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РБК
РБК

В Германии и Эстонии заявили о начале второй волны коронавируса

Сузанне Йона, председатель объединения немецких врачей Marburger Bund, заявила, что в ФРГ уже началась вторая волна коронавируса. Интервью со специалистом публикует газета Augsburger Allgemeine.В источнике
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Газета.Ru

В Германии заявили о начале второй волны коронавируса

Газета.Ru07:38
RT на русском

Во врачебном союзе ФРГ заявили о приходе второй волны коронавируса

RT на русском04:14
News.ru

Немецкие врачи заявили о второй волне коронавируса в стране

News.ru03:19
Известия

Врачи Германии объявили о начале второй волны COVID-19 в стране

Известия03:34
ИА Красная Весна

Немецкие медики констатируют начало второй волны заболевания COVID-19 в ФРГ

ИА Красная Весна03:25
РИА Новости

В Германии заявили о начале второй волны коронавируса

РИА Новости04:07
ТАСС

Немецкие врачи считают, что в Германии началась вторая волна коронавируса

ТАСС02:57

Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально

Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новости07:03
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Росгвардия прокомментировала драку с десантниками в Парке Горького

"Во время праздничных мероприятий в Парке Горького военнослужащие Росгвардии во взаимодействии с полицейскими пресекли нарушение общественного порядка", – сообщил собеседник агентства.
Москва 242 августа в 14:26
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Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК06:23
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Кравчук допустил создание свободной экономической зоны в Донбассе

В конце июля в интервью ряду украинских СМИ Кравчук уже заявлял о готовности идти на компромиссы в вопросе разрешения конфликта на юго-востоке страны, а также о возможном создании в Донбассе свободной экономической зоны.
Известия10:52
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В Башкирии сообщили о новых штаммах коронавируса

Со слов врачей, в России появились новые штаммы коронавирусной инфекции, однако ни один из них не меняет течение заболевания, не обладает какими-то особенностями, — сообщила замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова.
Kursk.com10:07
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Военный эксперт оценил возможность немецкой пушки уничтожить «Армату»

Выводы украинских журналистов из издания Defence Express о том, что новая немецкая пушка калибром 130 мм может уничтожать российские танки Т-14 «Армата» и другую российскую бронетехнику, не имеют никакой связи с реальностью, рассказал «Известиям» директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов 4 августа.
Известия09:54
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Минфин предложил увеличить расходы на администрацию президента

Отмечается, что по статье расходов «Обеспечение деятельности заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации и государственных служащих администрации президента Российской Федерации» в 2021 году планируется рост на 1,13 млрд рублей — до 25,9 млрд рублей.
RT на русском04:38
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В России запущен сервис для отказа от «зарплатного рабства»

Visa и "Яндекс.Касса" объявили о запуске проекта, позволяющего переводить зарплаты сотрудников в любой банк страны без формирования платежных поручений, сообщает пресс-служба платежной системы.
Российская газета04:22
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