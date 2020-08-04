Сузанне Йона, председатель объединения немецких врачей Marburger Bund, заявила, что в ФРГ уже началась вторая волна коронавируса. Интервью со специалистом публикует газета Augsburger Allgemeine.

В Германии и Эстонии заявили о начале второй волны коронавируса

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