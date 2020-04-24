Футболистов могут обязать играть в масках, более того, министерство труда Германии предлагает останавливать матчи каждые 15 минут, чтобы игроки поменяли маски, сообщает The Sun. Игрокам будет запрещено прикасаться к маскам во время матчей. Маска не должны сползать с лица в игровых ситуациях.

В Германии хотят обязать футболистов играть в масках

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