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Sport.ruSport.ruВ Германии хотят обязать футболистов играть в масках

Футболистов могут обязать играть в масках, более того, министерство труда Германии предлагает останавливать матчи каждые 15 минут, чтобы игроки поменяли маски, сообщает The Sun. Игрокам будет запрещено прикасаться к маскам во время матчей. Маска не должны сползать с лица в игровых ситуациях.
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В Германии хотят обязать футболистов играть в масках

Sport.ruвчера в 13:58

В чемпионате Германии могут обязать футболистов играть в масках

Спорт-Экспрессвчера в 13:25

Футболистам Бундеслиги придется играть в масках, если сезон возобновится

Матч ТВвчера в 07:14

9 мая может стать днем нового поражения Германии. Теперь от футбольной Европы

Советский спортвчера в 13:00

Калиниченко: идея игры в футбол в масках звучит бредово

РИА Новостивчера в 12:54

😷Футболистов Бундеслиги могут обязать играть в масках, если сезон возобновят (Der Spiegel)

Sports.ruвчера в 09:29

Футболистов чемпионата Германии могут обязать играть в масках

Чемпионатвчера в 12:36
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Общество

Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

Газета.Ru 01:34
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Общество

ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами

Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ вчера в 11:51
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Происшествия

Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов

В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости вчера в 08:08
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Политика

Путин подписал указ о переносе даты окончания Второй мировой войны

«3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)», — сказано в документе.
Севастополь.ру вчера в 06:40
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Общество

СМИ назвали срок снятия карантина в России

Введенные в России ограничения для предотвращения распространения коронавируса будут отменены не позже июня.
Рамблер вчера в 04:04
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Экономика

Названа средняя зарплата в Москве на начало года

Средняя зарплата в Москве в январе 2020 года составила 88,9 тысячи рублей, следует из данных Мосгорстата.
РИА Новости 01:46
650
Общество

Роспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку.
Газета.Ru вчера в 18:10
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Общество

На этот год не стоит планировать зарубежных поездок, считает Матвиенко

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко советует россиянам в 2020 году не планировать зарубежных поездок из-за пандемии коронавируса в мире.
РИА Новости вчера в 07:27
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Происшествия

На Ямале совершил жесткую посадку вертолет Ми-26

REGNUM 02:21
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Общество

В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок и поездок на дачу

Как пояснила Киркора РИА Новости, речь идет не об отмене режима самоизоляции, а о предоставлении доступа гражданам к их садовым участкам, чтобы они могли "посадить картошку, морковь".
РИА Новости вчера в 20:45
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Общество

Минпросвещения подготовило расписание сдачи ОГЭ

Кампания по сдаче основного государственного экзамена может начаться 1 июня и завершиться 31 июля, следует из проекта расписания ОГЭ, подготовленного Минпросвещения и Рособрнадзором, опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.
Взгляд.ру вчера в 13:47
Музыка

Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»

ТАСС вчера в 17:55
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Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах

Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
115
Происшествия

В Уфе прекратили поиски 11-летней девочки

В Уфе свернули поиски 11-летней Ники Шемякиной. Ранее сообщалось, что девочка ушла из дома 24 апреля и не вернулась.
Башинформ 01:53
3
Происшествия

Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом

Вести.Ru вчера в 06:58
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Политика

США и Китай сорвали конференцию G20

США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 01:49
115
Общество

В Москве для организаций запустили сервис проверки пропусков персонала

Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы запустил онлайн-сервис по проверке цифровых пропусков персонала организаций, система работает на платформе Московского инновационного кластера, сообщает пресс-служба департамента.
РИА Новости вчера в 11:25
2
Кино

В Сети состоялась премьера фантастического триллера «Спутник»

В социальной сети «ВКонтакте» прошла первая в истории российского кино онлайн-премьера фильма – фантастического триллера «Спутник» режиссера Егора Абраменко.
Известия вчера в 08:50
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Шоу-бизнес

Регина Тодоренко оправдалась за высказывание о домашнем насилии

Пятый канал 03:29
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Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, об этом заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
636
Общество

В Москве выздоровели 312 больных коронавирусом

В субботу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о выздоровлении 312 больных коронавирусом.
Вести.Ru 03:30
1
Космос

Рогозин заявил о рекордно быстром полете российского корабля к МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к Международной космической станции (МКС) через 3 часа 20 минут после старта с Земли.
РБК 02:58
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Общество

За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 20 человек

По состоянию на 9:00 утра 25 апреля оперативный штаб подтвердил заражение коронавирусом еще 20 жителей Саратовской области.
АиФ Саратов 01:35
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Шоу-бизнес

Сябитова оценила слова Семенович о «ничего не зарабатывающих» мужчинах

Аргументы и Факты вчера в 19:41
2
Общество

Финские СМИ оправдали создание концлагерей в Карелии в годы войны

Финская газета Ilta-Sanomat опубликовала статью, оправдывающую создание концлагерей в Карелии в год войны.
Комсомольская правда 00:19
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Футбол

Игрок «Реала» назвал Гвардиолу лучшим тренером в истории футбола

Испанский полузащитник «Арсенала» Дани Себальос, права на которого принадлежат «Реалу», оценивая уровень главного тренера команды Микеля Артеты, похвалил другого испанского специалиста — Хосепа Гвардиолу.
Sport24.ru 00:23
Общество

Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции

Мэрия Москвы направила официальный ответ на иск, поданный в Московский городской суд, в котором говорится о незаконности указов Сергея Собянина касательно режима самоизоляции в столице и системы цифровых пропусков.
РБК вчера в 16:52
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Наука

Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к COVID-19

Полученный результат позволил ученым предположить, что у людей, которые раньше уже заражались какими-либо коронавирусами, может вырабатываться иммунитет к COVID-19, а в случае инфицирования болезнь будет протекать мягко или вовсе бессимптомно.
Российская газета вчера в 23:26
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Энергетика

Deutsche Bank спрогнозировал сроки исчерпания резервов ФНБ

Ресурсов Фонда национального благосостояния России может хватить на 2 года при цене нефти в $15 за баррель.
Газета.Ru вчера в 03:06
1,8K
Энергетика

В Fitch усомнились, что Россия сократит добычу нефти сверх обещанного

Москва, 25 апреля 2020, 05:29 — REGNUM России не придётся сокращать добычу нефти сверх оговоренной квоты по новой сделке ОПЕК+, сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
REGNUM вчера в 22:29
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