник признал вину в нападении на росгвардейцев в парке Горького
Десантник, устроивший драку с сотрудниками Росгвардии в парке Горького, раскаялся в содеянном.
Lenta.ru 13:24
Авто
«Супер-Авто» начинает выпускать силовые бамперы для Lada 4x4
С сентября тольяттинская компания «Супер-Авто» начнёт производить комплекты силовых бамперов для внедорожника Lada 4х4.
Тарантас Ньюс вчера в 04:48
Происшествия
Reuters сообщил о десяти погибших при взрыве в Бейруте
В госпитали Бейрута уже доставлено не менее 10 тел погибших при взрыве в порту ливанской столицы, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники в спасательной службе и медицинском ведомстве.
РБК 13:11
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о том, что после 5 августа граждане смогут получить единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Цензуры.Нет 07:58
Авто
Опубликован рейтинг нержавеющих кузовов автомобилей
Эксперты сайта "АвтоВзгляд" составили рейтинг машин, кузова которых наименее восприимчивы к коррозийным процессам.
Новые автомобили вчера в 05:01
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru 02 августа в 16:57
Происшествия
Суд приговорил к колонии напавшего на школьницу в Вольске подростка
Вольский районный суд Саратовской области приговорил к колонии подростка, который в мае прошлого года напал с топором на школьницу в учебном заведении в Вольске Саратовской области.
Газета.Ru 03:45
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Наталья Подольская и Владимир Пресняков пока не дают никаких комментариев.
Evo-rus.com 09:24
Шоу-бизнес
Живой Кен впервые после 80 операций показал свое тело в бикини
Месяц назад Родриго, который теперь называет себя Джессикой, решился на увеличение ягодиц, закачав в них 9 литров филлера.
Wday.ru вчера в 09:03
Политика
Лукашенко прокомментировал задержание российских боевиков в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя задержание граждан РФ в республике, заявил, что информация о том, что он обсудил этот случай с российским лидером Владимиром Путиным, не соответствует действительности.
News.ru 07:08
Шоу-бизнес
Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой
Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака.
Газета.Ru 11:23
Политика
Жириновский приготовился просить Путина о помиловании Фургала
В случае вынесения бывшему губернатору Хабаровская края Сергею Фургалу обвинительного приговора ЛДПР обратится к президенту Владимиру Путину с просьбой о его помиловании.
Lenta.ru 10:54
Футбол
ФК «Ростов» заключил мировое соглашение с «Группой Агроком»
Компания «Агроком Холдинг», принадлежащая известному ростовскому бизнесмену Ивану Саввиди, простила ФК «Ростов» неустойку и процент по займу.
161.ru 09:40
Здоровье
Диетолог назвала самые вредные продукты на завтрак
По словам диетолога, в категорию вредной пищи на утро входят мясные переработанные продукты: сосиски, сардельки, бекон.
ФАН 10:04
Экономика
Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум
Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию.
REGNUM 11:41
Религия
Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла
Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Lenta.ru вчера в 20:21
Происшествия
Следствие не установило заказчика преступления против Голунова
Следователи не установили заказчика преступления в уголовном деле против бывших полицейских, обвиняемых в превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Коммерсантъ 08:46
Экономика
Часть россиян в августе получит субсидию в размере 15 тысяч рублей
Россиянам напомнили, что до 15 августа текущего года необходимо подать заявку на получение субсидии, минимальный размер которой составит 15 тысяч рублей.
NewInform 04:54
Политика
Изменения в конституцию Белоруссии подготовят парламент и эксперты
Подготовить вариант изменений в конституцию Белоруссии поручил парламенту и экспертам президент республики Александр Лукашенко 4 августа в выступлении с посланием к белорусскому народу и парламенту.
ИА Красная Весна 06:51
Футбол
УЕФА изменил правила матчей в еврокубках из-за коронавируса
УЕФА изменил правила проведения отборочных раундов еврокубков - Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2020/21 года.
РЕН ТВ 12:21
Армия и оружие
МИД РФ: Москва осуждает ракетные удары по Сирии со стороны Израиля
Российская сторона решительно осуждает ракетные удары, нанесенные Израилем по территории Сирийской Арабской Республики.
iReactor 12:09
Общество
В РФ вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
Газета.Ru вчера в 19:59
Общество
Раскрыты условия возможного получения шенгенской визы для россиян
Раскрыты условия возможного получения шенгенской визы для российских туристов на фоне введенных из-за пандемии коронавируса ограничений.
Lenta.ru 04:41
Общество
Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07
Футбол
«Химки» расторгли контракт с главным тренером клуба Сергеем Юраном
Подмосковные «Химки» расторгли контракт с теперь уже экс-тренером клуба Сергеем Юраном по обоюдному согласию.
Телеканал 360° 07:31
Политика
МИД РФ допустил открытие границ с рядом стран через несколько недель
Список стран, из которых разрешен въезд в РФ, будет расширен не ранее чем через несколько недель, в него могут попасть Южная Корея и другие страны с крупными транспортными хабами, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Интерфакс 12:14
Общество
ФАС увидела нарушение в продаже авиабилетов по закрытым направлениям
Продажа авиабилетов в страны, с которыми у России приостановлено авиасообщение, может нарушать права граждан РФ, считают в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.
Интерфакс 10:52