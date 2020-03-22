Коронавирус
ДождьВ Германии из-за коронавируса запретили собираться больше, чем по двое
Власти Германии ввели запрет на собрания более двух человек для противодействия распространению коронавируса. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, передает Deutsche Welle. Пассажиры в аэропорту Франкфурта.
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Футбол
Экс-президент «Реала» Санс умер из-за коронавируса
Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс не справился с коронавирусной инфекцией. Испанец умер на 77-м году жизни.
Политика
Макрон поставил ультиматум Джонсону из-за коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был вынужден ввести ограничения на работу ресторанов, баров и клубов в стране из-за давления президента Франции Эммануэля Макрона.
Здоровье
Переболевшая коронавирусом врач подробно описала симптомы
Британский врач Клэр Герада, переболевшая коронавирусом, подробно описала симптомы болезни.
Экономика
Банки меняют ставки по вкладам из-за обвала рубля
Некоторые банки повышают ставки по вкладам в рублях, однако среднее максимальное значение по данным на 5, 12 и 19 марта совпадает — 4,99%.
Здоровье
Заболевший коронавирусом самарец находится в средней степени тяжести
Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов рассказал о состоянии граждан, зараженных коронавирусом.
Политика
Ардзинба поздравил Бжанию с победой на выборах президента Абхазии
Кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба прибыл в штаб оппонента Аслана Бжании и поздравил его с победой на выборах, передает корреспондент ТАСС.
Общество
Меркель отправилась на карантин из-за контакта с инфицированным
Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправилась на домашний карантин после того, как выяснилось, что она недавно контактировала с врачом, инфицированным коронавирусом COVID-19.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Сирии
Дамаск, 22 марта 2020, 23:21 — REGNUM Первый случай заражения новым коронавирусом выявили в Сирии.
Общество
Во Франции одобрили законопроект о чрезвычайном санитарном положении
Нацсобрание Франции в ночь на воскресенье одобрило проект закона о введении чрезвычайного санитарного положения на два месяца из-за эпидемии коронавируса, сообщает газета Parisien.
Кино
Фильм о Курской области покажут по федеральному ТВ
Сегодня, 22 марта, на телеканале Россия-24 состоится премьера фильма "Курская норма".
Политика
В Германии возмутились поздравлением Лаврова от телеканала ARD
Берлин, 22 марта 2020, 19:32 — REGNUM Немецкий таблоид Bild возмутился поздравлением Московского бюро телеканала ARD министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, передает RT.
Общество
Оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом
Испанский оперный певец Пласидо Доминго объявил, что у него выявлен коронавирус. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Общество
Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву
Какие меры поручил проработать глава ГУ МВД Согласно документу, управления охраны общественного порядка и внутренней миграции, а также ГИБДД должны до 31 марта разработать план на случай ухудшения эпидемиологической обстановки.
Политика
Глава минфина США отказался отвечать на вопрос о рецессии
Американский министр финансов Стивен Мнучин не стал отвечать на вопрос о том, началась ли рецессия в экономике Соединенных Штатов из-за объявленной в мире пандемии коронавируса.
Здоровье
На Украине опровергли данные о выздоровлении восьмерых с коронавирусом
Напомним, ранее на сайте Центра общественного здоровья минздрава Украины сообщалось о выздоровлении восьми человек, которые были ранее госпитализированы с коронавирусной инфекцией.
Футбол
Сослан Джанаев: «Кокорин долго был без игры, но в великолепной форме. Плохих манер не нахватался, разговаривает интеллигентно»
Были 2-3 игры, когда мы задышали, но потом опять просели. Я связываю это с тем, что команда собиралась непосредственно к первому туру.
Общество
Среди новых заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы
В Москве зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Среди инфицированных есть иностранцы.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Гаджеты
У нового iPhone 12 не будет нелюбимой пользователями «челки»
У абсолютно нового iPhone 12 не будет всеми нелюбимой пользователями «челки». Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Здоровье
Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер
Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
Здоровье
Установлен средний инкубационный период коронавируса
"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
Здоровье
С подозрением на коронавирус в Туле госпитализирована школьница
С подозрением на коронавирус в Туле госпитализирована школьница Фото из архива Myslo. Девочка госпитализрована с признаками ОРВИ.
Футбол
Тотти рассказал, чего ему больше всего не хватает в жизни
Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти рассказал, что все еще скучает по матчам. 43-летний игрок завершил карьеру футболиста в 2017 году.
Шоу-бизнес
Яна Троянова: «Почти всех друзей перехоронила»
У Яны Трояновой был очень трудный период в жизни, когда она потеряла единственного сына. Николай покончил с собой в начале 2011 года.
Политика
В какие иностранные города пока разрешено летать. Но только из Москвы
Росавиация с 23 марта временно приостановит авиасообщение со многими странами, за исключением рейсов из Москвы в столицы или крупные города, а также чартеров для вывоза россиян домой.
Общество
Названы преимущества российских систем диагностики коронавируса
Российские тест-системы для диагностики инфекционного заболевания COVID-19 имеют преимущества перед разработками других стран.
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Башкирии
В Республике Башкортостан в пригороде Уфы сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ ликвидировали боевика, планировавшего теракт.
Футбол
Тест. Угадай игрока РПЛ по клубам, за которые он играл. Часть вторая
Если у вас не отображается опрос, вы можете проголосовать на «Рамблере».
Армия и оружие
Новейшие корабли украинского флота сравнили с братской могилой
Новые десантно-штурмовые катера проекта "Кентавр" ВМС Украины не оправдали возложенных на них ожиданий и стали "тяжелой и несбалансированной" техникой.